Ce-ai făcut, domnule primar? Bârladul și-a luat adio de la investițiile așteptate

Cel mai așteptat moment de către toate primăriile din țară – aprobarea listei proiectelor de dezvoltare locală ce vor fi finanțate de la bugetul de stat în următorii trei ani – i-a produs Bârladului una dintre cele mai mari mâhniri din ultimii ani. Conducerea Bârladului nu a reușit să convingă autoritățile de la București să aloce bani pentru rezolvarea unor probleme extrem de importante: reabilitatea pavilionului TBC, a clădirii principale a spitalului, a liceelor Codreanu și Eminescu, asfaltarea străzilor etc.

S-ar fi putut considera că, iarăși, Bârladul a fost victima discriminării pe criterii politice, fiindcă primarul este liberal, iar guvernanții sunt pesediști. Dar cum să stea, oare, această teorie în picioare, când 18 din cele 20 de primării din județ, în fruntea cărora se află primari liberali, au obținut bani serioși de la Guvern, unele de aproape 10 ori mai mult decât Bârladul. Așadar, dacă nu vorbim de discriminare politică, ce altă scuză aveți, domnule primar Dumitru Boroș?

Dumitru Boroș, singurul primar liberal de municipiu din județul Vaslui, a fost întrecut de 18 primari liberali de comune, la finanțările din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL II). Dacă multe comune vasluiene conduse de liberali se pot mândri că vor păși, în următorii ani, în lumea civilizată, cu proiecte de peste 20 de milioane lei, Boroș a reușit ʺperformanțaʺ să atragă la Bârlad fonduri de nici 3,5 milioane lei.

Municipiul Bȃrlad și-a luat adio de la dezvoltarea promisă pentru perioada 2017 – 2020. Deși, în luna mai, primarul Dumitru Boroș se lăuda într-o conferință de presă că a depus opt proiecte la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), doar trei dintre acestea au primit finanțare. Este vorba despre construirea unei creșe (1, 8 milioane lei), asfaltarea străzilor din cartierul Cotu Negru (1 milion lei) și asfaltarea a patru străduțe (ceva mai mari decât niște ulițe) din zona Pieței (Dr. Bagdasar, Bicaz, Ioan Vodă și Poșta Veche), pentru care vor ajunge în Bȃrlad fonduri de 500 mii lei. Aceștia sunt banii pe care îi va primi Bârladul până în 2020 de la stat, prin PNDL.

Celelalte 5 proiecte, pentru care primarul Boroș dădea asigurări că vor primi finanțare în acest an, au picat. De ce nu vor fi reabilitate liceele ʺMihai Eminescuʺ și ʺGheorghe Roșca – Codreanuʺ, Școala de Muzică, Spitalul TBC sau Spitalul ʺElena Beldimanʺ? De ce nu vor fi reparate străzile din cartierul Bariera Puiești? Răspunsul ni-l dă chiar Ministrul Dezvoltării, Sevil Shhaideh, care explicat că banii s-au acordat după principiul ʺprimul venit, primul servitʺ.

Cum majoritatea primăriilor conduse de liberali au primit bani de 3, 4, 5 sau chiar de 10 ori mai mult (cum e cazul Primăriei Vinderei, care are finanțări de 33,5 milioane lei!), primarul Bȃrladului nu poate da vina pe alocările politice pentru eșecul său răsunător. Cel mult, poate lua în calcul faptul că alianța sa cu PSD nu l-a ajutat deloc să prindă banii din PNDL, bai mai mult, chiar l-a încurcat!

În comune adie vânt de civilizație, în Bȃrlad, tot vânt de sărăcie!

Ce este cu adevărat rușinos pentru administrația din Bȃrlad, care a bătut palma cu PSD-ul printr-o trădare istorică, e calitatea proiectelor depuse pentru finanțare. Să nu mai vorbim despre numărul acestora! Dacă Vinderei s-a înscris în PNDL cu nu mai puțin de 14 proiecte, comuna Șuletea cu 11, iar Gherghești cu 12, primarul Bȃrladului, un municipiu care nu mai poate respira fără investiții, abia a adunat 8 proiecte.

Deocamdată, primarul Boroș a pus viitorul în așteptare, în timp ce comunele vasluiene conduse de primarii liberali vor avea drumuri modernizate, dispensare, grădinițe și școli noi sau reabilitate, sisteme centralizate de alimentare cu apă, canalizare și epurare pentru apele uzate.

În topul finanțărilor PNDL sunt comunele: Vinderei (33,5 milioane lei), Șuletea (22,7 milioane lei), Gherghești (17,5 milioane lei), Oltenești (13,5 milioane lei), Grivița (12 milioane lei) și Banca (11,7 milioane lei), Tanacu (12,6 milioane lei). Celelalte 13 comune conduse de primari liberali vor primi finanțări de la 900 mii lei (Arsura) – la 9,1 milioane lei (Deleni).

Am fost curioși să stăm de vorbă cu unul dintre primarii pe care ziua de ieri i-a făcut fericiti. Ciprian Robert Tamaș, de la Șuletea, este unul dintre ei: ʺAici a fost vorba de multă muncă, perseverență și meticulozitate. Nici nu mai știu cât de des am fost la Ministerul Dezvoltării. Câte drumuri, câte discuții! Acum chiar cred că cine nu a muncit, nu a primit nimic. Sunt convins de asta. Dacă ar fi primit bani doar Primăria Șuletea, sau numai Vinderei, sau doar Gherghești, aș fi zis că e praf în ochi. Dar realitatea este că toate comunele conduse de primari liberali au primit bani. Deci nu se poate spune că banii au fost dați pe criterii politice. Chiar dacă sunt în opoziție, ar fi necinstit să afirm contrariul. Comunicarea cu ministerul a fost cât se poate de transparentă”.

Orgoliul nu ajută, domnule primar!

Primul mare eșec considerabil al actualei administrații de la Bârlad pare inexplicabil. Am vrut să aflăm de la primarul Boroș ce s-a întâmplat, de ce suntem în coada listei și cine este vinovat. Din păcate, nu ne-a răspuns la telefon. De fapt, ne-a respins apelul.

În timpul campaniei electorale, în discuțiile pe care le avea cu ziariștii, Boroș ne spunea că interesul bârlădenilor va fi mai presus de orice. Că nu va avea orgolii stupide, că va da mâna cu oricine poate ajuta Bârladul, indiferent de culoarea politică și că parlamentarii nu vor lipsi din inițiativele sale de dialog. Însăși predarea fotoliului de viceprimar la PSD părea să fie parte din așa-zisa nouă strategie de comunicare lipsită de ”orgolii politice”.

A ajuns la putere și iată cum este văzută dorința de colaborare și comunicare a primarului Boroș de către doi deputați aflați în opoziție politică unul față de altul, dar ambii, bârlădeni: Adrian Solomon (PSD) și Daniel Olteanu (PNL).

Solomon: ”Tocmai am aflat de lista proiectelor despre care vorbiți, deși încă sper să nu fie forma finală. Dacă e așa… nu știu ce să mai spun. Nu se bătea domnul Boroș cu pumnii în piept că el face și drege? Referitor la străzi, domnul primar putea depune cerere de finanțare pentru asfaltarea străzilor din Munteni și Podeni. Poate nu primea bani chiar pentru toate, dar poate că 50% din străzile respective tot ar fi intrat la finanțare. Mă gândesc că ar trebui abordeze altfel lucrurile. Suntem cu toții bârlădeni și vrem binele Bârladului, dincolo de orice animozități. Știu că de două luni merge la București pentru a rezolva problema spitalului, stând și așteptând ore întregi la ușile tuturor instituțiilor guvernamentale. Dar nu a sunat niciodată vreun parlamentar din județ, să pună o întrebare, să se consulte, să se sfătuiască despre cum și ce trebuie făcut pentru ca demersurile sale să aibă rost, să aibă coerență, să nu piardă vremea de pomană câte 3-4 ore și să se întoarcă la Bârlad spunând că nu l-a băgat nimeni în seamă. E altceva atunci când un parlamentar îi poate deschide o ușă, măcar ca să te scutească de a aștepta să intri la nu știu ce ministru. Dar nu pot să-l forțez. În privința proiectelor la PNDR, nu m-a sunat nici măcar o secundă. Poate că lucrurile ar fi arătat altfel acum, dacă ar fi cerut sprijin. Cu o informație și tot aș fi putut sa-l ajut”.

Olteanu: ”Ca să fiu sincer, nu am aflat care sunt proiectele acceptate la finanțare și care au fost respinse. Nu am cum să știu atât timp cât nu am fost niciodată consultat, inștiințat, invitat la vreo discuție de către primarul Boroș cu privire la proiectele pe care le pregătește. Nu știu cât au fost de bune, cât au fost de proaste, când au fost depuse… nu știu nimic. Dacă am vrut să aflu ceva, am bătut la porți închise cum s-ar spune. Nu am fost întrebat nimic, nu mi s-a solicitat sprijinul sau vreo informație. Așa că numai domnul primar poate să explice ce s-a întâmplat. Și cu ocazia asta, să explice care a fost logica pactului cu PSD, dacă nu sprijinul acestui partid în obținerea de fonduri. Nu de asta și-a luat domnul Boroș viceprimar de la PSD? Care a fost logica? Aceste proiecte trebuie susținute. Nu știu cine le-a făcut, cine le-a depus, cât lobby s-a făcut pentru ele. Referitor la primarii liberali din mediul rural care mi-au solicitat sprijinul, eu sunt foarte mulțumit. Știu cât au muncit, câte drumuri au făcut la București, la consultanți. Strădania lor este impresionantă, îi felicit și mă bucur că și eu, cu puțina mea contribuție, am putut să fiu alături de ei. Mă refer la cei care mi-au cerut sprijinul. Vreau să fie foarte clar: nu poți să te rogi de primar să îți ceară sprijinul. Dacă omul nu te place și îți transmite că nu are nevoie de ajutorul tău, atunci nu te amesteci”.

