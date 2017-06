ULTIMA ORĂ Zeci de localnici, din cele șapte sate din Bunești-Averești, au protestat pe drumul județean, nemulțumiți de starea carosabilului

Peste 60 de localnici din cele șapte sate componente ale comunei Bunești-Averești au protestat, luni, timp de trei ore, pe drumul județean care le tranzitează comuna, nemulțumiți de faptul că autoritățile nu intervin pentru repararea carosabilului. Manifestația s-a desfășurat la șapte kilometri de municipiul Huși spre Averești, în același punct unde, în urma ninsorilor abundente din aprilie anul acesta, drumul a fost înzăpezit aproape două zile.

Practic, șoseaua este ciuruită de gropi. Sporadic, aici s-au făcut doar lucrări de mântuială, iar cârpelile nu rezistă decât câteva săptămâni și gropile reapar în asfalt. Așa se face că, frecvent, șoferii scot din buzunar mii de lei pentru a-și repara mașinile.

Oamenii au intonat imnul de stat și au cerut ajutorul autorităților.

”Ne-am săturat. Am ajuns la capătul puterilor! De ani de zile, aici nu se mișcă nimic. În timpul campaniei electorale se pun petice, care se duc după prima ploaie și noi ne stricăm mașinile și ne punem viața în pericol. Am ieșit în drum, să protestăm față de ceea ce se întâmplă ! E un semnal de alarmă pentru autorități! Nu mai răbdăm această situație! Mergem până în pânzele albe până ne aude și pe noi cineva. În această primăvară, eu am scos din buzunar 31 milioane de lei vechi să repar mașina. Și am cumpărat piese de la un en-gros. Altfel, mă costă peste 1000 euro ! Ajunge !”, a spus un protestatar.

Mai mult decât atât, starea proastă a drumului dublează sau triplează chiar, în funcție de anotimp, timpii de deplasare în cazul echipajelor medicale sau de pompieri. Odată reparată, această porțiune de drum, cred sătenii, ar ridica nivelul de trăi în zonă, întrucât oamenii ar putea face liniștiți naveta, dar ar scurta cu 20 km distanță dintre Huși și Iași.

”Dacă ai nevoie de ambulanță sau de pompieri e jale! Ambulanțierii își pun mâna în cap. Ne anunță din start că ajung în 60-90 minute. Un drum care în mod normal îl faci în jumătate de oră ! Păi moare omul! Ieșim noi cu bolnavul înaintea ambulanței! Dacă e zăpadă sau plouă, nici atât! E jale! E nenorocire ! Ăsta e drumul junglei către Bunești, nu e drum județean ! E un drum făcut cu peticeli electorale ! Atât ! Nimeni nu își bate capul ! Iar noi scoatem bani grei să reparăm mașinile. Când circulăm, suntem în pericol dacă ținem cont și de vegetația de pe marginea drumului, pe care cei din comuna vecină nu o taie ! Nu poate trece o mașină una pe lângă alta pe șosea ! ori e dezinteres, ori e bătaie de joc ! Eu asta cred !”, a declarat Gabriel Tarlea, șofer.

Primarul Vasile Taragan a fost alături de protestatari încă de la prima oră. El spune că posibilitățile lui de acțiune sunt limitate: ”E un drum județean. Noi nu puteam interveni decât să tăiem vegetația de pe margine, ceea ce și facem. Am făcut demersuri. Nu s-a întâmplat nimic. Oamenii au perfectă dreptate. Și eu circul pe acest drum și mereu îmi cade câte o piesă la mașină. M-am săturat și eu de acest drum. Le dau dreptate oamenilor și îi susțin ! Trebuie spus că acesta drum ar scurta distanță cu județul Iași și ar fi foarte important pentru hușeni să aleagă această cale, pentru a reduce din consum și a câștiga timp ! Sperăm să se rezolve această problemă cât mai curând”.

Pentru a preveni incidentele sau eventualele blocaje ale traficului, zeci de jandarmi și polițiști au intervenit în zonă pentru a supraveghea protestul la care au raliat și șoferi aflați în tranzit pe respectivul drum județean. În consecință, pe perioada manifestației, circulația s-a desfășurat pe un singur sens pe sectorul unde s-au adunat localnicii din Bunești-Averești.

”Oamenii sunt nemulțumiți de numeroasele gropi din asfalt, acolo unde acesta există, ceea ce face ca traficul să se desfășoare cu mare dificultate și în nesiguranță. În fiecare an se tot peticește, însă aceste plombe sar foarte repede. În plus, mai apar și gropi noi, în condițiile în care drumul nu a mai fost asfaltat de pe timpul lui Ceaușescu. Noi am făcut numeroase adrese la Consiliul Județean să intervină pentru a moderniza acest drum, însă, în afară de întreținerea curentă și asfaltarea unei porțiuni de 1,5 kilometri, nu s-a întâmplat nimic”, ne-a declarat viceprimarul comunei Bunești-Averești, Costel Agripina.

Protestatarii au amenințat că dacă problema lor nu va fi rezolvată vor organiza un miting mai de amploare în fața sediului Consiliului Județean Vaslui. Ei spun că dacă demersul lor nu va avea succesul scontat, sunt deciși să se deplaseze la Vaslui și chiar la București pentru a-și căuta dreptatea. (Daniel MICU, Ionuț PREDA)

