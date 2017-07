EXCLUSIV Familia doctorului Simiciuc vorbește pentru prima oară despre scandalul în care a fost târât de escroaca susținută de Simona Gherghe

de Mihaela NICULESCU

Familia doctorului bârlădean Gabi Simiciuc vorbește pentru prima dată, prin intermediul ziarului nostru, despre mega scandalul în mijlocul căruia s-a trezit în urmă cu peste doi ani, când o escroacă dovedită, pe nume Cătălina Gîncianu, i-a terfelit numele în emisiunea Acces Direct, de la Antena 1. Prezentatoarea Simona Gherghe i-a permis individei să-l acuze pe doctor că i-a îmbolnăvit copilul, fără a-i cere nicio dovadă, așa cum ar trebui să procedeze un ziarist de bună-credință.



După ce doctorul Simiciuc a adus probe că fiul escroacei nu a suferit niciodată de boala de care spunea mama lui, că niciun spital din cele menționate în emisiune nu-l avusese ca pacient cu acel diagnostic, că nu există documente medicale care să confirme aberațiile mamei și că totul era o poveste prin care aceasta urmărea să stoarcă bani de la populație cu ajutorul Simonei Gherghe și al emisiunii mai sus amintite, cele două au fost obligate de instanță să plătească daune morale.

Interesantă este și decizia inițială a Tribunalului Vaslui care a ignorat toate dovezile ce i-au fost aduse și le-a scos nevinovate pe Gherghe și pe Gînceanu. Magistrații Curții de Apel Iași nu au putut accepta o asemenea nedreptate și le-au cerut magistraților vasluieni să rejudece cazul.

Cătălina Gînceanu a devenit faimoasă în toată țara și după ce ziarul nostru a publicat o înregistrare video în care aceasta a fost surprinsă furând bani de la o familie care o angajase bonă, de aici trăgându-i-se și porecla sub care o cunoaște lumea, ”bona hoață”.

În sfârșit, s-a făcut dreptate. După mai bine de doi ani și jumătate, medicul pediatru bârlădean Gabi Simiciuc a reușit să demonstreze în instanță că acuzele aduse profesionalismului său, pe 22 octombrie 2014, în emisiunea Acces Direct, au făcut parte dintr-o înscenare de cea mai joasă speță. Pentru audiență, prezentatoarea Simona Gherghe nu s-a dat în lături de la a împroșca noroi un om extrem de respectat, un medic foarte apreciat, care a terminat Facultatea de medicină ca șef de promoție, cu nota 10.

Doctorul Simiciuc a fost acuzat în cadrul emisiunii, de către o individă, pe nume Cătălina Gîncianu, din Bârlad, că l-a îmbolnăvit de ciroză hepatică pe fiul său, după ce i-ar fi administrat un medicament. Zeci de minute în șir, românii care s-au uitat la Acces Direct în acea zi au putut auzi fabulațiile ”mamei îndurerate” și au asistat la execuția publică a doctorului Simiciuc, sub ochii îngăduitori ai prezentatoarei Simona Gherghe. Aceasta nu i-a cerut escroacei Gîncianu să prezinte niciun act medical care să confirme că fiul e bolnav de ciroză hepatică. Întregul mesaj al emisiunii s-a concentrat pe ideea că medicul Simiciuc de la Bârlad a îmbolnăvit un copil de o boală incurabilă, că minorul necesită un transplant de ficat și că, bineînțeles, mama devastată are nevoie de mulți, mulți bani, în conturile special deschise. Nici mai mult nici mai puțin de 20.000 de euro visa Cătălina Gînceanu să strângă pe spinarea copilului și a onoarei terfelite a lui Simiciuc.

”În viziunea judecătorilor de la Tribunalul Vaslui, emisiunea nu i-a adus medicului niciun fel de prejudiciu de imagine”

Nu s-ar fi așteptat nimeni ca medicul să dea în judecată ditamai trustul care se credea până mai ieri infailibil. Și totuși, pe baza unor probe incontestabile, un medic de provincie dintr-un județ ponegrit și uitat de lume, Vaslui, a reușit să-și dovedească nevinovăția în instanță.

“S-a făcut în sfârșit dreptate. Doctorul Simiciuc a demonstrat în instanță că minorul Codrin Gabriel Preda nu a fost bolnav niciodată de ciroză hepatică și nu a necesitat nicio clipă transplant hepatic. Emisiunea din 22 octombrie 2014 Acces Direct de la SC Antena TV Group SA, prezentată de Simona Gherghe, a fost o emisiune în care s-au prezentat fapte nereale și nesusținute de documente medicale. S-a dorit umilirea, denigrarea și defăimarea medicului Gabi Simiciuc. După un lung șir de procese, medicului i s-a recunoscut nevinovăția”, a declarat, pentru Est News, Luminița Simiciuc, soția medicului în cauză, dar și mandatarul procurist al acestuia.

Luminița Simiciuc povestește că, într-o primă fază a judecării procesului la Tribunalul Vaslui nu a fost admisă nicio probă a reclamantului. Nu s-a ținut cont de niciun document prezentat la dosar, judecătorii concluzionând că emisiunea nu a adus niciun fel de prejudiciu de imagine medicului: ”Ajungând la Curtea de Apel am constat că există judecători profesioniști, cu adevărat garanți ai dreptății, care nu țin cont de părțile implicate: o vedetă a SC Antena TV Group SA, Simona Gherghe, un trust media destul de cunoscut și influent, și pe de altă parte un om care-și caută dreptatea în instanță. Dar in viziunea judecătorilor Tribunalului Vaslui cum se poate cuantifica demnitatea unui om? Cât valoreză in talerul judecătoresc reputația unui om, a unui medic fie el și din provincie?”.

Simona Gherghe și Cătălina Gîncianu, bune de plată

Procesul ajunge la Curtea de Apel Iași care a anulat hotărârea Tribunalului Vaslui și a cerut rejudecarea cauzei. La Tribunalul Vaslui procesul s-a reluat de la zero, iar pe 4 iulie 2017 magistrații au decis că onoarea medicului Simiciuc valorează circa 5.000 de euro: câte 2.000 de euro urmând a plăti Simona Gherghe și escroaca Cătălina Gîncianua, restul fiind cheltuielile de judecată ce vor fi suportate de Antena TV Group SA.

Pe lângă faptul că trustul media Antena Group a primit o lovitură neașteptată din partea unui român care a mers până în pânzele albe pentru a-și dovedi nevinovăția în instanță, o figură frumoasă a făcut și reprezentantul medicului în instanță, Luminița Simiciuc, care a reușit să câștige procesul la Curtea de Apel fără a avea avocat.

Cătălina Gîncianu, o adevărată ”celebritate”

Cătălina Gînceanu este o persoană foarte cunoscută în rândul bârlădenilor și anumitor instituții cărora le-a cerut în nenumărate rânduri ajutorul în scop umanitar. După o perioadă în care a lucrat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Socială Vaslui, Cătălina Gîncianu a

conștientizat că banii se câștigă greu și că își poate rotunji conturile invocând tot felul de boli grave de care ar suferi membrii familiei.

Telespectatorii emisiunii au rămas înduioșați, emisiunea a făcut rating, altfel spus scopul a fost atins. Dar pe realizatori nu i-a interesat o clipă prezentarea actelor medicale care să dovedească așa-zisa boală gravă a minorului, de a cărui imagine mama inconștientă a dispus după bunul plac. Ar fi interesant de aflat ce măsuri va lua Direcția de Protecție a Copilului în acest caz, având în vedere felul în care acest minor a fost exploatat de mamă.

Madam Cătălina, mama devastată, are și altfel de antecedente. În 2015, a devenit cunoscută în toată țara după ce Est News a făcut publică o înregistrare video în care femeia este surprinsă furând bani de la o familie care o angajase bonă. Familia au acuzat-o că, în decurs de câteva luni, a furat circa 5.000 de euro (detalii aici)

