Profesorul din Perieni acuzat de primarul comunei ca bea alcool până uită de elevi a ajuns directorul școlii

Gabi Marian Gavrilescu, candidatul la postul de director al Școlii Gimnaziale nr. 1 Perieni, a trecut cu bine concursul și a obținut un concurs foarte bun: 126,75 puncte. La proba scrisă a fost punctat cu 40 de puncte, la interviu cu 39, 25 puncte, iar la C.V. evaluatorii i-au acordat aproape maximum, adică 47,5 puncte. O adevărată capacitate!

Fără nici un ghimpe în coastă, cum s-a întâmplat la concursul trecut când comisia de evaluare a avut tupeul să-i semnaleze și minusurile cu care s-a prezentat, Gabi Marian Gavrilescu a reușit să își atingă scopul. Atât el, cât și Gabriela Plăcintă, inspector școlar general, cel mai înfocat susținător al său, care are de acum la școala din Perieni un om de încredere, de valoare și întâmplător de aceeași apartenență politică: PSD. Acum, în al 12-lea ceas, în calitate de director plin cu patalama la mână poate va încerca să aibă o relație instituțională normală cu Primăria Perieni, în administrarea căreia se află școala.

”Profesorul de matematică Gavrilescu nu doar că are o influență negativă asupra colectivului, dar nici nu-și face profesia așa cum ar trebui. Rezultatele la matematică ale elevilor care au dat examenul de evaluare sunt unele catastrofale. Din 50, 30 nu au participat, întrucât au rămas corigenți. Păi e și normal, profesorul Gavrilescu nu prea vine la ore, mai ales atunci când consumă alcool. Și-a improvizat un bar în centrala școlii și, ori de câte ori consumă, rămâne acolo, iar elevii în grija Domnului. Nu e în regulă ce se întâmplă. Cineva trebuie, totuși, să se ocupe de acest aspect. Primăria se ocupă doar de investiții și de dotare a școlii, dar asta înseamnă o implicare din ambele părți. Până acum nu am găsit o punte de legătură între conducerea școlii și Primărie. Mi-e teamă că și de acum încolo va fi la fel și din această cauză are de pierdut comuna noastră și elevii”, a declarat săptămâna trecută, pentru Est News, primarul comunei Perieni, Alexandru Iacob.

Deocamdată, nimeni dintre superiorii profesorului Gavrilescu nu a avut reacție ca urmare a declarației primarului, și este prea puțin probabil ca vreunul sa fie cu adevătrat interesat de aceste aspecte ”minore”, atât timp cât generăleasa Plăcintă este mai ceva decât o cloșcă pentru directorul acuzat.

Protejatul generălesei va fi secondat de profesorul Geanina Dangă, numită la începutul anului ca director adjunct și recent declarată câștigătoarea concursului pentru postul de director adjunct, cu un punctaj mai mare ca al lui Gavrilescu (128,3 puncte). (Mihaela NICULESCU)

