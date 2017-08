Primarul Boroș, făcut KO de Vasile Rădoi, fostul șef al Poliției locale

de Mihaela NICULESCU

Mult zgomot pentru nimic. Lovitura de grație pe care conducerea Primăriei a dorit să i-o dea lui Vasile Rădoi, fostul director executiv al Poliției Locale Bârlad, a avut efect zero. Prejudiciul pe care reprezentanții Primăriei îl anticipaseră ca fiind unul galactic s-a dovedit a fi zero, după cum reiese din raportul de expertiză contabilă realizat la solicitarea Poliției, în cadrul dosarului de cercetare penală nr. 5107 din 2016, dosar în care Vasile Rădoi era învinuit pentru comiterea mai multor infracțiuni, printre care abuz în serviciu, intimidare a salariaților, furt de combustibil și acordarea unor sporuri nemeritate angajaților.

„Vineri, am primit un telefon de la un reprezentant al Poliției Bârlad pentru a mă prezenta la sediul Poliției. Acolo am primit un exemplar al raportului de expertiză contabilă efectuat de Poliție, ca urmare a sesizărilor făcute către Procuratură de Iulian Ceapă în urmă cu un an și jumătate. L-am citit cu atenție și am constatat că expertul a evaluat prejudiciul ca fiind zero”, a declarat pentru Est News Vasile Rădoi.

Cu câteva săptămâni înainte de a primi această veste, Vasile Rădoi a aflat dintr-un ziar local că drept urmare a raportului de expertiză depus la Poliție de reprezentanții Primăriei s-ar fi extins cercetările în dosarul 5107/2016.

„Am solicitat reprezentanților Poliției, printr-o adresă, să-mi comunice despre ce extindere de cercetare este vorba, iar la câteva zile am primit acasă răspuns din partea Poliției Vaslui, în care eram informat că organul de urmărire penală nu a dispus extinderea cercetării.”, a mai adăugat Vasile Rădoi.

Fostul director al Poliției Locale Bârlad consideră că scandalul în care a fost târât de către Primăria Bârlad a fost o înscenare oribilă, cu un scop bine gândit.

„Ceea ce a făcut primarul Boroș și o parte a consilierilor locali este o modalitate de intimidare grosolană, o hărțuire asupra mea pentru a-mi da demisia. Eu nu le-am făcut jocul mârșav și nu am demisionat pentru că nu aveam de ce. M-am pensionat. Mai importantă mi se pare starea mea de sănătate. Credința mea este că așa cum a procedat cu Angela Chirilă, fostul manager al spitalului, pe care a obligat-o să demisioneze în baza unui raport de evaluare a activității domniei sale, raport care nici n-a existat, așa a procedat și cu mine, invocând tot felul de lucruri grave, care de fapt nu existau în realitate”, a mărturisit Rădoi.

Raportul la care face referire Vasile Rădoi este raportul pe care primarul și câțiva consilieri PNL îl tot invocau și nici nu a existat în realitate, pentru că nu a fost făcut nici un audit de către comisia Primăriei și prin urmare nu s-a putut stabili care este prejudiciul.

„În realitate acest raport nu există. Este o gogoriță inventată pentru a mă denigra și a mă da afară din funcție. Comisia constituită cu reprezentanți ai Primăriei și Consiliului Local nu a făcut nici un fel de verificare. Și nici nu a înaintat vreun raport cu concluzii la Poliție. Mai mult, comisia constituită este ilegală pentru că în Legea 115/2010, Legea Poliției Locale, se precizează clar faptul că o astfel de comisie este aprobată prin hotărârea Consiliului Local și nu prin dispoziție a primarului. Aceeași lege prevede, de altfel, și existența unei Comisii de Ordine și Liniște Publică în oraș. Mai bine, Primăria s-ar ocupa de aceste probleme, dar, din păcate, această comisie nu există decât pe hârtie și are aceeași componență veche de pe timpul primarului Constantinescu”, a mai spus Vasile Rădoi.

Acesta a mai ținut să precizeze că membrii așa-zisei comisii instituite pentru verificarea fărădelegilor comise de Rădoi la Poliția Locală nu avea nici un fel de competență în realizarea auditului. Singurul care, conform legii, ar fi fost îndreptățit să facă parte din această comisie este Georgică Motrea, consilier local, fost polițist. În rest, nici Costel Tudor, consilierul personal al primarului nici consilierul local Liviu Luca și nici reprezentanții primăriei Aurelian Răducu și Cătălin Moraru nu aveau calitatea legală de a face parte din această faimoasă comisie.

„E aberant tot ceea ce s-a întâmplat. Dar justiția își va spune cuvântul. Anul trecut DIICOT a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infracțiunea de constituire de grup infracțional și a făcut disjungerea la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad pentru alte capete de acuzare care nu erau în competența acestei direcții. Instanța se va pronunța, cred, în două săptămâni în cazul acestor capete de acuzare: abuz în serviciu, intimidare a salariaților, furt de combustibil și acordarea unor sporuri nemeritate angajaților, care mi-au fost aduse de Iulian Ceapă, fost polițist comunitar”, a concluzionat Rădoi.

