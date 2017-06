Bârlădeni terorizați de consumatorii de etnobotanice – “Am să pun apartamentul de vânzare până la urmă, că nu știu dacă zona se va mai liniști vreodată”

de Mihaela NICULESCU

Consumul de droguri proliferează de la zi la zi în Bârlad, sub nasul polițiștilor și jandarmilor, care par că au demisionat în fața acestui flagel. În ciuda nenumăratelor semnale pe care ziarul Est News le-a tras în ultimii ani, lucrurile au rămas neschimbate, cei afectați fiind nu doar consumatorii inconștienți, dar și cetățeni ai orașului. O zonă recunoscută de polițiști și jandarmi pentru evenimentele nedorite care au loc și ale căror autori sunt drogații, copii și adolescenți, este cea a Muzeului „Vasile Pârvan”.

Zeci de cetățeni au trecut prin momente tensionate, în care au fost speriați, înjurați și chiar amenințați de cei cu mințile tulburate de etnobotanice și substanțe nocive cu efecte psihoactive, cei mai mulți nereclamând cazurile la poliție și preferând să nu mai tranziteze zona.

Un nou incident, cu autori care trăiesc într-o altă dimensiune, s-a petrecut marți după amiază în zona magazinului de lângă Casa Sturdza. Un locatar din zonă a văzut scena, în care victima era chiar soția lui.

„În jurul orei 17.00, soția mea a trecut de la serviciu prin spatele Bisericii «Sf. Spiridon» și drogații s-au luat de ea, adresându-i cuvinte jignitoare și făcând anumite gesturi care au speriat-o foarte tare. Imediat m-am dus să discut cu ei. Au sărit la mine la bătaie, amenințându-mă că îmi vor sparge mașina. Sătul de câte am văzut în zonă, am mers la poliție, unde am fost sfătuit să fac pur și simplu o plângere că o să vadă ei ce o să facă a doua zi.”, ne-a declarat un locatar din zonă.

La scurt timp după ce reclamantul a ajuns acasă, a sosit la fața locului și un echipaj de poliție care nu a reușit să facă față situației. Au avut nevoie de întăriri și a chemat jandarmii, care au încercat să îi prindă. Din păcate nu au reușit decât să prindă unul singur, după o fugă ca în filme până la Liceul Tehnologic „Petru Rareș”. Bârlădeanul spune că s-a săturat de drogați până peste cap, dar și de lentoarea cu care Poliția își face datoria.

„Știți ce m-au sfătuit polițiștii? Să îmi iau mașina din fața blocului câteva zile. Oare este normal? Acesta este răspuns? Azi noapte drogații au dat foc la pubela de gunoi, ca să-l răzbune pe confratele lor prins, alături de care trag pe nas prafuri pe care le cumpără nestingheriți și le consumă la fel. Am să pun apartamentul de vânzare până la urmă, că nu știu dacă zona se va mai liniști vreodată.”, a mai menționat bârlădeanul revoltat de fenomenul care nu poate fi stopat de polițiști.

Acesta a crezut că, poate, după sesizarea făcută la Poliție, se va schimba ceva și că zona va fi monitorizată, însă nu a văzut nicio patrulă, nici în seara respectivă, nici după.

Mutarea locatarilor de la ghetou în strada Grigore Ignat nu a rezolvat deloc lucrurile, pentru că zona atrage din ce în ce mai multe persoane certate cu legea și care fac front comun cu alții de teapa lor, care locuiesc în două-trei blocuri din zonă. „Jamaica”, cum era poreclită pe vremuri zona, a rămas același cartier rău famat, în care o minoritate face legea, iar majoritatea tremură de frică și nu are cine o proteja.

Comments

comments