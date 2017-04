Veterinarii vasluieni în alertă: Odată cu păsările călătoare vine și gripa aviară!

de Răzvan CĂLIN

Cum primăvara și-a intrat în drepturi (în ciuda capriciilor din ultimele zile), medicii veterinari vasluieni au intrat din nou în priză din cauza pericolului gripei aviare. Maladia, extrem de devastatoare din punctul de vedere al pierderilor economice, își arată colții mai ales primăvara, odată cu sosirea păsărilor migratoare.

Întrucât rațele sălbatice, gâștele sălbatice și alte orătănii de acest gen sunt principalii vectori de transmitere a virusului H5N8 la păsările domestice, specialiștii veterinari lansează un nou apel către populație. Mai ales că deja în țară au fost semnalate mai multe focare de gripă aviară, în cea mai mare parte fiind deja lichidate. Din fericire, până în prezent, pe raza județului nostru nu s-a înregistrat nici un caz de gripă aviară. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie luate măsuri profilactice, avertizează specialiștii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

”Toate aceste măsuri pe care le recomandăm sunt menite să împiedice păsările sălbatice și cu precădere păsările sălbatice migratoare de apă, să vină în contact direct sau indirect cu păsările domestice și păsările captive, în special cu rațele și gâștele. La nivelul gospodăriilor populației sunt prevăzute anumite măsuri preventive. Astfel, este interzis accesul tuturor păsărilor domestice și păsări sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală. O atenție deosebită se va acorda, parcurilor de distracție și a altor instituții sau unități care dețin păsări sălbatice captive, fiind obligatorie asigurarea protecției în vederea evitării oricărui contact direct sau indirect cu păsările sălbatice. Se impune separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice. Se va evita prin toate mijloacele creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise obligatoriu în spații de cazare special amenajate; atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice. Este interzisă adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice. Se va acorda o atenție sporită asupra riscurilor introducerii și diseminării bolii de către vânători, care pot transmite virusul de la sălbatic la domestic prin păsări vânate și prelucrate în exploatațiile non profesionale sau prin echipamentele (ustensilele) folosite la vânătoare, cât și în cele comerciale care nu dețin măsuri stricte de biosecuritate, inclusiv exploatații tip A”, se arată într-un comunicat emis de conducerea DSVSA Vaslui.

De asemeni, este interzisă organizarea de prezentări de animale, expoziții, manifestări culturale, târguri și piețe cu profil avicol, comercializarea păsărilor vii în târgurile de animale și piețele agro-alimentare.

Mai mult, medicii veterinari atrag atenția proprietarilor de animale cu privire la obligativitatea interzicerii adăpării și accesului păsărilor la toate sursele exterioare gospodăriei (de ex. iazuri, heleștee, bălți, lacuri, etc.). De asemeni, există un risc ridicat de contaminare dacă în gospodării sunt folosite materiale consumabile de construcție și menajere care provin din zone și locuri frecventate de păsările sălbatice (de ex. stuf, pământ, nămol, pietriș, așternut pentru păsări, etc.), precum și furajul folosit.

În vederea semnalării cât mai rapide a simptomelor de gripă aviară la păsările domestice și cele captive, proprietarii de păsări au, de asemeni, obligația de a informa imediat medicii veterinari sau chiar DSVSA Vaslui.

