Vasluieni, atenție la ITP! Amenzi uriașe după modificarea Codului Rutier

Guvernul a aprobat, vineri, ordonanta care aduce o serie de modificari Codului Rutier, principala schimbare constând in introducerea conceptului de suspendare a inmatricularii.

Prin ordonanta aprobata se introduce conceptul de suspendare a inmatricularii, ce vizeaza strict o operatiune administrativa care consta in interzicerea temporara a dreptului de a pune in circulatie si a utiliza un vehicul pe drumul public si nu vizeaza anularea inmatricularii. In context, vehiculul va figura in continuare inmatriculat pe numele proprietarului/detinatorului in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate (care va cuprinde, totusi, o mentiune de suspendare a inmatricularii).

Suspendarea inmatricularii vehiculului nu exonereaza proprietarul acestuia de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului local.

Situatiile in care se propune producerea suspendarii de drept a inmatricularii sunt urmatoarele: noul proprietar (cumparator) nu solicita transcrierea transmiterii dreptului de proprietate in termen de 90 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului; expirarea / anularea inspectiei tehnice periodice a vehiculului.

Totodata, actul normativ prevede instituirea unui mecanism potrivit caruia, in cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar sa se inscrie in evidentele autoritatilor competente de inmatriculare simultan cu mentionarea incetarii calitatii de titular al inmatricularii a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operatiuni, noul proprietar va fi obligat sa solicite autoritatii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, in termen de 90 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

Până acum, conducerea pe drumurile publice a unui automobil care are ITP-ul expirat poate aduce sancționarea cu cel puțin nouă și cel mult 20 de puncte-amendă, adică o amendă între 1.305 și 2.900 de lei.

După punerea în aplicare a noilor modificări, va fi introdusă aceeași sancțiune și pentru circularea cu mașinile a căror înmatriculare a fost suspendată. Prin urmare, în cazul expirării ITP-ului, un șofer care va folosi în continuare autoturismul va risca nu una, ci două amenzi între 1.305 și 2.900 de lei. Amenda cumulată va fi, practic, de minimum 2.610 și de maximum 5.800 de lei. (Paul ALEXA)

