Profesorul Țugulea făcuse infarct cu patru zile înainte de a muri. Ultimele ore are renumitului dascăl

de Simona MIHĂILĂ

Acest sfârșit de săptămână a fost puternic umbrit de vestea că unul dintre cei mai respectabili dascăli pe care i-a dat Bârladul în ultimele decenii a plecat la Cer. Sufletul profesorului de matematică Vasile Țugulea s-a retras din această lume în noaptea de 5 spre 6 iulie, la câteva zile după ce bâtrânul dascăl, în vârstă de 91 de ani, bătuse la ușile medicilor din Iași, pentru niște mai vechi suferințe.

Din respect pentru discreția și demnitatea cu care și-a trăit viața exemplară, nu vom intra în detaliile afecțiunilor de care suferea, cu nimic diferite de cele pe care le aduce oricărui om respectabila vârstă a senectuții. Vom preciza doar că renumitul profesor a fost internat la un spital din Iași, unde a ajuns însoțit un fost elev al său, profesorul universitar Gheorghe Pleșu, conferențiar la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași, ultima persoană cu care a stat de vorbă profesorul Țugulea înainte de a se stinge.

”Domnul profesor Țugulea a fost internat la Cardiologie, simptomele pe care le prezenta indicându-le medicilor o posibilă afecțiune cardiacă. Joi seară, în jurul orelor 20.00 am mers iarăși la spital cu niște medicamente de care avea nevoie. Am mai stat de vorbă în salon. Era binișor, dar mi-am dat seama că făcea eforturi să se concentreze. Primise indicații de la personalul medical să nu se agite, să nu facă miscări bruște, deoarece avea niște trombi în sistemul circulator, care puteau fi fatali. Era sub tratament cu heparină. Vineri dimineață, pe la 8.00, am sunat-o direct pe doamna doctor care îl ținea sub observație. Din păcate, mi-a dat vestea că inima domnului profesor Țugulea nu rezistase peste noapte, fiind afectată mult prea mult de un infarct pe care îl suferise în urmă cu patru zile. Practic, infarctul avusese loc înainte ca el să plece de la Bârlad”, a declarat, pentru Est News, profesorul universitar Gheorghe Pleșu.

Duminică va avea loc înmormântarea

Trupul neînsuflețit al profesorului Vasile Țugulea va fi adus de la Iași, sâmbătă, în jurul orelor prânzului, și depus la capela Cimitirului ”Eternitatea” din Bârlad, acolo unde sunt așteptați toți cei care vor să-și ia adio de la bunul și respectabilul dascăl.

Inginerul Ștefan Păiș, fostul manager al SC Rulmenți SA Bârlad, fost elev, la rândul său, al profesorului și unul dintre puținii apropiați ai acestuia, ne-a declarat că tot sâmbătă, la 18.30, va avea loc o slujbă religioasă la capelă, înmormântarea urmând a avea loc duminică la 12.30.

Despre el însuși și începuturile sale ca dascăl la Bârlad, profesorul Țugulea declara într-un interviu pe care l-a acordat reporterilor Est News, în octombrie 2016: ”Eu m-am născut la Deleni, în județul Vaslui, și am absolvit în anul 1949 Liceul «Mihail Kogălniceanu» din Vaslui, unde am și predat din 1949 până în 1952, când m-am oferit voluntar în armată. În 1953, am fost repartizat la Școala Pedagogică «Vasile Lupu» din Iași, dar atmosfera de acolo nu era una tocmai pe placul meu – neînțelegeri, dispute politice etc. Am hotărât să plec la București și să dau examen pentru a lucra la Editura Didactică a Ministerului Învățământului. Am fost examinat, am plecat acasă și apoi am primit răspuns că am câștigat concursul. M-am urcat în tren a doua zi, ca să ajung la București, dar pentru că era o iarnă incredibilă, trenul meu s-a înzăpezit și s-a oprit la Bârlad, unde a fost blocat câteva zile. Nu știam ce să fac, unde să mă duc. Mi-am adus aminte că un fost coleg de facultate era profesor în Bârlad. Vasile Dumitrache, despre este el este vorba. Nu mi-a fost greu să-i aflu adresa, așa că l-am vizitat. El m-a sfătuit să rămân la Bârlad, măcar până la sfârșitul anului școlar, pentru că era nevoie de profesori de matematică. Nu știu cum a făcut, dar a reușit să mă convingă. Așa am ajuns eu profesor de matematică la Bârlad”.

