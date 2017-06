Mușchi țigănesc cu gust de detergent! Poftă bună!

de Mihaela NICULESCU

Un bârlădean a simțit pe propria piele cât este de greu să-și lămurească o serie de suspiciuni legate de siguranța alimentară. Bărbatul a cumpărat luni seară câteva sute de grame de mușchi țigănesc de la un magazin din zona Stadion din Bârlad, iar a doua zi, la micul dejun, a constat că produsul avea miros și gust de detergent.

„Nu este pentru prima dată când am cumpărat de la market-ul din zona Stadion preparate din carne. E adevărat că în ultimii ani am început să am suspiciuni în legătură cu calitatea preparatelor din galantar, dar de această dată mi s-a părut că s-a întrecut măsura. Mușchiul, pe care am dat ceva bani, avea un gust atât de pregnant de detergent încât nu am putut să termin felia de mușchi pe care mi-am tăiat-o pentru micul dejun. Eu sunt și alergic și mi-a fost teamă să nu pățesc ceva. L-am pus în frigider și a doua zi am mers la Direcția Sanitară Veterinară (DSVSA) pentru a afla care sunt caracteristicile organoleptice ale produsului respectiv”, ne-a mărturisit persoana care a cumpărat mușchi cu damf de detergent.

Bărbatul nu a făcut plângere la OPC pentru că fusese informat că singurul inspector de pe Bârlad este în concediu și având în vedere numărul mic de inspectori pe județ ancheta ar fi durat mult timp. Așa că a mers ieri dimineață direct la sediul DSVSA, unde a depus o plângere, după care a stat de vorbă cu câțiva reprezentanți ai Direcției, cum bine se numește Direcția Sanitar Veterinară și de Siguranță a Alimentelor.

„Am avut o discuție cu câțiva medici care s-au purtat foarte frumos de altfel, dar care din păcate nu au putut să îmi rezolve problema, nu că n-ar fi vrut, ci pur și simplu pentru că laboratorul Direcției nu mai face analize organoleptice”, a mai precizat bârlădeanul.

Dacă anul trecut laboratorul DSVSA Vaslui, cu sediul la Bârlad, făcea astfel de analize, acum acesta nu mai este acreditat RENAR și, în concluzie, nu mai poate efectua analize pentru depistarea modificărilor organoleptice ale produselor alimentare.

„Laboratorul nostru nu are acreditare pentru toate tipurile de analize, cum sunt cele solicitate de persoana care a făcut astăzi la noi plângere. Aceasta a fost decizia RENAR – Organism care acreditează laboratoarele la nivel național – și o respectăm. Este vorba probabil de fonduri, de o economie la bugetul instituției. Și poate și de aparatură”, ne-a declarat Nelu Munteanu, director adjunct la DSVSA.

Cum de anul trecut laboratorul Direcției putea să efectueze aceste analize iar acum nu? Avea aceeași dotare doar. Probabil că este vorba de o directivă venită de la centru, care, din păcate, nu avantajează consumatorul de produse alimentare, ci mai degrabă agenții economici care le comercializează.

În județul Vaslui, analiza cerută de consumatorul bârlădean se efectuează doar la Direcția de Sănătate Publică, al cărei laborator este acreditat. Costul analizei este modic, 10 lei. Dar asta înseamnă un deranj în plus pe care consumatorii din România nu trebuie să îl aibă, de vreme ce cumpără produse alimentare din unități autorizate, chipurile verificate și cu prețuri destul de piperate.

Reprezentanții DSVSA i-au spus bârlădeanului care, din respect pentru el și pentru cei de bună credință, a venit să sesizeze calitatea produselor din galantare, că vor efectua imediat un control la care vor participa doi medici din compartimente diferite. De asemenea, i-au spus bărbatului să meargă cu bonul la magazinul de unde a cumpărat parfumatul mușchi și să își recupereze banii. Cu siguranță că nu asta și-a dorit consumatorul, care încă mai are speranța că agentul economic vinovat va plăti. Cum produsul nu prezenta indicii despre o alterare sau modificare a altor parametri fizico-chimici, medicii vor trebui să stabilească la nivel empiric dacă există modificări organoleptice la produsul respectiv și la alte preparate din galantare. Imediat după efectuarea controlului va fi stabilită și o concluzie, răspunsul fiind trimis pe mail consumatorului nemulțumit de produsul pe care l-a cumpărat.

Suspiciuni în legătură cu spălarea cu detergent a preparatelor din carne au existat și încă există. Din păcate, nu există probe deocamdată, în baza cărora să se poată lua măsuri. Minimarket-ul din care a fost cumpărat mușchiul cu damf de detergent comercializează tot felul de produse, inclusiv detergenți. Distanța dintre aceștia și produsele din carne este una foarte mică și e posibil ca vapori cu miros înțepător și toxic de detergent să fi pătruns în lăzile frigorifice, unde sunt depozitate preparatele din carne. Este posibil, de asemenea, ca aceste produse să fi fost manipulate după ce angajații magazinului au umblat cu detergent. Totuși, la cât de înțepător și pregnant era gustul de detergent astfel de supoziții nu prea stau în picioare. Cu toate că destui consumatori bârlădeni au sesizat atât OPC cât și DSVSA, neregulile continuă să existe iar cei care au de suferit sunt consumatorii, printre aceștia aflându-se chiar și angajați ai celor două instituții abilitate să verifice printre altele calitatea și siguranța alimentelor.

