Scandal la benzinarie. Locatarii unei scari de bloc se tem de explozie si cer ajutorul autoritatilor!

Locatarii unei scări de bloc din Bârlad nu se mai simt în siguranță de aproape un an, de când în apropierea blocului lor a fost amenajată o stație de alimentare cu combustibil pentru mașini. Cu toate că stația respectivă are autorizație pentru alimentarea cu GPL a autoturismelor, angajații se ocupă mai mult cu încărcarea buteliilor decât cu alimentarea cu GPL a mașinilor.

Clienții cei mai numeroși sunt doritorii de a-și încărca buteliile de aragaz și nu cei care vor să își alimenteze rezervorul mașinii cu GPL. Angajații sunt mulțumiți, clienții la fel, mai puțin locatarii din zonă. Oamenii se tem pentru viața lor și vor ca autoritățile sa intervină și să interzică această practică ilegală.

Familia Vrânceanu locuiește în blocul de lângă stația GPL. Cei doi soți au avut inițiativa de a sesiza mai multe instituții publice, atașând la fiecare sesizare și tabelul cu numele locatarilor nemulțumiți din bloc.

„Am contactat serviciul Autorizații din Primărie și mi s-a spus că firma care deține stația de distribuire a GPL-ului are autorizație de funcționare în baza OUG 99/2000, HG 333/2003, OUG 44/2008 și a Hotărârii Consiliului Local Bârlad nr. 177/2016. Mi s-a spus că autorizația este pentru alimentarea auto cu GPL. Am sesizat și Garda de Mediu iar din răspunsul dat de comisarul șef Cristian Laic rezultă că firma respectivă respectă procedurile legale, deține act de reglementare emis de agenția pentru Protecția Mediului Vaslui, pentru proiectul de amplasare a stației și are autorizație de mediu. Am contactat, cum era normal, și Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), iar în urma demersului pe care l-am făcut am primit un răspuns prin care sunt informată că nu s-au constat nereguli în privința normelor generale de apărare împotriva incendiilor privind fumatul sau încărcarea buteliilor. Eu pot să vă spun că ISU a trimis un reprezentat de la Bârlad la fața locului dar a stat 5-6 minute vizavi de pompă, timp în care, spune el, nu a văzut că s-ar fi încărcat vreo butelie drept pentru care ne-a spus că societatea este ok și ca nu are cum să îi amendeze”, ne-a declarat Aida Vrânceanu.

Soții Vrânceanu au mărturisit reporterului Est News că nu au nimic personal cu proprietarul pompei, dar vor ca locuința lor să fie în siguranță. Gălăgia de dimineață, mirosul de gaz, mai ales pe perioadă călduroasă și în special teama cu care stau în fiecare moment ca nu cumva să se producă o explozie, nu le dau pace.

„Proprietarul stației mi-a propus la un moment dat să lucrez la el, la pompă, probabil tot pentru a nu mai face sesizări. Sunt pensionar, într-adevăr, dar nu vreau să lucrez la pompă, îi mulțumesc pentru ofertă. Tot ceea ce vreau este să înceteze cu încărcarea prin metode improvizate a buteliilor. Profitul stației este datorat în cea mai mare măsură celor care vin cu butelii la încărcat, din oraș și mai ales de la țară. Oamenii vin cu două și chiar trei butelii, zilnic, pompa încarcă zeci de butelii chiar în mașinile care le transporta. Eu cred că pentru această activitate ar trebui să aibă o hală specială nu să alimenteze cu furtunul butelia în cantitățile dorite de clienți. Știu, oamenii sunt săraci, nu au bani să își cumpere o butelie la 60 de lei, așa că vin la astfel de pompe, care nu este singura din Bârlad, pentru a-și umple butelia în funcție de câți bani au în buzunar. Dacă ei, cei de la stație, riscă, noi nu vrem sa riscăm.”, ne-a spus Ion Vrânceanu.

Singura instituție la care familia Vrânceanu nu a apelat până acum este Autoritatea pentru Protecția Consumatorului. Reporterul Est News a aflat de la reprezentanții acesteia că la stațiile de distribuire a GPL-ului pentru mașini nu este interzisă încărcarea buteliilor de aragaz. Pentru aceasta operațiune este nevoie de amenajări speciale, pe care nici o stație de acest fel nu le deține. Reprezentanții de la Protecția Consumatorului spun că, cel puțin în ultimul an, nu a fost înregistrată nici o sesizare cu privire la acest aspect, dar cunosc situația din teren întrucât comisarii OPC au dat amenzi și alt fel de sancțiuni proprietarilor de stații de alimentare cu GPL pentru autoturisme, cu prilejul controalelor tematice. Așadar cei de la stațiile GPL știu că nu voie să încarce butelii și alte recipiente și totuși o fac.

Realitatea arată că unele dintre stațiile de alimentare auto cu GPL din Bârlad își rotunjesc veniturile prin încărcarea buteliilor și nu prin vânzarea acestora. De ani de zile această practică funcționează cu succes, iar sancționarea vinovaților se face ocazional, în urma unor controale tematice mai mult sau mai puțin inopinate. Soții Vrânceanu împreună cu vecinii din bloc speră ca autoritățile să ia măsuri, astfel încât încărcarea buteliilor prin mijloace improvizate să înceteze în incinta stațiilor de alimentare auto cu GPL.

„Vrem să prevenim apariția unor dezastre, a incendiilor și a exploziilor și de aceea este nevoie de ajutorul instituțiilor abilitate să sancționeze acești patroni inconștienți, care pun viața celor din jur dar și a propriilor angajați în pericol. Vrem ca pompierii să ia măsuri urgente și nu ca aceștia sa devină eroi după declanșarea unui incident neplăcut”, a subliniat Aida Vrânceanu.

Contactat de reporterul Est News, responsabilul stației cu pricina a negat că angajații societății încarcă butelii. „Cred că familia Vrânceanu are ceva personal cu societatea noastră și asta chiar de când am deschis-o, anul trecut. Pot să vă spun că angajații stației nu încarcă butelii. În urma sesizărilor făcute au venit în control de la I.S.U și de la Mediu, dar nu au găsit nimic în neregulă. Cred că este reavoință din partea familiei Vrânceanu, familie de pensionari care nu au cred altceva de făcut decât să urmărească angajații stației noastre de alimentare auto cu GPL. Până la familia Vrânceanu nu am mai întâmpinat probleme de acest fel. Societatea noastră, cu sediul în Galați, mai are o stație de alimentare în Bârlad și alte câteva în alte județe. Nu am primit reclamații de nicăieri”, ne-a declarat Marian Matei, reprezentantul societății. Acesta a declarat însă că nu poate să urmărească în fiecare moment activitatea angajaților săi și că este posibil ca din când în când să mai încarce butelii de voiaj, dar butelii de aragaz în nici un caz. A mai spus că va avea o discuție cu angajații pentru a le aduce la cunoștință că încărcarea buteliilor este o activitate ilegală, nesusținută de conducerea societății. (Mihaela NICULESCU)

Comments

comments