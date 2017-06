Căruțașii care tranzitează Bârladul cum îi taie capul reclamă lipsa indicatoarelor

de Mihaela NICULESCU

Tranzitarea haotică a Bârladului de atelajele cu tracțiune animală periclitează tot mai mult siguranța participanților la traficul din ce în ce mai intens. Deși există trasee speciale aprobate de Consiliul Local pentru aceste vehicule, căruțașii din Bârlad și localitățile învecinate nu le respectă, nu întotdeauna din rea-voință, ci mai ales din neștiință, aceștia având cunoștință doar despre interdicția de a circula pe strada Republicii. În rest, căruțașii aleg să tranziteze orașul pe străzi lăturalnice, pe unde cred ei.

La sfârșitul săptămânii trecute, un căruțaș a fost oprit de Poliția Locală în timp ce se deplasa pe strada Ioan Popescu, spre Muzeu. Căruțașul a rămas uimit pentru că nu știa ce s-a întâmplat și de ce urma să fie sancționat.

„Nu știam că nu am voie să circul pe aici. Am venit de multe ori cu căruța pe acest traseu și nu m-a oprit nimeni. Nici nu am văzut vreun semn de circulație care să mă atenționeze.”, a spus căruțașul.

Artera pe care acesta circula a fost acceptată tacit, o vreme, cu acordul fostului primar, dar, de la schimbarea edilului, această concesie a fost anulată. Polițiștii locali l-au sancționat căruțașul surprins pe traseul respectiv întrucât artera nu face parte din cele cinci trasee pe care au voie să circule vehiculele cu tracțiune animală, prevăzute în Anexa 5 a Hotărârii Consiliului Local nr. 121 / 2005. Scuza invocată de căruțași este de multe ori plauzibilă, de vreme ce nu există indicatoare care să restricționeze accesul acestor vehicule dar nici indicatoare de informare asupra traseelor destinate lor.

Până când autoritățile locale vor încerca să remedieze această deficiență, vă prezentăm traseele obligatorii pentru căruțele care tranzitează municipiul Bârlad:

Primul traseu este: Bariera Puiești – str. 1 Decembrie – Bulevardul Epureanu – str. Cpt. Grigore Ignat – Oborul de vite;

Al doilea traseu: Bariera Griviței – str. Tecuciului – str. Mihai Eminescu – str. Dragoș Vodă – str. Nicolae Bălcescu – Bulevardul Epureanu – str. Grigore Ignat – Oborul de vite;

Al treilea traseu: str. George Enescu – str. Tutovei – str. Soveja – str. Dimitrie Cantemir – str. Cuza – str. Păcii – str. Virtuții – str. Soarelui – str. General Cerchez – str. G.G. Ursu – Oborul de vite;

Al patrulea traseu: DSVSA – Podul de lângă DSVSA – str. Elena Doamna – str. Traian – str. Alexandru Vlahuță – str. Păcii – str. Virtuții – str. Soarelui – str. G-ral Cerchez – str. G.G. Ursu – Oborul de vite;

Al cincilea traseu: Rulmenți – FEPA – Cpt. Grigore Ignat – Oborul de vite.

Constantin Olariu, cel care asigură interimatul la conducerea Poliției Locale, a sesizat că există și o neconcordanță în privința accesului căruțelor din mediul rural. Astfel, la intrarea în Bârlad, căruțașii sunt atenționați că nu au voie să tranziteze orașul, dar, în același timp, există trasee în interiorul Bârladului pe care căruțele au acces. Așadar, sunt două aspecte contradictorii care nu au fost sesizate până acum.

„Voi încerca să aduc la cunoștința Primăriei Bârlad acest aspect, astfel încât la intrările în oraș să eliminăm aceste inadvertențe și să fie montate indicatoare rutiere de restricționare și de informare, după caz.”, ne-a declarat Constantin Olariu.

