Bătrânica din Pochidia, bătută pentru bruma de economii de 900 de lei: ”M-au strâns de gât, de fata, aveau manusi pe mâini. Au avut un cutit mare si mi l-au pus la gat”

de Daniel MICU

Poveste de groaza la Pochidia. Intr-una din noptile trecute, doi necunoscuti cu fetele acoperite au navalit in casa unei femei de 60 de ani, i-au pus cutitul la gat si i-au cerut sa le dea toti banii. Batrana s-a luptat cu ei cat a putut, i-a smuls unuia masca de pe fata, dar i-a fost greu sa il indice la poliție, întrucât derbedeii intrerupsesera lumina. Dupa ce au stalcit-o in bataie si i-au rascolit toata casa, talharii au inchis-o intr-o camera si au fugit cu 900 de lei.

Natalia Mocanu locuieste singura la marginea localității Satu Nou, comuna Pochidia. Femeie gospodina si chibzuita, toata vara a construit prin curte, a cumparat lemne pentru iarna si, probabil, asta a atras atentia raufacatorilor asupra faptului ca ar avea ceva bani. In urma cu câteva nopti, femeia s-a trezit cu doi necunoscuți in casa, care i-au cerut din start banii.

“<Banii, scoate bani!>, asa mi-au spus. Le-am zis ca nu am, dar nu m-au crezut. M-au strâns de gât, de fata, aveau manusi pe mâini. Au avut un cutit mare si mi l-au pus la gat. M-au târât prin camere, sa le arat unde tin banii. Au răscolit peste tot. Si covoarele le-au intors. Si in soba s-au uitat. M-am speriat îngrozitor. Pana la urma, le-am spus ca am bani in geanta de langa un scaun. Dar cred ca deja ii luaseră, insa voiau mai mult. Aveam 1.000 lei, i-au numărat in fata mea, la lanterna, ca mi-au întrerupt lumina. La plecare, au uitat 100 lei. Eu m-am luptat cu ei cât am putut. Nu stiu ce putere am avut. Acum puteam fi moartă. M-au încuiat intr-o odaie, dar eu am sărit pe geam. Unul dintre ei a auzit si a venit langa mine si a spus ca daca suflu vrei vorba cuiva, ma omoară. M-am ascuns la deal, pana au plecat. M-am dus la o vecină cum am putut si am aruncat cu bolovani pe casa, sa audă zgomot, ca eu nu mai puteam tipa. A venit poliția, am fost dusă la spital. Nu mai vreau niciun ban. Ma tem ca ma vor omori data viitoare”, ne-a povestit biata femeie.

Medicii de la Ambulanta i-au acordat primul ajutor și au decis să o transporte la Spitalul de Urgență ”Elena Beldiman” Bârlad.

“Un agent de politie a solicitat ambulanta pentru o pacienta de aproximativ 60 de ani din Pochidia, victima a unei agresiuni, care prezenta marci traumatice la fata si la picioare. Echipajul i-a acordat primul ajutor si a transportat-o la CPU Barlad”, a declarat, pentru Est News, dr. Ana Ungureanu, de la SAJ Vaslui.

De teamă ca hoții să nu se întoarcă și să îi facă vreun rău, Natalia Mocanu nu mai doarme acasă, fiind găzduită de diferiți vecini. Localnicii sunt socati de cele întâmplate. Ii îngrijorează ca atacatorii sunt liberi.

“Astia sunt specialisti. Hotii de aici furau o gaina sau o sticla de vin, nu umblau la curent. Au venit la pont. Si vecina a gresit. A mai spus in mahala ca are bani de la fata. Oricum, a avut noroc ca nu i-au tăiat gâtul cu cutitul. Iti e frica sa iesi la o pâine sau la o găleată de apa. La noi in sat nu s-a intamplat asa o grozavie. Ne-a băgat pe toți in sperieti. Te omoară in casa pentru un ban. Oameni fara capatai”, a spus vecinul Nataliei.

Pe baza declaratiilor victimei si a indiciilor date de aceasta, politistii au deja un cerc de suspecti. Intre timp, batranii satului stau cu teama in propriile gospodării.

