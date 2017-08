Cămara pentru iarnă se anunță generoasă

de Daniel MICU

Desi interesul pentru pregătirea conservelor si dulceturilor pentru iarna scade de la un an la altul, sunt mulți cei care prefera sa aibă camarile pline, păstrând traditia bunicilor. Așa că e agitație mare in piețele agroalimentare din județ.

Cine nu are propria grădină de legume sau rude la țara, de unde sa se aprovizioneze fara bani, merge la piata, unde gaseste o oferta bogata, la preturi destul de bune pentru aceasta perioada. Chiar dacă vremea capricioasă a stricat vacanțe și a dat peste cap călătorii, recoltei de vară i-a priit. Perioadele fără precipitații au fost scurte și chiar dacă s-a întâmplat ca soarele să ardă mult prea tare, ploile generoase au compensat zilele caniculare.

Am dat și noi o raită prin piețele din Bârlad și Vaslui și ne-am amestecat în mulțime. Și cum la piață atmosfera se destinde, discuțiile cu gospodinele s-au legat repede.

“Când trăia mama, mergeam mereu la țara si imi aduceam toate cele necesare pentru zacusca, dulceata, compot, suc de rosii sau bulion pentru iarna. Din pacate, părinții s-au dus si de vreo doi ani cumpărăm de la piata. Sincer, preturile sunt bune la rosii, ardei sau vinete. Ai de unde sa alegi, te mai tocmesti cu producătorul. Nici degeaba nu poti lua. Oamenii muncesc din greu, au si cheltuieli, trebuie sa scoată si ei un ban. Eu sunt mulțumită. Am facut deja vreo opt sticle de suc de rosii. Mai cumpăr, mai fac. Dau fetei la Iasi, ca e studentă. Isi face pizza sau mâncăruri, din care sosul nu poate lipsi. De ce sa cumpere la iarna din magazin, când putem face acum si ne ajunge mai ieftin. Nu mai vorbim de calitate. E drept, e munca, dar se merita”, ne-a mărturisit Ileana Moraru.

O alta doamnă a constatat la rândul său: ”E piata plina cu de toate. Bani sa ai. Vom avea o toamnă bogata. Eu am facut 2-3 kilograme de zacusca, dar deja se mananca. Astept sa luam salariile si mai facem câteva kilograme. Oamenii au devenit comozi. Cumpara din magazin, dar nu se compara gustul, calitatea cu cea pe care o facem in casa”.

La Vaslui, dar si la Barlad, intre 2 si 2,5 lei costa kilogramul de rosii, ardei sau vinete. Puțin mai scumpi sunt ardeii capia – 4 lei, la fel ca telina sau celelalte radacinoase. Au aparut si gogosarii, care pot fi cumparati in aceasta perioada cu 6 lei kilogramul, dar este asteptat ca pretul sa scada in saptamanile urmatoare.

Si ceapa are un pret bun. La producatori o găsiți chiar si cu 1 leu/kg, dar maximum costa 2 lei. Cat priveste fructele, prunele costa 2,5 lei/kg, iar pretul la piersici sau nectarine e aproape dublu, semn ca sunt pe sfarsite. Cel mai ieftin ramane pepenele rosu, 1 leu/kg.

