Agricultorii vasluieni se roagă la Dumnezeu, în urma anunțurilor de ultimă oră! Iată de la ce produse ne-am putea lua adio în acest an!

Daniel MICU

Alertă printre agricultorii din județ. Viile și livezile sunt serios amenințate de înghețul anunțat pentru perioada următoare. Dacă prognoza meteorologilor se adeverește, se va alege praful de culturile lor. Agricultorii se așteaptă la pierderi masive, întrucât plantele sunt în plin proces de vegetație, iar mijloacele de apărare pe suprafețe mari sunt limitate. O șansă au doar culturile din interiorul gospodăriilor, acolo unde se poate interveni pentru prevenirea efectelor înghețului.

În vii, la anumite soiuri (Feteasca Albă sau Regală), lăstarii înfrunziți nu vor rezista la cele minus 3 grade anunțate, iar în livezi situația este asemănătoare.

“În vii, este perioada în care ochii de rod se desfac și încep să apară primele frunzulițe. În mod normal, temperatura trebuie să fie mai ridicată pentru a favoriza o dezvoltare adecvată a plantelor. Acum (ieri dimineață n.r.) sunt 5 grade, dar ar trebui să fie 15 grade Celsius, iar nopțile temperatura să nu coboare mai jos de 10 grade. La minus 3 grade, mugurii desfăcuți de la vie nu vor rezista,vor suferi și ne așteptăm să avem pierderi. Există metode de a contracara efectele temperaturilor scăzute, dar sunt valabile pe suprafețe mici, în gospodăriile oamenilor. Se fac grămezi fumigene, pentru a ridica temperatura, sau putem interveni cu stropitul, se aruncă apă pe plantații. Pe suprafețe întinse nu se poate face mare lucru. Ne rugăm să nu ne confruntăm prea mult timp cu temperaturi sub zero grade. Rămâne să vedem ce se va întâmpla în zilele următoare. Dar stăm cu grijă, pentru că nu știm cât durează. Lucrez de mulți ani în domeniu și am mai avut de-a face cu brumă, în perioada asta. Am pierdut și jumătate din recoltă. Dar acum, vorbim de îngheț, ceea ce e mult mai grav. La Feteasca Albă sau Feteasca Regală preconizăm pagube, întrucât mugurii sunt mai proeminenți ”, a declarat, pentru Est News, inginerul Ștefan Stan, viticultor.

Fructele, în pericol

Potrivit specialiștilor, înghețul de primăvară nu oprește doar dezvoltarea plantelor, ci poate conduce și la compromiterea acestora. În pomicultură, de exemplu, pierderile pot fi însemnate întrucât pomii sunt înfloriți. Deși sensibile, florile rezistă sub zero grade, dar pe intervale scurte de timp.

“Livezile sunt în plin proces de înflorire, în special, vișinul, cireșul. Florile nu rezistă decât la minus 2 grade. La minus 3 grade, efectele vor fi severe și asupra plantațiilor pomicole. Dacă va fi îngheț pe zone mari, ne putem aștepta la o lipsă de fructe pe piață. Temperaturile scăzute care se anunța pentru zilele următoare pot afecta florile parțial sau total. Una dintre metodele directe recomandate de specialiști este aceea a fumigației, încălzirea aerului în livadă, metoda ventilării aerului și măririi umidității aerului. Acestea nu pot fi aplicate cu succes pe suprafețe întinse de livada”, a mai spus inginerul Stan.

