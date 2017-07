(VIDEO) ”Da, l-am bătut cu fierul de călcat pentru că nu voia să-mi spună că mă iubește”. Mărturia mamei care și-a băgat băiatul în spital după ce l-a bătut cu sălbăticie!

de Mihaela NICULESCU și Daniel MICU

Cristina Dănilă se numește bruta care și-a bătut sălbăticie copilul de 10 ani, internat la Spitalul de urgență ”Elena Beldiman” din Bârlad, cu răni serioase pe față, mâini, picioare, spate, dar și în zona organelor genitale.

Motivul incredibil pentru care femeia din satul Trestiana, comuna Grivița, și-a maltratat copilul este că acesta refuza să-i spună că o iubește și, de asemenea, nu voia să-i spună ”mamă”. L-a bătut crunt, cu pumnii, cu picioarele, cu mătura și chiar cu fierul de călcat.



”Copilul prezenta multiple contuzii si echimoze pe intreg corpul, pe torace, pe fese, pe brate, pe coapse. A declarat ca a fost agresat de mama, ca ar fi fost batut cu mainile, picioarele si fierul de calcat. Baiatul este internat la Chirurgie si a fost preluat de Politie pentru examenul medico-legal”, a declarat Adrian Gheorghiu, purtatorul de cuvant al spitalului bârlădean.

În fața jurnaliștilor, Cristina Dănilă a recunoscut cu seninătate totul: ”Imi pare rau de ce am facut. Nu trebuia, dar faptul e consumat. Nu imi spunea ca ma iubește! Nu imi spunea mamă. Eu abia am asteptat sa il aduc acasa, langa mine, sa fim o familie si care i-a fost recunostinta ?! Nu imi spunea mamă, plangea sa îl las la bunici, la Galati. Cu coada de matura l-am lovit. Mi-am pierdut firea. Pe baiatul mai mic nu l-am lovit niciodata. Regret ce am facut ! Astept sa vad ce spune legea !”.

A fost sesizată și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. Reprezentanții instituției au fost șocați când au ajuns la domiciliul băiatului și au aflat prin ce chinuri a trecut.

„Niciodată acest copil nu s-a putut bucura de dragostea mamei lui. El a fost abandonat la bunici, unde a stat în plasament, într-o comună din județul Galați, iar în luna martie a acestui an colegii noștri de la Protecția Copilului Galați i-au dat credit mamei să demonstreze că poate fi o mamă adevărată. Și a fost reintegrat în familie. Din păcate demersul a eșuat. Băiatul a fost bătut în mod sistematic de mama inconștientă, care nu are serviciu și locuiește singură întrucât cel de-al doilea soț, cu care are un alt copil, este plecat în străinătate. Băiatul bătut provine dintr-o căsătorie anterioară, tatăl acestuia fiind mort. Lipsit de cel mai mic semn de dragoste, băiețelul a evadat din mediul în care se sufoca, dintr-un mediu abuziv, și a parcurs singur trei kilometri pe jos, de la Trestiana la Bârlad. Este un copil care s-a salvat singur, dar, vizibil marcat fizic și emoțional de comportamentul mamei, căreia îi reproșa mereu că nu știe să îl iubească. Acest reproș o enerva foarte tare pe mamă și, drept urmare, îl bătea ori de câte ori îi spunea aceste vorbe. În urma anchetei pe care am făcut-o la fața locului, am scos din mediul familial viciat ambii copii, pe care urmează să îi dăm în plasament la asistenți maternali, care să îi iubească și să îi îngrijească cu adevărat”, a declarat psihologul Ionuț Brătianu, șeful Centrului de Primire în Regim de Urgență pentru Copilului Abuzat, Neglijat și Exploatat (CPRU CANE) de la Bârlad

După moartea primului soț, Cristina Dănilă și-a refăcut viața alături de un alt bărbat din Trestiana. A născut încă un copil și a ajuns la concluzia că este vremea să-l ia pe cel mare de la bunici și să-l aducă lângă noua familie.

Băiatul nu s-a putut obisnui alături de cea pe care, în ciuda faptului că-i dăduse viață, abia o cunoștea. De multe ori, cu lacrimi in ochi si sfarsit de dor, băiatul o ruga sa il lase sa se intoarca la Galati, la Matca, acolo unde si-a petrecut primii ani din viata.

Subiectul o scotea din minti pe femeie, care ii inchidea gura cu pumnul. Il lovea cu tot ce ii pica în mână.

După ultima bătaie, de luni seară, copilul nu a mai îndurat tratamentul la care era supus de mama inconștientă și a plecat pur și simplu să scape de blestemul de acasă. S-a urcat într-un microbuz cu gândul să plece la bunicii de la Matca. După ce a ajuns în Autogara Bârlad, cineva i-a observat vânătăile cumplite de pe față și de pe membre și a sunat la 112. Așa a ajuns micuțul la spital, unde medicii care l-au examinat și-au pus mâinile în cap.

Comments

comments