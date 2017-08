În atenția managerului spitalului bârlădean! Cine ești dumneata să-mi ceri actele la control, domnule Decuseară?

Simona MIHĂILĂ

În 22 de ani de când fac presă, nu cred să fi auzit vreodată de o idee mai smintită în privința accesului la informații publice decât aceea de a-i condiționa pe cei care îl solicită cu absolvirea studiilor de jurnalism.

Corneliu Decuseară, managerul Spitalului ”Elena Beldiman” Bârlad, a fost cu siguranță ținta bătăii de joc a superiorilor săi de la primărie care, supărați ei înșiși de criticile aduse de unele publicații locale, l-au împins pe el să scoată castanele din foc. Așa că s-a conformat: vrei informații publice de la spital, arată diploma de gazetar.

Evident, Decuseară a încălcat legea care îi obligă pe cei ca el (adică pe cei plătiți din banii noștri) să pună la dispoziția contribuabililor orice informație legată de activitatea spitalului. De tot ce funcționează și respiră prin banii mei, contribuabilul anonim!

Legea 544/2001, privind liberul acces la informații publice, îmi conferă acest drept. Fără condiții cretine! Nici Guvernul, nici Parlamentul, nici DNA, nici judecătoriile sau parchetele din această țară și din Uniunea Europeană nu au venit cu asemenea pretenții idioate, domnule Decuseară!

Dacă vă place că v-ați făcut de râs, să nu uitați să-i mulțumiți prostului sfătuitor din spatele dumneavoastră! Vă asigur că el nu ar avea tupeul să ia asemenea măsuri. Ca avocat, e suficient de viclean cât să știe că ar comite un abuz.

Căci nu întâmplător, în lumea aceasta nu există o lege care să-i recunoască drept jurnaliști doar pe cei care au studii în domeniu. Pentru că jurnalismul este o profesie bazată exclusiv pe talent, pe inspirație, pe spirit critic și pe fler. Pe dorința de a scoate gunoiul de sub preș și de dărâma lucrurile care hidoșesc lumea! Calități pe care nu ți le conferă niciun document, ci ți le recunoaște doar hârtia de ziar pentru care cititorii plătesc să o aibă.

Este motivul pentru care nimeni nu ar îndrăzni să-i caute la diplome vreodată pe Cristian Tudor Popescu, pe Ion Cristoriu, pe Rodica Culcer sau Sânziana Pop. Ați auzit vreodată de aceste nume? Sunt gazetari mari ai acestei țări, domnule Decuseară. Niciunul nu are Facultatea de jurnalism. Sau nici ei n-or fi de nasul dumitale și al avocatului?

Departe de mine de a minimaliza importanța studiilor de specialitate. E bună și diploma aceea dacă vrei să te lipești de vreun post de bugetar, eventual înființat special pentru tine. Chit că în jurnalismul real ești un ratat.

E adevărat că de pe băncile facultății s-a întâmplat să plece oameni care au devenit adevărați profesioniști în media. Nume grele, care fac cinste profesiei. Așa cum s-a întâmplat ca tot de pe băncile facultății să ne treacă pragul redacției absolvenți de jurnalism care nu auziseră în viața lor de structura piramidală a știrii, ori la câte întrebări trebuie să răspundă o știre și cu atât mai puțin care sunt acelea. Ca idee, asemenea cunoștinte în gazetărie sunt echivalente cu liniuțele și bastonașele școlarului de clasa întâi.

Cum spuneam, nu desconsider facultatea de profil. Dar nici nu pot nega că mi-au mers la inimă cuvintele de acum două decenii ale profesorului universitar Daniel Condurache, de la Departamentul de jurnalism al Facultății de litere din cadrul Universității ”Cuza”, când ne iniția în ABC-ul meseriei, alături de regretatul mare gazetar Florin Zamfirescu, și când, referindu-se la noi, cei care aveam deja vreo doi ani de experiență de presă în spate, le-a spus șefilor mei de atunci: ”Nu dau unul din ăștia (ca noi, adică – n.r), pe 10 care ies astăzi de pe băncile facultății”.

V-am spus asta, doar așa ca să știți cât preț pun părinții jurnalismului din România pe diploma de ziarist. Și ei știu, ca orice angajator (mai cu seamă din mediul privat), că ceea ce contează e doar competența.

Mă refer la mediul privat pentru că aici angajările se fac exclusiv pe criteriul competenței, nu pe șpagă. Niciun privat nu-și permite să țină în spate un leneș și un incapabil, așa cum face statul român. Așadar, legitimația mea de presă și adeverința prin care angajatorul meu scrie că sunt ziarist e tot ce aveți nevoie ca să vă conformați legii, domnule Decuseară! Angajatorul meu nu va elibera niciodată un document în care să scrie că sunt ziarist dacă nu sunt, așa cum nu va elibera niciodată un document în care să scrie că sunt medic, dacă nu sunt.

Drept pentru care nu o să-ți arăt nici ce diplome am și nici dacă am. E suficient să știi că, dacă vreme de 20 de ani oamenii nu au încetat să cumpere ziarul cu munca mea de ziarist, înseamnă că asta sunt: ziarist! De recunoașterea celui care mă citește am nevoie și pentru el vă cer imperios să respectați legea.

Singurii în fața cărora vă este permis să vă dați aere de șef sunt subalternii de la spital, sau de oriunde vă va duce viața (pot să pariez că la privat nu veți ajunge niciodată). Altfel, dintre mine și dumneavoastră, eu sunt cea care are dreptul să vă întrebe de diplome. Pentru că eu sunt unul dintre mulții care vă plătesc salariul, domnule manager. Apropos, luați cam mulți bani pentru cât nu faceți la cârma unei unități falimentare precum spitalul bârlădean!

