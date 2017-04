Finala fazei județene a Cupei României la fotbal, aprig disputată. FC 2007 Gârceni a învins Vitis Șuletea la penalty-uri, după ce a reintrat în meci în partea secundă

FC 2007 Gârceni a câștigat faza județeană a Cupei României la fotbal, după ce a învins Vitis Șuletea cu 6 -3, în urma disputării loviturilor de departajare. Echipa lui Gigel Ghenghea a gestionat mai bine prima repriză, la finalul căreia conducea cu 2 – 0. Ambele goluri au venit în urma unor pase pe culoar: Dragoș Frunză a deschis scorul în minutul 20, iar Cosmin Mitrofan a majorat avantajul formației Vitis Șuletea șase minute mai târziu. În repriza a doua a urmat o dominare de 25 de minute a celor de la FC 2007 Gârceni, interval în care aceștia au reușit să restabilească egalitatea. Vitis Șuletea a avut alte câteva ocazii mari pe finalul de joc, dar nu a reușit să marcheze. În minutul 90 a trimis mingea în bară, iar în a doua repriză de prelungiri alte două șanse mari de a marca.

FC 2007 Gârceni a întâlnit în semifinale pe FC 2002 Vaslui, iar ambele echipe au intrat hotărâte în meci, cu câte o bară. Pintilie a deschis scorul pentru FC 2007 Gârceni, după ce mingea a ajuns la acesta din respingerea portarului, după o lovitură foarte bine executată de Ignat. Echipa suporterilor vasluieni a preluat apoi cârma partidei, iar posesia mai bună a acestora a dus în cele din urmă la restabilirea egalității. Ionuț Cezar a marcat golul de 1 – 1 din pasa lui Moraru. Repriza secundă a fost săracă în ocazii și nu a adus nici un gol, astfel că scorul final a fost stabilit în prelungiri. Cu trei minute înainte de penalty-uri, în minutul 117, Pintilie a reușit dubla și a dus FC 2007 Gârceni în ultimul act.

Vitis Șuletea a întâlnit în semifinale pe Sporting Bârlad, într-un meci care a fost la discreția șuletenilor. Sporting Bârlad este o echipă slăbită față de tur după ce a pierdut jucători importanți, lucru care s-a văzut. Bârlădenii au deschis scorul în primele zece minute, dar Vitis Șuletea a pus apoi stăpânire pe joc. Mangu a restabilit egalitatea după un șut de la 30 de metri care a lovit bara înainte de a intra în poartă. Hristian a reușit să întoarcă rezultatul după ce a transformat foarte bine o lovitură liberă. Sporting Bârlad nu a mai reușit să se apropie decisiv de poarta adversă, în timp ce Vitis Șuletea și-a mărit avantajul pe tabelă după ce un șut a fost deviat de un jucător al adversarilor înainte să intre în poartă. Sporting Bârlad s-a desfăcut, iar Vitis Șuletea a mai avut câteva ocazii, dar nu a reușit să concretizeze.

FC 2007 Gârceni a câștigat trofeul pentru a cincea oară de la înființare, după ce a mai reușit această performanță și în 2007, 2009, 2011 si 2013. Vitis Șuletea a fost foarte aproape să câștige Cupa României pentru al doilea an consecutiv, după ce anul trecut a învins Pajura Huși cu 5 – 1. A întâlnit atunci FC 2007 Gârceni în semifinale și a învins-o cu 4 – 0. A mai cucerit trofeul și în 2014 și e abonată la finală de cinci ani.

„Am avut puțin ghinion și am pierdut confruntarea și pe fondul unui joc dur practicat de cei de la Gârceni. Unul din cei mai buni jucători ai mei, Cosmin Mitrofan, are fractură de piramidă nazală și trebuie să fie operat după ce a primit un picior în nas. După o alunecare a jucătorului meu adversarul a căzut peste el. Nu știu dacă a vrut să îl lovească, dar cred că putea să îl și ferească dacă voia. Am ieșit cam șifonați din punct de vedere fizic, după duelurile cu Gârceniul. Dumitriu are ochiul vânăt și probleme și la un picior. Am cedat mijlocul terenului în repriza a doua și din acest motiv ne-au egalat. Am mai avut două – trei ocazii clare, pe poartă, dar nu am reușit să le fructificăm, iar la penalty-uri după cum se știe este loterie. Din punct de vedere fotbalistic i-am bătut de două ori în campionat. În retur i-am bătut cu 2 – 1 dar și atunci în minutul 30 mi-am scos un jucător afară, pe George Mihăilă, pentru că nu i se oprea hemoragia după ce a primit un genunchi în nas. Probabil că nu voi mai putea folosi doi jucători de bază în play-off, să vedem cum o să decurgă recuperarea în aceste trei săptămâni care au rămas până atunci. Sper să aliniem o echipă bună în play-off și să jucăm un fotbal frumos ca și până acum. Ne dorim primul loc pentru că până în momentul de față stăm bine în duelurile cu celelalte echipe”, a declarat pentru Est News Gigel Ghenghea, președinte și antrenor la Vitis Șuletea.

Vitis Șuletea nu se va putea baza în meciul de duminică cu Pajura Huși, ultimul al formației lui Gigel Ghenghea din sezonul regulat al Ligii a IV-a, pe trei jucători. Pe lângă cei doi accidentați cu FC 2007 Gârceni, va lipsi și Budeanu, care s-a accidentat la inghinali sâmbătă, în meciul cu Sporting Bârlad. Vitis Șuletea va sta în ultima etapă a Ligii a IV-a pentru că are programat meci cu Flacăra Murgeni, echipă exclusă din competiție. (George PROCA)

