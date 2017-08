Consilierii bârlădeni, dincolo de statutul public. Fostă sportivă de performanță, consilierul local Carmen Bularda își dorește fairplay în politică și administrație

de Mihaela NICULESCU

De profesie inginer mecanic, consilierul local bârlădean Carmen Bularda este un om echilibrat, disciplinat, cu o postură a corpului de invidiat, și toate acestea nu întâmplător. Atât în copilărie, cât și în adolescență, Carmen Bularda a făcut sport de performanță. A început cu gimnastica, a cochetat cu handbalul și apoi s-a dedicat voleiului.

Cu toate că îi plăcea la nebunie să joace volei, în anul trei de facultate a trebuit să decidă pe ce cale să meargă. A fost o hotărâre grea, dar a trebuit să aleagă între a urma o carieră în inginerie mecanică, sau să se dedice sportului de performanță. În cele din urmă, cu greu, a renunțat la sport.

„De mai multe ori, mi-au revenit în memorie cuvintele profesorului Vasile Dumitrache, profesorul meu de matematică din liceu, care îmi spunea că în viață nu poți face două lucruri perfect, trebuie să renunți la unul dintre ele. Am chibzuit și am ales să merg pe drumul pentru care mă pregăteam la facultate. S-a întâmplat în anul III, pe când eram studentă la Institutul Politehnic din Iași. Aveam un turneu de volei la Piatra Neamț cu echipa Penicilina Iași, la care jucam. Mi-aduc aminte că era iarnă. Nu m-am dus la examen, ci am preferat să merg la meci. M-am învoit de la decanat, dar nu și de la profesorul cu care urma să am examenul. Un coleg m-a pârât că eram plecată cu echipa, iar domnul profesor de «Toleranțe» nu a fost tolerant și, misogin cum era, nu mi-a dat notă de trecere în momentul în care m-am prezentat la examen. Din această cauză am pierdut anul III, pe care a trebuit să-l repet și odată cu asta am pierdut și bursa, eu fiind bursieră până atunci.”, ne-a povestit Carmen Bularda.

A ajuns să facă gimnastică la sugestia unei vecine

Aventura sportivă a consilierei locale a început în clasa a patra. O vecină de bloc, membră a echipei de gimnastică ritmică, i-a propus să meargă la sala de sport întrucât avea calități pentru gimnastică. Împreună cu ea au mai mers și alte două fetițe din bloc, iar în urma probelor la care au fost supuse, toate trei au fost admise în echipa de gimnastică. Cea care le-a selectat a fost renumita antrenoare Marcela Călin.

„Îmi amintesc cu plăcere de perioada copilăriei, în care noi, fetițele, ne jucam în fața blocului cu păpușile pe păturică și ne zbenguiam pe afară făcând mișcare, jucând șotron, sărind coarda dar și făcând podul. Era o plăcere! Se pare că eu aveam datele necesare pentru a putea face gimnastică. Pentru mine, profesoara Marcela Călin, cu care mă antrenam la sala de sport din zona Stadion, acum devenită o ruină, a fost un exemplu pentru mine de dăruire și determinare atât ca antrenor de gimnastică dar și ca om”, și-a mai amintit Carmen Bularda.

Clasele primare le-a urmat la Școala nr.2, iar în clasa a V-a s-a transferat la Școala nr. 9, unde a avut-o ca profesoară și antrenoare tot pe Marcela Călin. Din clasa a V-a, până în clasa a VII-a, Carmen Bularda a făcut gimnastică de performanță, la sol, bârnă și sărituri. A participat la diferite concursuri la Onești, Piatra Neamț, concursuri naționale, ajungând de mai multe ori în finală. La Ploiești, în 1970, echipa de gimnastică a Școlii Sportive Bârlad s-a clasat pe locul II, iar anul următor, a obținut locul I, dar, din păcate, Carmen Bularda nu a mai putut participa pentru că se accidentase la sărituri.

După doi ani de performanță în gimnastică, a descoperit sportul preferat – voleiul

Micuța gimnastă începuse să crească și devenise destul de înaltă pentru vârsta ei. Gimnastica nu i se mai potrivea, așa că din clasa a VII-a s-a orientat către volei.

„Am jucat volei în cadrul Școlii Sportive Bârlad, antrenată de profesorii Ion Dumitriu și Mihai Cuțui. Antrenamentele se făceau la sala de sport di zona Stadion, unde erau condiții optime și o activitate sportivă intensă. La liceu, eu am absolvit Liceul «Mihai Eminescu», eram în echipa școlii, dar antrenamentele le făceam tot la sala de sport din zona Stadion. Participam frecvent la meciuri între licee, la faze județene și regionale, eram veșnicii rivali ai echipei din Huși”, a mai povestit Carmen Bularda.

Pentru că, uneori, competițiile la care participa se suprapuneau cu orele de curs sau cu cele de pregătire pentru examen, domnișoara Carmen mai absenta din când în când. S-a întâmplat în timpul orelor de pregătire pentru Treapta I. Distinsul profesor de matematică Vasile Dumitrache a observat că a lipsit o săptămână de la pregătire și când s-a întors a scos-o imediat la tablă.

„Nu puteam lipsi de la un meci important. Aveam calificări la Buzău, echipa noastră reușise să se califice în divizia școlară. Când m-am întors de acolo, profesorul de matematică m-a luat în primire. M-am descurcat, iar el a avut o replică ce m-a flatat: «Ai fost tu plecată o săptămână, dar știi mai mult ca alții. Ai grijă ce faci! Tu trebuie să decizi ce vrei să faci, dacă renunți la sport sau nu!»”, și-a reamintit cu plăcere consiliera locală de azi.

De îndată ce a fost admisă la Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic din Iași, a continuat să facă volei, profesorul său de sport fiind chiar antrenorul echipei de divizia B Penicilina Iași. Era membră a acestei echipe și a continuat să performeze, în anul III de facultate reușind să se califice cu echipa în divizia A. A fost un moment deosebit în viața ei de sportivă, dar și anul în care a trebuit să se hotărască pe ce drum va merge. Și-a dat seama că timpul nu era de partea sa și s-a dedicat studiului și facultății, pe care a absolvit-o cu nota 8.

„Nu regret o clipă că am făcut sport de performanță. Îndemn toți părinții să-și îndrume copiii către sport. Pe mine m-a ajutat enorm. Sportul te pregătește fizic și psihic pentru viață. Te călește, îți asigură o rezistență mai mare a organismului în fața bolilor. Competiția te transformă într-un om disciplinat, bun, corect, și te face mai echilibrat.”, a mai adăugat Carmen Bularda.

Toate aceste efecte benefice ale sportului de performanță i-au fost de ajutor în activitatea profesională. Timp de 20 de ani, a lucrat la FEPA, fostă IEPAM, zece ani în proiectare și zece ani în Direcția Comercială și a avut satisfacții profesionale deosebite. Acum lucrează la o firmă privată de import și distribuție de aparatură pentru automatizarea proceselor industriale. Este consilier local, face politică de mulți ani și încearcă să fie de folos comunității care a trimis-o să o reprezinte în legislativul local.

La 58 de ani, Carmen Bularda nu a uitat de prima sa pasiune, sportul. Urmărește cu plăcere meciurile de volei și competițiile de gimnastică și a jucat volei mulți ani după facultate. Acum, doar ocazional. S-ar bucura enorm ca fairplay-ul din sport să se regăsească în toate domeniile de activitate, dar în special în administrație și în politică.

