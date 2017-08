Iată ce se întâmplă când poliția nu-și face datoria! Doi derbedei extrem de periculoși au zdrobit un om cu toporul, după care i-au furat banii din buzunare și pantofii din picioare

de Daniel MICU

Doi adolescenți de 15 și 16 ani din satul Corni, comuna Albești, au fost arestați după ce au zdrobit cu toporul un bărbat de 43 de ani și apoi l-au jefuit. Cu o cruzime greu de imaginat pentru niște copii, în momentul când au văzut victima la pământ, băieții i-au luat omului 300 de lei din buzunar, telefonul, dar și adidașii din picioare. Un vecin l-a găsit pe bărbat, în uliță, plin de sânge și a anunțat medicii și poliția. Cei doi agresori au fost prinși în scurt timp, unul dintre ei în podul casei, iar altul într-o balot de paie de la stâna unde lucra cu ziua. Victima se zbate între viață și moarte pe un pat de spital din Iași.

Victima se numește Cristinel Nalbaru și este unchiul unuia dintre agresori. Omul locuiește în Galați, dar se întorsese de curând în sat pentru niște acte. Sâmbăta trecută și-a invitat nepotul la un grătar, iar acesta a venit însoțit de un prieten. Au băut și au mâncat împreună, iar la un moment dat s-au luat la ceartă. Potrivit primelor date din anchetă, se pare că unul dintre puștani i-a reproșat omului o dispută mai veche cu familia să și astfel, situația a escaladat.

În cele din urmă, băieții au plecat și bărbatul a crezut că totul s-a terminat, însă aceștia s-au întors înarmați cu un ciomag și un topor și l-au lovit fără milă. I-au scotocit prin buzunare și i-au luat 300 de lei, telefonul și, fără nicio jenă, l-au descălțat și de adidași și s-au făcut nevăzuți.

Un localnic l-a găsit pe rănit în stare gravă și a sunat la 112. Victima a apucat să spună cine l-a atacat și ce s-a întâmplat, așa că polițiștii au pornit imediat în urmărirea celor doi. Speriați de fapta lor, adolescenții s-au ascuns: unul în podul casei, celălalt într-un balot de paie la stâna unde muncea. Au fost reținuți pentru tentativă de omor și și-ar putea petrece tinerețea după gratii.

Între timp, victima a fost operată la cap la spitalul de neurochiururgie Iași, starea lui fiind una destul de gravă.

”Echipajul SMURD a fost solicitat în comuna Albești, pentru un bărbat de 43 de ani, victima unei agresiuni. La sosirea în sat, echipajul a preluat victima, care prezenta un traumatism cranio-cerebral sângerând, echimoze pe brațe. A fost stabilizat și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Vaslui, pentru îngrijiri de specialitate”, ne-a declarat Georgică Onofreieasa, purtătorul de cuvânt al IJSU Vaslui.

”Dacă poliția lua măsuri, nu s-ar fi ajuns aici”

Cei doi agresori provin din familii dezorganizate, au abandonat școala și, în ciuda eforturilor făcute de autorități pentru a-i recupera, băieții au ales să muncească la o stână. Sunt cunoscuți în sat pentru agresivitatea lor, mai multe plângeri fiind înregistrate pe numele lor la poliție.

”Îmi pare foarte rău de cele întâmplate! Am încercat din răsputeri să recuperăm acești copii. Pe unul dintre ei l-am avut în atenție și l-am înscris chiar în programul unei fundații de binefacere, însă mama l-a adus acasă și, pentru câțiva bănuți, muncește la o stână din sat, unde a învățat toate relele. Sunt cel puțin cinci-șase plângeri la Poliție, de la oameni pe care i-au tâlhărit, cărora le-au furat găinile sau pe care i-au jignit. Avem un polițist fără experiență în sat, motiv pentru care am solicitat ajutor de la Inspectoratul Județean de Poliție Vaslui. Dacă s-ar fi luat măsuri cu câteva luni în urmă, nu s-ar fi ajuns aici”, a declarat Monica Amanci, primarul comunei Albești.

Mai mult decât atât, oamenii spun că, de câte ori se îmbăta, băiatul de 16 ani își lovea mama fără milă, dar că aceasta de fiecare dată l-a iertat. Nimeni nu se aștepta însă să strivească un om cu toporul.

”Rău, rău de tot ! O bătea pe maică-sa ca pe un câine ! Am auzit-o într-o noapte răcnind să nu o mai lovească, să aibă milă. Am venit cu furca, să îl sperii și așa am scăpat-o din mâinile lui! Nu se poate așa ceva! Acum nu știu ce a avut cu omul ăsta! Banii au fost motivul, din ce am înțeles. Mi-a povestit maică-sa că l-a văzut luând toporul din curte și degeaba a strigat după el să nu facă vreo prostie. El s-a dus la vale, pe uliță și i-a dat omului în cap!”, ne-a declarat Cătălina Adam, rudă.

Cei doi și-au recunoscut vina și au fost arestați pentru 30 de zile pentru tentativă de omor și furt calificat.

