Cea de-a VI-a ediție a Summer Cup Vaslui, extrem de spectaculoasă

Ediția a VI-a “Summer Cup” Vaslui, turneu de fotbal pe teren redus organizat de Asociația Județeană de Fotbal Vaslui, în parteneriat cu Primăria Vaslui și Direcția Județeană de Tineret și Sport, a încântat iubitorii de fotbal din județul nostru. Nu mai puțin de 32 de echipe au participat la trei categorii: Open, Under 19 și Old Boys (+39). Scoruri fluviu, răsturnări de scor și meciuri câștigate în extremis au fost ingrediente obișnuite în perioada 4 – 15 august pentru spectatorii prezenți la „Summer Cup”. Evenimentul a făcut parte din seria manifestărilor dedicate Zilelor municipiului Vaslui.

Inter Traian a devenit campioana categoriei Open după ce a dispus în finală de Spartanii, printr-o dublă a lui Ionel Jitaru. Irinel Postolache a marcat golul de onoare pentru Spartanii, care a evoluat cu un jucător mai puțin după eliminarea lui Sebastian Zamfir. Datorită faptului că Ionel Jitaru a confirmat în fazele finale ale competiției forma bună arătată în grupe acesta s-a ales cu titlurile de jucător al turneului și golgheter, cu 10 goluri marcate. Tot două goluri marcase Jitaru și cu Zimbru, singurele ale partidei, în semifinale. Cealaltă finalistă, Spartanii, a dat cel mai bun portar, pe Gheorghe Volocaru. Spartanii a obținut calificarea în finală după ce a trecut de AS Solidar la penalty-uri, scor 2 – 1. AS Solidar a câștigat cu 3 – 0 finala mică, datorită faptului că Zimbru nu s-a prezentat. La turneul Open au participat 12 echipe.

Victoria Morandi a devenit câștigătoarea ediției a VI-a Summer CUP Vaslui la Old Boys după ce a învins în ambele partide disputate. A învins clar, scor 3 – 1 pe Racova Pușcași Old Boys, după o prestație de excepție a lui Nelu Măciuca, autor a trei goluri. Un meci mult mai disputat a avut cu Spartanii. Golurile marcate de Victoria prin Gabriel Munteanu și Florin Roiu i-au adus acesteia o victorie în extremis. Spartanii Old Boys a câștigat la masa verde disputa cu Racova Pușcași Old Boys, echipă care nu s-a prezentat pentru a obține poziția secundă.

IprosKills Academy (cu jucători de la Inter Traian) a cucerit trofeul la U19 după ce a învins cu 3 – 1 pe SC PC. Pentru echipa campioană au marcat Vlăduț Dudău (2) și Vlăduț Mocanu. IprosKills Academy a avut emoții în semifinale și a obținut calificarea la penalty-uri, datorită golului marcat de Cristea Francisc. SC PC s-a distrat în schimb în penultimul act, scor 6 – 0 cu River Plate Vaslui, goluri marcate de Raul Cavaler, Andrei Buriana (2), Alexandru Zabulica, Adrian Bozianu și Alexandru Panainte.

IprosKills Academy a dat portarul turneului (Iulian Chisca) și jucătorul turneului (Ovidiu Olaru). În finala mică Vaslui Juniors a învins River Plate Vaslui datorită unei duble a lui Pavel Manalau, scor 2 – 1. River Plate Vaslui s-a consolat cu faptul că a dat golgheterul turneului, pe Alexandru Filip. La această categorie au participat 17 echipe, împărțite în cinci grupe. (George PROCA)

