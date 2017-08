Motivul pentru care un bârlădean nu mai vrea să audă de Bârlad și de România. Scrisoare deschisă

”România e țara în care m-am născut, am crescut, am copilărit, m-am jucat, am visat, am sperat..îmi sunt dragi locurile, dealurile, munții, marea, cerul senin și pădurile măcelărite.

Am dorit să schimb, să ajut, să construiesc, să pun umărul pentru o viață mai bună a oamenilor de rând… Aveam energie, aveam potențial, aveam dorință, aveam binevointa.

Am încercat să lucrez voluntar în România și mai ales în Bârlad. Fiind artist aveam proiecte de a schimba sau îmbunătăți calitatea vieții a copiilor sau celor defavorizați din orașul Bârlad, orașul în care m-am născut. Ani la rând am scris, am telefonat, am vizitat fundații și organizații prezentându-mi proiectele și oferindu-mă să lucrez gratis pentru îndeplinirea lor. În unele locuri mi s-a închis ușa în nas, în alte locuri nu mi s-a răspuns, iar unde mi s-a răspuns mi s-a promis că voi fi contactat dar nu am fost nici până în prezent. Îmi aduc aminte și acum cum o educatoare a unui centru din Bârlad a fost certată după ce am vorbit cu ea, de o alta mai în vârstă pentru că a lăsat ușa deschisă și am intrat eu acolo. Am auzit în timp ce ieșeam: “Ușa trebuie să rămână închisă!”. Dar de față cu mine au spus că vor trimite scrisoarea mea de intenție și CV-ul meu directorului instituției.

Ce anume e bun în România?

O spun cu regret că nimic nu mă va mai ține aici. Sunt doar în vizită. Viața mea nu mai este aici. Deși îmi e dor de părinți. Îmi e dor de de Grădina Publică, de dealurile din Bârlad… și de apa de pucioasă.

Revenit de curând în România am avut nevoie de un consult medical. Ca un bun cetățean mi-am făcut asigurare medicală în România.

Am plătit 800 de lei pe mai bine de 7 luni din urmă, cu toate că acei bani nu îi voi recupera niciodată, dar am zis că dacă așa e legea atunci să plătesc. Mi-am făcut programare la medicul de familie, dar după câteva zile în care m-am simțit mai rău am mers la urgențe. Acolo, după un consult sumar de câteva minute, după ce s-au asigurat că pot să îmi ating nasul și să zâmbesc, mi-au spus că sunt clinic sănătos deși aveam dureri de mai bine de o lună… Nu mi-au făcut nici un simplu test de glicemie măcar… Am așteptat programarea la medicul de familie mai bine de o săptămână…

Ajuns la medicul de familie, surpriză: ba nu figuram ca asigurat medical, deși aveam chitanță cu dovada plății la zi. Așadar am revenit a doua zi. Medicul, când m-a văzut, mi-a spus că de ce am revenit dacă am fost ieri. După ce am umblat să le trimit faxul cu chitanța la asigurări la Vaslui, medicul mi-a spus că tot nu apar în programul pe care ei îl folosesc. Mi-a spus că îmi va da o trimitere la un specialist. Dar ghinion! Nu le mergea softul… Mi s-a spus să las un număr de telefon (numărul de la cabinet nu a vrut să mi-l dea, ca nu cumva să sun înapoi) că mă vor contacta ei…

Între timp am sunat toate clinicile și chiar spital să îmi fac o programare la acel specialist și mi s-a spus că cel mai devreme e peste două luni cu sau fără bani. Medicul generalist nu a avut prezența necesară sau bunăvoința de a îmi prescrie niște simple teste de sânge sau o ecografie, ci mi-a prescris în continuare pastile împotrivă durerii.

Hai, următoarea belea, spune doctorul în timp ce îi închid ușa. Se referea probabil la celălalt pacient. Adică eu fusesem cealaltă belea.

Acum mă întreb oare pentru ce am plătit 800 de lei? Pentru ca să mi se spună la urgențe că “îmi era frică că mor de am venit la ei?” sau pentru că doctorul de familie să îmi spună că vorbesc prea mult când mă întreabă simptomele bolii?

Sistemul medical din România, și din Bârlad, în mod special era unul defect și când am plecat. Dar acum a ajuns la cote maxime de nepăsare ca să nu spun nesimțire. Spunem că suntem în Europa, dar de fapt suntem mai rău ca Africa. În străinătate nu am văzut așa tratament, nu se întâlnește. Aici e iadul… Aici nu există jurământ, nu există etică, există doar bani vârâți în buzunare la medici.

O asistentă mi-a spus ca i s-a cerut 270 de milioane vechi pentru un post de asistentă în Bârlad. Bineînțeles, nu a mers să reclame nicăieri.

Nu e prima experiență de acest gen cu spitalul din Bârlad și nici cu medicii din Bârlad.

Mama mea a făcut atac cerebral de la medicamentele prescrise de un medic din Bârlad, iar medicul ei de familie a trimis-o acasă spunându-i ca nu are nimic. La două săptămâni a făcut atac cerebral. Tatăl meu a fost tratat cu antiinflamatoare de către același medic, când de fapt el avea arterită. A fost diagnosticat la București după ce a plătit sume consistente de bani la clinici private…

Venind în Bârlad mi-am adus aminte când am fost dat afară și amenințat de paza Spitalului de adulți Bârlad pentru că am întrebat doctorul de starea surorii mele adusă la urgențe și căruia nu îi făcuse absolut nimic și a lăsat-o să zacă într-o sală insalubră…

Ăsta e Bârladul real, nu cel pe care îl visam când eram plecat, cu câmpuri frumoase, păduri, cer senin… E un oraș corupt. Cu cadre medicale incompetente și corupte, fără bun simț, etică sau omenie..

Voi pleca probabil la o clinică privată dintr-un alt oraș să plătesc pentru niște servicii medicale care ar trebui să fie gratuite, dar nu contează…

Mi-am adus aminte de ce am plecat și de ce trebuie să rămân acolo de unde am plecat…

Între timp nu voi mai visa cu ochii deschiși. Viitorul e acesta. Și nimeni nu face nimic să îl schimbe.

Nici măcar cei care au puterea.

Noroc că mai există presa la Bârlad că altfel ar fi fost dezastru!”

Un nimic cosmic

