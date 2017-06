O asistentă medicală cum toate ar trebui să fie. Exemplul Isabelei Postolache ar putea fi urmat și de doctorii autosuficienți ai județului

de Mihaela NICULESCU

Atunci când îți alegi o profesie din pasiune, simți nevoia să te perfecționezi continuu, chiar dacă de cele mai multe ori o faci pe proprii bani. Isabela Postolache, asistentă medicală la secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Elena Beldiman”, nu s-a limitat la cursurile propuse de Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România, filiala Vaslui, ci a dorit să fie la curent cu ultimele informații din domeniu, participând la congrese naționale și, în premieră, la un congres internațional.

Pe 16 iunie, Isabela Postolache a participat la Londra, la „BARNA”, un congres internațional de anestezie și terapie intensivă. Congresul a avut loc la Universitatea din Greenwich și a însemnat un schimb de experiență foarte interesant și util pentru aceasta.

„ A fost o experiență inedită, un congres care a reunit medici și asistenți medicali, din foarte multe țări de pe Glob, persoane interesate să fie la curent cu tot ce este nou în domeniul în care își desfășoară activitatea medicală. S-a discutat despre terapia durerii, despre tratamente de ultimă oră, despre substanțele anestezice, cum se combină între ele pentru a avea efect maxim. S-a discutat, de asemenea, despre relația pacient-cadru medical, despre tehnicile folosite în domeniu dar și tehnologiile utilizate acum în sistemul medical britanic. Am fost curioasă să văd ce diferențe sunt între sistemul nostru și al lor, și, de ce nu, am vrut să îmi reîmprospătez noțiunile medicale.”, ne-a mărturisit Isabela Postolache.

Diferențe uriașe între România și Anglia, atât de atitudine a cadrelor medicale față de bolnavi, dar ca și dotare

Aceasta a precizat că, de fapt, congresul „BARNA” este un congres dedicat asistenților medicali care lucrează în anestezie și terapie intensivă (ATI), dar la care sunt invitați și medicii. A avut surpriza să constate cât de modești, cât de umani și cât de profesioniști sunt atât medicii cât și asistenții medicali, și să afle că există un real respect reciproc. Deși nu a fost să viziteze vreun spital, informațiile prezentate în congres i-au întărit convingerea că Între sistemul medical românesc și cel britanic există diferențe uriașe, atât de atitudine a cadrelor medicale față de bolnavi, dar ca și dotare.

„Am aflat că la ei se practică intubația cu cameră video în toate cazurile care necesită intubație. La noi, doar în unele terapii, la fel ca și injectomatele, care sunt destul de puține și nu avem cum să le utilizăm pentru orice bolnav. Tehnologia este net superioară pentru secția de terapie intensivă, există aparate de anestezie și de ventilație cu tot felul de accesorii. Pacienții, de exemplu, nu vin cu papucii de acasă și nici nu sunt lăsați să intre sau să iasă cu ei din spital. Fiecare primește la internare șosete antiderapante, și în cazul celor care sunt nevoiți să stea mult timp la pat, ciorapi speciali care îmbunătățesc circulația periferică. Nu se face economie la nimic, nu se pune problema că nu sunt seruri, ustensile și tot felul de accesorii care la noi lipsesc, cadrele medicale sunt relaxate și dau ce au mai bun în sala de operații.”, a mai spus Isabela.

Ea mărturisește că munca în terapia intensivă este colosală, care aparent nu se vede, dar care implică mult stres și responsabilitate. După 20 de ani de activitate în terapie intensivă, aceasta spune că responsabilitatea pe care o implică profesia sa, este nu doar una față de societate, ci față de ea însăși. Asistentul medical din terapie intensivă, nu poate să trăiască cu conștiința că un pacient a murit pentru că nu i-a acordat ajutor la timp. Mulți dintre pacienții care au trecut la un moment dat prin această secție au constatat câtă muncă și profesionalism trebuie să existe în rândul cadrelor medicale, care trebuie să-i mențină în viață, pentru că această secție este de fapt secția în care ai în mână viața pacientului, în momente critice.

Oameni care, deși stabiliți peste hotare, sunt mereu cu gândul la condițiile grele din spitalul bârlădean

Isabela face parte din rândul celor care vor să își pună în valoare setea de cunoaștere. Ea vrea să iasă în față altfel, nu pentru a deține funcții de conducere. Recunoaște însă că participarea ei la congresul de la Londra nu ar fi fost posibilă fără impulsionările venite din partea unei foste colege de secție, care lucrează de mai mulți ani în Anglia, la Spitalul Universitar din Oxford. Ioana Spiru este cea care a reușit să o convingă pe Isabela sa vină și să își împrospăteze cunoștințele la congresul asistenților medicali ATI, desfășurat la Universitatea din Greenwich.

Contactată de reporterul Est News, Ioana Spiru a ținut să facă unele precizări, legate de relația ei cu foștii colegi, dar și despre surpriza plăcută pe care i-a făcut-o Isabela atunci când a hotărât să participe la un congres internațional pentru asistenții medicali ATI, care s-a dovedit o modalitate excelentă de dezvoltare profesională, dar evident și cu impact asupra pacienților.

„De când am ajuns în țara asta, diferențele dintre cele două sisteme medicale m-au determinat să comunic cu cei din sistemul medical de acasă mai mult decât aș fi crezut că pot. Ca urmare, de vreo doi ani tot încerc să aduc dintre foștii colegi aici, fie să participe la diferite cursuri, conferințe, simpozioane, fie (am o colega chiar în Anglia, dar lucrează in NH ) să lucreze in același trust cu mine. Dar, să revin la Isabela. Până în prezent, a fost singura care a acceptat să vină. Faptul că a participat și la Congresul SATI, ținut la Sinaia, mi-a întărit convingerea că e unul din oamenii dornici să descopere, să învețe și să își aducă contribuția la îmbunătățirea condițiilor din spital. Mi-a zis da fără să clipească, pentru ca apoi să realizeze că e posibil să nu poată veni din cauza faptului ca sunt puține asistente pe ATI, puține pe tură și va fi dificil să își aranjeze câteva zile libere. Până la urmă, a reușit, și vreau să punctez aici că le mulțumesc colegelor din ATI care au făcut un efort pentru a face posibil ca Isabela să ajungă în UK. Participarea ei la conferință a fost chiar aplaudată, chiar de la cuvântul de deschidere a conferinței. Eu am reușit să o înregistrez chiar pe ultima sută de metri (doar două locuri erau disponibile) și a trebuit sa îi rog să păstreze un loc pentru ea, explicându-le că fata vine din România. Presupun că așa a aflat si președinta BARNA, care a ținut să precizeze că in domeniul medical și educațional nu trebuie să existe granițe! Până să ajungă la conferință, i-am dat câteva site-uri medicale de citit, pentru a-i fi mai ușor să înțeleagă (nu este vorbitoare cursivă de limba engleză), și spre surprinderea mea și a celor cu care am venit în contact în ziua conferinței, Isabela a fost ca un foc de artilerie, punând întrebări și discutând totodată asemănările și diferențele dintre NHS si sistemul medical din România. Eu tind să cred că fost poate cea mai frumoasă și benefică experiență profesională de până acum din cariera ei. Eu pot să afirm asta pentru mine după fiecare participare la astfel de evenimente (întotdeauna e loc de discutat și întotdeauna descoperi ceva nou). Sper, din toata inima, să găsească deschidere și să împărtășească din experiența asta celorlalți și împreună să găsească soluții care să le influențeze în bine activitatea profesională.”, ne-a declarat Ioana Spiru, fostă asistentă la ATI în cadrul spitalului bârlădean, actualmente asistentă la Spitalul Universitar din Oxford.

