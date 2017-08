Tânărul vasluian care la 21 de ani preferă să producă legume bio, decât să ceară ajutor social. Bogdan are nevoie disperată de sprijinul autorităților!

de Daniel MICU

E tanar si hotarat sa ii cucerească pe vasluieni cu legumele bio pe care le cultiva in apropiere de oras. Are o educație solida si o veselie care te cucereste pe loc. Bogdan Tuchendria din satul Mărășeni, comuna Ștefan cel Mare, e un agricultor adevarat, dedicat pamantului, care asigura existenta atat familiei sale, cat si altor sute de vasluieni care ii cumpara legumele.

La doar 21 de ani isi petrece fiecare zi pe camp, ingrijindu-se ca morcovii, cartofii, roșiile, ceapa, ardeii sau varza sa se dezvolte sănătos. El ar putea fi unul dintre beneficiarii de fonduri europene dedicate tinerilor care au pana in 24 de ani si care vor sa investească intr-o afacere. E vorba de 40.000 euro, bani cu care Bogdan ar cumpara utilaje performante, pentru a-si usura astfel munca la camp.

Bogdan Tuchendria are 21 de ani. In urma cu trei ani, a terminat liceul si a ales sa isi urmeze marea pasiune: agricultura. Vorbeste cu drag despre munca din care isi castiga existența.

“Muncim din zori si pana se lasa noaptea! Ne place gradinaritul si incet-încet ne-am extins. Cultivam acum zece hectare cu toate legumele de care au nevoie gospodinele in camara si desi avem greutăți, ne incapatanam sa mergem inainte! Productia o vindem in piata Traian din Vaslui, la marginea drumului, dar mergem si la domiciliul clientilor. Mi-a spus un domn, care ia produse de la noi, ca legumicultorii sunt plini de bani. Chiar deloc! E pasiune, e munca, dar mai ales curaj! Banii se fac greu! Statul nu ajuta tineri ca mine, la inceput de drum. Am încercat sa accesez un proiect european, dar m-am lovit de birocrație. Am nevoie de utilaje, pentru a usura munca, mai ales la cules. Fara ajutorul statului, ma vad nevoit sa plec in alta tara sa castig un ban. Asta, desi iubesc ceea ce fac, iubesc satul si oamenii de aici”, ne-a mărturisit Bogdan.

El, bunica, părinții, mătușa și un tractoraș la mâna a doua

L-am intalnit pe Bogdan pe ogor, trudind cot la cot cu intreaga familie. Oameni veseli, deschisi la minte si la suflet, ne-au vorbit cu drag despre pasiunea lor: munca in legumicultura.

“Ce poate fi mai frumos decat sa faci ceea ce iti place si sa ai toata familia alaturi? Când eram in liceu, colegii radeau de mine ca merg la tara sa muncesc pământul, dar mie nu mi-a fost niciodata rusine sa fac asta! Rusine e sa furi, sa pacalesti! Noi lucram pământul cu atata dragoste de nu va puteti imagina! Chiar iubim aceasta indeletnicire! M-am gandit in detaliu la tot, dar nu am destui bani sa pun in practica tot ce doresc! Vasluienii merita produse de calitate!”, dă asigurări tânărul.

Pe o căldură infernală, la miezul zilei, impreuna cu părinții, sora, bunica si o matusa recoltau si pregateau ceapa pentru vanzare. Discuțiile despre viata, greutăți, dar si glumele inviorau atmosfera. “Bunica e prima la grădina! De când am inceput aceasta activitate, bunica e langa mine trup si suflet! Are o dexteritate…mai ceva ca mine! Stiti cum ii merg mâinile?! Si ma împinge si pe mine de la spate! Suntem o familie unită si ne dăm interesul sa avem producție buna, sa fie mulțumiți clientii! Ma bucur ca am reusit sa imi iau în tractoras si alte câteva utilaje, fara rate la banca. Am strâns ban pe ban si le-am luat la mana a doua. Haideți sa vedeti ce cartofi frumosi am! E primul an când pun si au iesit niste delicatese! Sunt gustosi! Eu am lasat carnea pentru ei! Morcovii arata ca in reclame si mulți nu cred ca ii producem noi, ca nu e posibil! Ba se poate! Orice se poate daca vrei! Stiti ce mititele erau vinetele când le-am pus?! Si ia uitati acum cum arata! Le ud, irig, le port de grija de parca sunt copiii mei, iar pământul nu te înseală!”.

Bogdan va părăsi România dacă statul român nu-l va ajuta!

Mama lui Bogdan se gândeste cu teama ca fiul ei ar putea fi nevoit sa plece la munca in strainatate. “Se fac banii greu, nu e o siguranta! Ne lipsesc multe! Băiatul a încercat totul, dar statul nu s-a aratat interesat pana acum sa sprijine cu adevarat tinerii fermieri. Poate cu aceasta noua inițiativă, lucrurile vor intra in normal”.

Bogdan s-ar bucura enorm daca initiativa guvernului de a ajuta financiar tinerii cu varsta pana in 24 ani, care nu mai studiaza, ar deveni realitate. Acestia vor putea începe astfel o mica afacere cu fonduri europene, in momentul in care Ministerul Dezvoltării va lansa programul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri. Ghidul solicitantului, aflat in dezbatere publică, prevede ca absolvenții învățământului obligatoriu, care au si o calificare, pot primi 40.000 euro ca sa isi înființeze o firma.

“Ar fi un ajutor nesperat, va dati seama! Daca as reusi sa accesez aceste fonduri, a doua zi mi-as lua utilajele necesare. Pana la ultimul leu. Dar mi-e greu sa cred! Primesc fonduri cu greutate si cei care au facultate, darămite cei în situatia mea. Ar fi o gura de oxigen! Nu stiu de ce nu s-au gandit mai devreme! Am in minte atatea idei de a ma dezvolta, vreau sa muncesc pământul la mine acasa! Cu bani putini si munca uriasa am reusit sa găsim o linie de plutire, dar e greu sa rezisti fara sprijin pe o piata saturată de produse din import! E o idee excelenta pentru oameni cărora le place munca si sper sa devina realitate!”, a spus tânărul.

Comments

comments