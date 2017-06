(Video) Și totuși, de ce l-ar fi filmat cineva pe episcopul Corneliu Bârlădeanu în ipostaze intime, alături de un fost seminarist?

de Daniel MICU



Scandalul sexual de la Episcopia Hușilor, în urma căruia trei preoți din județ au fost ridicați de DNA, capătă amploare. Interesul general nu este focusat atât pe acuzațiile de șantaj formulate de episcopul Corneliu Bârlădeanu împotriva celor trei preoți, cât pe misterioasa înregistrare video cu care acesta susține că ar fi fost șatajat de cei trei pentru obținerea de diverse servicii.

Cert este că dosarul întocmit de procurori cuprinde și această înregistrare. Practic, filmarea nu este tocmai o noutate. Sunt cel puțin noi ani de când în mediul preoțesc vasluian se vorbește despre compromițătoarea filmare, iar unii preoți din județ susțin chiar că au vizionat incredibilele scene in care episcopul Corneliu Bârlădeanu apare în dormitorul său alături de un fost seminarist, ajuns între timp preot paroh, cu nevastă și copii.

Culmea ironiei este că, deși mulți preoti care îl acuzau pe episcop că le-a cerut mită amenințau că vor face publice imaginile deochiate (ce între timp ajunseseră în posesia mai tuturor fețelor bisericești), iată că taman episcopul devoalează existenta acestora. Subalternii săi, în ciuda faptului că se plângeau că nu mai suportă lăcomia episcopului, nu au indrăznit să meargă atât de departe.

Ce a fost în capul lui Corneliu Bârlădeanu atunci când a deschis această cutie a Pandorei și de ce a considerat mai grav faptul că a fost șantajat decât că există filmări în care face sex cu elevi de la Seminar, în condițiile în care homosexualitatea este grav blamată de Biserica Ortodoxă, nu se știe. Cert este că argumentele Bisericii și ale pudibonzilor care susțin familia tradițională sunt clătinate din temelii odată cu acest incredibil scandal.

Ieri, magistrații Tribunalului Vaslui au decis ca cei trei preoti din Vaslui acuzati de santaj să fie plasați în arest la domiciliu. Inculpati intr-un dosar care zdruncina din temelii Episcopia Husilor, preotii s-au prevalat de legea tacerii, lasand avocatii sa le pledeze cauza.

Preoții Cristian Jitaru, din cadrul Episcopiei Hușilor, Gheorghe Damian, de la Biserica Spitalului Județean de Urgență Vaslui, Răzvan Bumbu, de la parohia Văleni au fost adusi cu duba la Tribunalul Vaslui. Erau vadit obositi si afectati de situatia in care se aflau si nu au dorit sa comenteze acuzatiile.

Epuizate, rudele i-au asteptat in lacrimi pe holurile institutiei. Nimeni din familie si din cercul de apropiati nu crede in vinovatia celor trei si considera ca acest demers nu a facut decat sa deschida cutia Pandorei. Ba mai mult, dupa aflarea vestii ca preotii Jitaru, Damian si Bumbu nu vor fi arestati, judecatorul inlocuind astfel masura arestului preventiv ceruta de procurorii DNA, bucuria celor prezenti a fost una retinuta.

Urmeaza un proces lung, cu declaratii si probe menite sa il infunde pe episcopul Husilor. Filmul compromițător ar conține imagini scandaloase din dormitorul episcopului Corneliu Bârlădeanu, în care acesta apare în impostaze intime alături de un fost seminarist, în prezent preot paroh într-o comună vasluiană. Sub amenințarea că vpr face public filmul, cei trei ar fi cerut funții și bani. Sșa susține episcopul.

Pe de altă parte, cei trei preoți spun că lucrurile stau cu totul altfel.

Tatal preotului Răzvan Bumbu spune ca e vorba despre o inscenare. Fiul sau l-a infruntat pe episcop in urma cu doi ani si ca acum acesta a gasit o cale de a se razbuna pe tanarul preot. Mai mult, Razvan Bumbu ar fi fost chemat la Episcopie sa i se dea bani pentru biserica in sacosa, insa tanarul a refuzat si a cerut ca banii pentru reparatii si investitii sa ii fie virati in cont.

”A fost o inscenare facuta unor tineri preoti care vor sa schimbe perceptele unei biserici organizata la nivelul secolului XVI-XVII. Acum doi ani, fiul meu i-a spus episcopului sa il lase sa isi faca treaba si se pare ca i-a tinut ranchiuna. Ma mira marsavia cu care s-a lucrat. A fost chemat la Episcopie pentru a primi o sacosa cu bani pentru biserica. Fiul meu a refuzat si a spus ca nu asa se fac treburile si sa ii vireze banii pentru investitii si reparatii, in cont, nu in buzunar.”, a declarat Mihai Bumbu.

”Clientii mei nu au cunostinta de acest filmulet. Dar eu, ca apărător, am văzut secvențe din film”

La ieșirea din sala de judecată, Ioan Nechita, avocatul preoților, a declarat: ”Instanta a dispus ca cei trei inculpati sa fie plasati arest domiciliu. Hotararea este contestabila. Curtea de Apel Iasi se va pronunta in privinta masurilor preventive. Avem de lucru, sunt multe multe aspecte prezentate de procurori in baza probatoriilor stranse in aceasta perioada. Noi ne-am spus punctul de vedere in fata instantei. Avem de lucru ca aparatori pentru a demonstra ca nu a exista infractiunea de santaj, asa cum a fost prezentata de procurori. E important ca ei sa se afle la domiciliu pentru a putea sa isi faca aparari calificate. Pana in prezent, s-au prevalat la dreptul la tacere. Vom cantari fiecare pas procedural in dovedirea netemeiniciei acuzatiilor aduse. Se face vorbire de santajul asupra numitului Onila Corneliu, prin aceea ca i-ar fi produs o stare de temere, in contextul in care a avut diverse solicitari. Deocamdata, probele, asa cum au fost ele evidentiate, creeaza indicii care pot fi puse in discutie la acest moment procedural. Vom vedea ulterior daca ele se transforma in certitudine, daca vor asambla aceasta constructie a procurorilor pe infractiunea de santaj. Clientii mei nu au cunostinta de acest filmulet. Nu l-am vazut. Nu stim ce contine. Eu ,ca apărător, am observat secvente in dosarul inaintat de procurori”.

