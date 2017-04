Parcurs perfect pentru rugbyștii bârlădeni în DNJ U16

Clubul Sportiv Școlar Bârlad se evidențiază la nivelul juniorilor rubyști U16, care ocupă primul loc în Divizia Națională, zona Moldova. Aceștia au obținut duminică cel de-al doilea succes din acest an, scor 36 – 0 cu CSS Gura Humorului. Victoria a venit după șase eseuri și trei victorii ale bârlădenilor. În prima partidă din retur, CSS Bârlad a avut câștig de cauză cu 5 – 0 după ce adversara, CSS Tecuci, nu s-a prezentat.

Rugbyștii pregătiți de profesorii Ionuț Isac și Florin Ibănescu au un parcurs perfect în acest sezon, cu opt victorii din tot atâtea posibile. Au 39 puncte, șapte dintre acestea din bonus ofensiv, cât au următoarele două clasate împreună. Meciul cu ocupanta locului doi a fost derby doar cu numele, pentru că CSS Gura Humorului are doar 19 puncte, de două ori mai puține puncte decât CSS Bârlad. LPS Focșani ocupă locul trei, cu 16 puncte. Pe patru se află CSS Tecuci, care a fost învinsă în toate meciurile disputate până acum. Ultimele două clasate au un meci mai puțin disputat.

CSS Bârlad are cel mai mare avans față de ocupanta locului doi, din liderii celor trei zone ale DNJ U16. În zona Muntenia A e lider CT Dinicu Golescu, care are 25 de puncte, urmată de CSM București care are 14 puncte dar și un meci mai puțin disputat. Lupta pentru primul loc e una aprigă în zona Muntenia B, unde CS Metrorex e lider datorită esaverajului. Are 24 de puncte, tot atât cât are CS Cleopatra, însă ocupanta locului doi are un meci mai puțin disputat. (G.P)

