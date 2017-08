Bunicii s-au apucat să tragă de fiare prin parcurile județului

de Daniel MICU

Vasluienii au prins gustul sportului. Oameni de toate vârstele aleargă prin parcuri, merg la sală sau cu bicicleta. La mare căutare sunt, mai cu seamă, aparatele de fitness amplasate în aer liber. Tinerii, dar și persoanele în vârstă s-au obișnuit să profite de aparatele montate în parcurile din municipiile Vaslui și Bârlad și, după un program deja stabilit, se bucură de câteva zeci de minute de sănătate și relaxare. După discuțiile cu unii dintre ei, concluzia e una singură: ideea trebuie extinsă, pentru că numărul doritorilor este în continuă creștere.

Nici nu răsare bine soarele și spațiul de lângă ștrandul din Vaslui, unde primăria a montat câteva aparate de fitness, sunt ocupate, în special, de persoane ieșite la pensie.

“Vin aici și când e frig. Mă îmbrac bine și fac mișcare. M-am obișnuit și mă simt extraordinar. De mai bine de un an de zile vin aici. Toată vara am lucrat la aceste aparate. Vin devreme, pentru că se ocupă repede. Mă întâlnesc aici cu un alt domn, mai vin și două-trei doamne. După ora 9, se aglomerează. Vin și copii, tineri. E un lucru bun. Mai stăm de vorbă despre sănătate, despre problemele noastre. E un mod de a socializa și, cel mai important, dăm jos kilogramele în plus și ne simțim mai sănătoși. Eu, unul, sunt foarte mulțumit! Am mai redus și pastilele. Analizele s-au îmbunătățit. Singura problemă e că vin tocmai de la gară. Ar fi bine dacă am avea un astfel de spațiu cu aparate în zona noastră”, ne-a spus Vasile Moraru, un pensionar vasluian.

”Decât să stai la telenovele sau să ne spele creierii la RTV ori Antena 3, mai bine ieși la aer, faci mișcare, schimbi impresii”

Și doamna Cecilia vine aproape zilnic la mișcare. “Am fost și spre seară, dar e mai multă lume. Așa că vin cât mai dimineață. M-am învățat. Văd la alte persoane cum procedează și fac si eu. La început mi-a fost rușine. Am făcut și febră, deși nu fac cine știe ce efort. Dar acum totul e bine, mă simt minunat și îmi aduc și nepoata. Are 10 ani și trebuie să mai slăbească un pic. Mâncăm un pic mai atent. Mai am niște vecine care ar dori să facă sport fără bani, în aer liber, dar e departe. Noi stăm la Buium”, a precizat femeia.

“E o variantă ieftină și sănătoasă pentru a ne menține în formă sau pentru a mai slăbi câteva kilograme. Avem o vârstă și e bine să ne îngrijim. Uneori, oricât de devreme aș veni, aparatele sunt ocupate și trebuie să aștept. Ar fi bine dacă primăria ar găsi bani să extindă acest proiect, în cât mai multe cartiere. Decât să stai la telenovele sau la RTV ori la Antena 3, mai bine ieși la aer, faci mișcare, schimbi impresii”, a declarat Aurel Toma, pensionar din Vaslui.

La Bârlad, situatia e similară. Oamenii se relaxează la aparatele montate în Grădina Publică.

“E vară. E frumos afară. Ar fi păcat să nu profităm. În timpul zilei e cald, dar vin cu prietena mea, Rodica, dimineața, pe la ora 8. Ne bem cafeaua și apoi venim la Grădina. Stăm la aparate cam o oră, nu ne grăbim, doar ne relaxam. Am observat că sunt mulți pensionari care vin la mișcare. Dar și copii. Din ce în ce mai mult, lumea înțelege rostul sportului. Un pic de mișcare și o dietă echilibrată pot înlocui medicamentele. Ar fi bune mai multe aparate și un pic diversificate. Poate și o persoană care să ne îndrume puțin. Totul costă, știu. Dar primăria poate găsi soluții”, a declarat doamna Mariana T.

Sunt însă și persoane care nu agreează ideea și consideră investiția în aceste aparate drept una inutilă: “Nu au avut pe ce cheltui banii. Mai bine făceau altceva util. Cine vrea să facă mișcare, să se plimbe sau să se ducă la sala. Mai bine făceau parcuri pentru copii”.

