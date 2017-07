Greii luptelor K1 din România, Moldova, Ucraina și Africa se vor aduna pe 20 iulie în județul nostru, la ”Bătălia de la Banca”.

Luptători de top din Republica Moldova, Ucraina, România și Africa se vor înfrunta pe 20 iulie, de la ora 19:00, la ”Bătălia de la Banca”. Organizatorii competiției sunt Constantin Mihai, președintele „Scorpions” Iași și Remus Ciobanu, de la „Scorpions” Bârlad. Evenimentul, care se va desfășura la restaurantul Serena Maria, va avea loc datorită faptului că Daniel Alexandru, viceprimarul comunei Banca, este luptător K1 și se pregătește la clubul „Scorpions Iași”. Acesta va și participa la competiție, unde vor mai lupta printre alții bârlădeanul Dănuț Hurduc, Bogdan Năstase zis „Ciobanu”, Lascăr Corneliu cunoscut și ca „Bestia Moldovei” și Florin Lambagiu, zis „Rambo”.

Este pentru prima oară în România când o competiție de o asemenea anvergură are loc în mediul rural. Publicul prezent va putea asista la 10 partide de mare intensitate. Competiția se ridică la nivelul celor organizate în București și alte orașe obișnuite cu astfel de evenimente. La gală vor fi prezenți în calitate de invitați speciali și luptătorii Cătălin Moroșanu, Sebastian Ciobanu și Sebastian Cozmâncă.

„Am avut inițiativa organizării acestui eveniment pentru a promova comuna Banca, pentru că identitatea mea se leagă de aceste locuri și am responsabilitatea de a oferi ceva înapoi celor din comunitate. Nivelul competiției este unul extrem de ridicat și ne așteptăm să vină la Banca mulți împătimiți ai luptelor K1 din alte județe. Când ești pasionat de acest fenomen nu mai contează unde are loc un astfel de eveniment, vrei să fii acolo. Sunt coleg și prieten cu Cătălin Moroșanu și ceilalți băieți de la „Scorpions Iași”. Dat fiind că ne antrenăm împreună de șapte ani de zile nu au ezitat nici o clipă când am venit cu această propunere. Încă de acum un an mi-am dorit să fac aici o gală dar abia acum am reușit să îi strângem pe toți. Nu am vrut să fac rabat de la nivelul înalt de calitate a sportivilor pe care îl cer toți de la o astfel de competiție. Sperăm să fie un eveniment reușit și țin să mulțumesc pentru sprijin lui Fănel Bogos, Primăriei Banca, Anetei Apostol și lui Constantin Nechifor.”, ne-a declarat Daniel Alexandru., viceprimarul comunei Banca.

Viceprimarul Daniel Alexandru este absolvent al Facultății de Drept din Iași și are un master în Administrarea Afacerilor Agricole. Medaliat cu bronz la Europenele de amatori din 2012, Daniel Alexandru a trecut ulterior la profesioniști și a devenit unul dintre cel mai bine cotați luptători români la categoria semigrea, remarcându-se în galele organizate de Eduard Irimia. În 2013, vasluianul a cucerit centura europeană WAKO la profesioniști după ce l-a învins pe italianul Jacopo Bianconcini chiar la el acasă (George PROCA)

