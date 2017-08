Ia priviți ce a dat Bârladul! Gabriela Mogoș, singurul specialist român în tehnologii avansate de protecție a datelor, ”furată” de China!

de Mihaela NICULESCU

O bârlădeancă, absolventă a Colegiului ”Codreanu”, este singura din România care a ajuns să facă cercetare în străinătate în domeniul criptografiei cuantice. Criptografia cuantică este un domeniu relativ nou, dar de mare viitor, fiind în esență o abordare bazată pe fizica cuantică cu scopul realizării comunicațiilor securizate.

Dr. Gabriela Mogoș, fizician și informatician, a fost cooptată începând cu 2013 în echipele de cercetători din Japonia, Ecuador și China, fiind mândră că poate contribui la dezvoltarea cercetării în acest domeniu.

„În anul 2013, am fost invitată de către Okinawa Institute of Science and Technology, Japonia, în cadrul atelierului de lucru care reunește experți ce reprezintă grupuri teoretice și experimentale din domeniul sistemelor cuantice complexe, să prezint soluții de Quantum secret sharing integrate în aplicații de tip client-server. În perioada 2014-2016, am desfășurat activitate de cercetare sub finanțarea Secretariatul pentru Învățământul Superior, Știință, Tehnologie și Inovație al Republicii Ecuador, dezvoltând o serie de proiecte legate de securitatea informației care integrează soluții quantum-safe. Începând de anul trecut, îmi desfășor activitatea de cercetare în China. Am fost foarte încântată că m-au ales. Probabil că știți, China este prima țară din lume care a integrat tehnicile de securitate quantum-safe în comunicațiile cu sateliții, și este o provocare pentru mine să mă alătur celor mai buni. Sper să facem lucruri bune împreună. Eu abia aștept!”, ne-a mărturisit cercetătoarea Gabriela Mogoș.

Regretatul profesor Augustin Tomescu a inițiat-o în tainele fizicii

Dr. Gabriela Mogoș este absolventă a Colegiului Național „Gheorghe Roșca Codreanu” din Bârlad, unde a studiat fizica cu regretatul profesor Augustin Tomescu. Pasionată de tainele fizicii, Gabriela a urmat Facultatea de Fizică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Pentru că informatica o interesa din ce în ce mai mult, a hotărât să urmeze cursurile Facultății de Informatică a universității ieșene. A lucrat câțiva ani ca fizician la FEPA SA Bârlad, de unde a plecat întrucât câștigase examenul de titularizare pe disciplina informatică în Iași, unde, o vreme, a predat informatica la Liceul Tehnologic „Ștefan Procopiu”.

„Preocuparea legată de domeniul criptografiei cuantice mi-a fost insuflată de către domnul prof. univ. dr. Ferucio Laurențiu Țiplea de la Facultatea de Informatică, Universitatea «Cuza». Cu trecerea timpului, aceasta s-a transformat în pasiune”, ne-a mai spus Gabriela Mogoș.

Pe perioada doctoratului a făcut parte din echipa de proiect ”Platformă Integrată pentru Studii Avansate în Nanotehnologii Moleculare (platforma AMON)”, derulat de Universitatea ”Cuza”, cu fonduri europene.

”Tema de cercetare a fost legată de Criptografia cuantică iar rezultatele obținute s-au concretizat prin publicarea unor scheme criptografice de steganografie, watermarking și semnături digitale. Acestea s-au constituit în lucrarea mea de doctorat, susținută în ianuarie 2010”, ne-a mai spus Gabriela.

După obținerea titlului de doctor, a fost cercetător postdoctoral în cadrul Universității din Oradea. Proiectul de cercetare cu care a câștigat bursa postdoctorală a propus soluții de autentificare bazate pe fenomenul cuantic de entanglement swapping (transferul corelării cuantice). Interesul cercetărilor Gabrielei Mogoș s-a îndreptat spre proiecte în care să integreze tehnologia quantum-safe (bazată pe proprietățile fizicii cuantice), deja existentă alături de cea clasică, în scopul înlocuirii treptate a echipamentelor IT clasice existente, care devin din ce în ce mai vulnerabile atacurilor cibernetice.

România stă și se lamentează din pricina atacurilor cibernetice, fără a face nimic în acest sens.”

În ultimii ani, Gabriela Mogoș călătorește foarte mult cu avionul. S-a obișnuit cu schimbarea fusului orar, cu obiceiurile și cultura țărilor în care își desfășoară activitatea de cercetare, dar și cu activitatea didactică și conferințele pe care le susține în fața studenților pe tema cercetărilor proprii din domeniul criptografiei cuantice și a direcției către care se îndreaptă acestea în lume.

„În România acest domeniu este foarte la început, din păcate, în vreme ce alte țări au folosit echipamente speciale încă din 2004 (Austria). Marile țări ale lumii investesc masiv în noile tehnologii quantum-safe pentru protecția datelor, iar China s-a alăturat încă de anul trecut acestora. Investițiile sunt masive, de ordinului miliardelor de dolari. Eu una m-aș bucura să văd din partea țării mele cel mai mic interes în această direcție, dar… România stă și se lamentează din pricina atacurilor cibernetice, fără a face nimic în acest sens”, a mai adăugat Gabriela Mogoș.

Cu toate că, de cinci ani, locuiește la mii de kilometri depărtare de țară, nu și-a uitat orașul natal și nici Iașiul, care i-a devenit a doua casă. Săptămânile trecute, Gabriela a fost la Bârlad, unde și-a vizitat mama și s-a întâlnit cu câțiva prieteni dragi. Cei care o cunosc au putut constata că a rămas aceeași fire veselă, optimistă și sociabilă. Orice performanță are un anumit preț, iar Gabriela Mogoș și l-a asumat. Informatica și fizica sunt pasiunile ei cărora li s-a dedicat în totalitate și care i-au oferit satisfacții profesionale, propulsând-o în elita mondială a cercetătorilor din domeniul criptografiei cuantice.

Comments

comments