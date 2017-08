(Video) Revolta instructorilor auto, la cote maxime! Declarația prefectului Popica în legătură cu situația anormală la care sunt supuși cei care doresc permis de conducere

de Daniel MICU

Situație revoltătoare la Serviciul de Înmatriculări și Permise Vaslui, unde lista de așteptare pentru susținerea probei practice la obținerea permisului de conducere a ajuns la 1.700 de persoane. Viitorii șoferi așteaptă și câte opt luni de zile să susțină proba practică, din cauza lipsei de examinatori. Încă din toamna trecută, în tot județul Vaslui sunt doar doi examinatori auto, care fac fată cu greu programărilor, după ce câțiva colegi au ieșit la pensie sau și-au cerut transferul la Inspectoratul Județean de Poliție Vaslui.

Indignarea este la cote maxime mai ales în rândul celor care-și doresc permisul. După ce încheie cursurile, au de așteptat chiar și o jumătate de an ca să le vină rândul la proba teoretică (sală). Pentru proba practică trebuie să mai aștepte încă trei sau patru luni, timp în care sunt nevoiți să ia ore suplimentare și să cheltuie alți bani pentru a se reacomoda cu mașina.

Cu toții sunt nemulțumiți de această situație și spun că pierd timp, bani și chiar job-uri, unde li se cere să aibă și permis de conducere. Ieri dimineață, cei doi examinatori s-au aflat la Bârlad, unde câteva zeci de aspiranți la permisul de conducere își așteptau rândul. Cei mai mulți, nu se temeau că vor pica și vor trebui să reia examenul, cât se îngrijorau că abia anul viitor le va veni iarăși rândul să fie examinați.

Iată ce ne-a declarat Ana Maria Fulger, o bârlădeancă ce își aștepta ieri rândul la traseu: ”Am început cursurile în ianuarie și acum dau traseul, după opt luni. Nu se poate așa ceva! Cei din conducere trebuie să facă ceva, să angajeze oameni, nu știu, dar lucrurile nu mai pot merge așa la nesfârșit. În aceste opt luni am mai făcut ore suplimentare și am așteptat. Am nevoie de carnet. Cu cine să ne luptăm ?! Și pentru sală, programările au fost crunte. A fost îmbulzeală, am avut colegi care au leșinat. Este inuman. Astăzi sper să fie bine, să merg apoi să petrec cu prietenii, pentru că se întâmplă să fie și ziua mea de naștere”.

Instructorii auto nu sunt mai puțin revoltați. Unul dintre ei, Gheorghe Pleșu, ne-a declarat: ”Acești cursanți înscriși în școala de șoferi primesc programări pentru examenul teoretic peste șase-șapte luni. Dacă sunt bine pregătiți și îl iau, mai așteaptă câteva luni pentru a susține proba practică. Asta înseamnă că noi, instructorii, școlile de șoferi, avem de suferit, dar mai ales elevii care, între timp, se roagă să aibă un gram de noroc. După ce iau sala, au altă perioadă lungă în față, până la proba practică. Și tot ce facem noi pentru cursanți e în zadar după patru-cinci luni. Ei sunt începători și uită. Unii fac ore suplimentare, unii nu își mai permit acest lucru”.

Elevul sau, Cătălin, spune că s-a înscris acum trei săptămâni și va susține sala abia pe 23 ianuarie. Un alt instructor, Ion Costică, spune că unii elevi riscă să își piardă locurile de muncă sau nu pot obține jobul dorit, pentru că li se cere și carnet de conducere și nu au șansa de a-l obține în timp util, indiferent cât de mult și-ar dori.

”Durează și opt luni de zile până ajung să se vadă cu permisul în mână. Iar angajatori nu așteaptă. Oamenii pierd timp, bani, energie. Noi trebuie să îi readucem în punctul în care i-am lăsat inițial cu cunoștințele, pentru că își pierd deprinderile în decursul atâtor luni. E muncă în zadar, iar dosarul e valabil 1 an de zile. Trebuie făcut ceva cât mai curând”, este de părere Ion Costică.

Eduard Popica, prefectul județului Vaslui, recunoaște că situația este una critică și fără precedent în județ: ”Am preluat această situație nefericită și am căutat soluții, după ce doi ofițeri s-au pensionat la sfârșitul anului trecut și altor doi li s-a aprobat transferul la IPJ. Am făcut demersuri la Ministerul de Interne și ni s-au aprobat două rapoarte în vederea transferului a doi lucrători din cadrul IPJ la Înmatriculări și Permise. De asemenea, lucrăm la detașarea unui ofițer din cadrul Serviciului Bacău la noi în județ și, după cum știți, acum două săptămâni a avut loc un examen la Vaslui. Așadar, în momentul de față avem patru examinatori aprobați în acte, urmând cu alți doi să vină până la jumătatea lui septembrie. Cu acest efectiv, până la finele anului, vom ajunge cu situația la zi în privința examinărilor, cu programări la maximum două- trei săptămâni”.

