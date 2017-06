 Lucian Timofticiuc, cercetat de procurorii DNA și amendat pentru șantaj prin presă!

Evenimentele ultimelor zile, care l-au readus în prim plan pe Lucian Timofticiuc, patronul ziarului Vremea Nouă, nu doar că au încins rețelele de socializare, dar au și reactivat subiecte pe care Timofticiuc le-ar fi vrut uitate odată cu plecarea sa cu coada între picioare din Iași, în urmă cu mai mulți ani. Cel care pozează acum în lupul moralist și-i sfâșie cu sete de ”dreptate” mai cu seamă pe oamenii de afaceri ale căror firme nu au contracte de publicitate cu Vremea Nouă (din întâmplare, desigur) are în spate un trecut deloc admirabil.

În mediul online au început să circule din nou articole din presa națională în care Timofticiuc apare ca un personaj extrem de controversat și pe care vasluienii nu au avut încă onoarea de a-l cunoaște în toată splendoarea.

”La Vremea Noua guverneaza politica banului: cine dă, apare frumos in ziar, iar cine nu, vai de el!”

O simplă tastare a numelui lui Timofticiuc pe Google ne aduce în prim plan o prezentare a individului cu atât mai interesantă cu cât este găzduită taman de site-ul fostului redactor-șef al ziarului Vremea Nouă, Gelu Irimia. Chiar dacă articolul nu poarta semnatura acestuia, pentru cine îl știe câtuși de puțin e suficient sa-și dea seama că fostul coechipier al lui Timofticiuc nu ar accepta pe propriul site informații în care nu crede.

”… facandu-si cunostinte printre oamenii cu greutate din mediul politic vasluian si vazand ca are in subordine o echipa buna, Timofticiuc s-a gandit ca i-ar fi mai bine daca ar avea propriul lui ziar – propria afacere. Bun orator, a convins intreaga echipa de la Monitorul sa-l urmeze si a preluat ziarul Adevarul de Vaslui, o publicatie jalnica la acea vreme. Peste cativa ani, oamenii au constatat ca au ramas cu promisiunile, iar Timofticiuc, cu banii. Cum era de asteptat, echipa s-a destramat, astfel incat, din cei 20 de oameni care au crezut in Timofticiuc si l-au ajutat sa-si faca ziar, au ramas doar doi: redactorul-sef (intre timp, a plecat si el) si fotoreporterul! Intre timp, datorita propriei politici editoriale, Timofticiuc a prins la cheag, avand acum o situatie materiala de invidiat, cel putin de catre cei carora le-a promis acelasi lucru!”, se arată în articolul ”Cine se ascunde în spatele presei vasluiene”, de pe vasluietul.ro.

Așadar, aflăm nu doar că Timofticiuc Lucian s-a umplut de bani în calitate de cinstit patron de ziar în amărâtul județ Vaslui, așa cum nu au voie alți oameni de afaceri care, spre deosebire de el, au sute de angajați cu contracte de muncă și plătesc dări la stat de miliarde de lei lunar.

O posibilă explicație pentru ”situația materială de invidiat” o găsim tot în articolul găzduit de site-ul fostului redactor-șef al ziarului, Gelu Irimia, despre care ne permitem să credem că, deși este depozitarul unor secrete ce ar putea arunca în aer liniștea bogatului patron de ziar Timofticiuc, a preferat să emigreze în Anglia sărac, dar cu fruntea sus, împreună cu întreaga familie:

”La Vremea Noua guverneaza politica banului: cine dă, apare frumos in ziar, iar cine nu, vai de el! Dovada vie o reprezinta senatorul Dan Marian. De cand s-a certat cu Timofticiuc, apare in paginile ziarului acestuia doar ca personaj negativ. Nu este o rusine, fiindcă, de aceeasi tratatie, beneficiaza si alti politicieni din judet. Singurii „mirifici” sunt deputatul Dan Bordeianu, (”deputatul violator” – n.r.) senatorul Nelu Tataru, primarul Vasluiului Vasile Pavel si primarul Husului, Ioan Ciupilan – printre altele si cumatrul lui Timofticiuc! Mai sunt si alte aparitii sporadice, in functie de cotizatiile care se fac la patron. Dincolo de politicieni, Vremea Noua si-a facut un nume în scandalul Chevron, fiind cel mai inversunat dusman al acestei companii in judetul Vaslui”.

Către finalul prezentării, memoria publicului este reîmprospătată cu o informație care a făcut turul României prin intermediul publicațiilor centrale și care reprezintă perla coroanei în privința carierei de jurnalist cinstit a patronului de la Vremea Nouă: ”Despre Timofticiuc mai trebuie mentionat faptul ca a fost cercetat penal pentru santaj prin presa, in anul 2005 fiind acuzat de politicieni si oameni de afaceri din Iasi ca i-ar fi santajat pentru a obtine contracte de publicitate, in perioada cand lucra la cotidianul Ziua de Iasi”.

Timofticiuc, amendat pentru șantaj prin presă

Nenumărate publicații centrale au relatat răsunătorul caz de șantaj prin presă în care a fost cercetat penal cel care dă astăzi lecții de moralitate și caută să denigreze imaginea celor care nu vor să încheie contracte de publicitate cu Vremea Nouă, prin campanii de presă bazate pe fapte fabricate în redacție și nesusținute de probe, ci doar de afirmații mincinoase, așa cum a remarcat Dan Dobrovolschi, dar și alții despre care vom mai vorbi.

Ce vrea să spună expresia ”șantaj prin presă” pentru care Lucian Timofticiuc a scăpat cu o amendă de 2 milioane de lei? Dosarul întrocmit de procurorii PNA (actualmente DNA) conținea trei volume. Au fost cercetați cinci angajați ai fostului cotidian ”Ziua de Iași”, în frunte cu directorul publicației. Cei cinci, printre care și Lucian Timofticiuc, care era directorul de marketing al ziarului, au fost acuzați că ar fi încercat, prin amenințări și șantaj, să obțină contracte de publicitate de la mai mulți oameni de afaceri din Iași.

Din rechizitoriul întocmit de procurorii anticorupție, reiese că ziariștii i-ar fi amenințat pe oamenii de afaceri cu o serie de articole defăimătoare.

Concret, Timofticiuc l-a contactat telefonic pe omul de afaceri Constantin Soranescu, și i-a cerut să încheie un contract de publicitate de 18.000 de dolari pentru o perioadă de un an. Anterior întâlnirii, Sorănescu fusese sunat de patronul ziarului și amenințat de acesta că i se pregătește o campanie defăimătoare. Intimidat de aceste amenințări, omul de afaceri a semnat hârtiile întinse de Timofticiuc.

Spre deosebire de patronul său de atunci, Timofticiuc a scăpat cu o amendă de 2 milioane de lei, motivul fiind că participația penală a acestuia a fost sporadică și s-a desfășurat sub ascendența și influența artizanilor principali ai șantajului.

