Atenție, vasluieni! Risc de închisoare pentru declararea unui număr de kilometri fals, la vȃnzarea mașinilor second – hand

Din toamnă, o practică des întâlnită în România și în județul Vaslui, aceea de modificare a numărului de kilometri reali parcurși de o mașină de ocazie, la vânzarea acesteia, ar putea trimite proprietarul după gratii, potrivit unei inițiative legislative semnate de un grup de parlamentari.

Zeci de cumpărători de mașini SH ar putea răsufla ușurați, în această toamnă, deoarece nu vor mai putea fi înșelați de proprietarii mașinilor de ocazie, care s-au obișnuit să nu declare uzura reală a autoturismului pe care doresc să îl vȃndă. Un grup de parlamentari a propus un text de lege care împiedică falsul în ceea ce privește numărul de kilometri de la bordul mașinii.

Mai exact, toți cei care doresc să vândă un vehicul de ocazie vor trebui să completeze, pe propria răspundere, în cartea mașinii sau într-un document separat, numărul real de kilometri parcurși de acel vehicul. În cazul în care datele se dovedesc ulterior altele decât cele reale, comerciantul (persoană fizică sau juridică) poate fi acuzat de fals în documente și riscă închisoarea.

Este vorba despre o inițiativă cȃt se poate de utilă, având în vedere avalanșa de mașini second – hand vândute, numai în acest an, în România și în județul Vaslui, dar și practicile unor „samsari”, de a păcăli clienții pentru a obține sume mai mari de bani în schimbul unor mașini nu neapărat mai vechi, cȃt mai uzate.

Piața mașinilor second – hand, în creștere

Primul semestru al acestui an a fost unul foarte bun, în România, pentru piața mașinilor second – hand din import, avansul fiind de 86%, respectiv 253.000 de mașini. În același timp, înmatriculările de mașini second -hand pe plan intern (reînmatriculări) au urcat cu 130%, în două dintre cele șase luni ale primului semestru depășindu-se 50.000 de unități. Asta, în condițiile în care, în anii anteriori, pragul lunar de circa 20.000 de unități era atins extrem de rar.

Deși nu există încă date certe legate de vechimea tuturor mașinilor de ocazie înmatriculate în acest an, un portal online dedicat mașinilor second – hand estimează că 26% provin din perioada 2012 – 2014, iar 25% din 2008 – 2011. Doar 16% dintre anunțuri sunt pentru autoturisme fabricate în anii 2015 – 2017.

Dacă datele privind anul de fabricație sunt mai greu de falsificat, cele referitoare la kilometraj pot fi foarte ușor modificate, fie prin intervenții la nivelul computerului de bord, fie prin operațiuni mecanice. Acestea pot fi, însă, descoperite după o vizită la un service care deține echipamentele necesare, sau la solicitarea de date privind istoricul vehiculului. Multe mașini cu vechimi mai mici de patru sau cinci ani pot avea înregistrați sute de mii de kilometri din cauza utilizării de către firme de taxi, școli de șoferi sau companii de transport. Prin urmare, o vechime redusă nu înseamnă, neapărat, și un număr de kilometri care să justifice achiziția. (Mara GRIGORIU)

