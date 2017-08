Decuseară reloaded! De bine ce a demisionat din funcția de manager, Decuseară se întoarce la conducerea spitalului bârlădean

de Simona MIHĂILĂ

El după funcție, iar funcția după el. Face ce face Corneliu Decuseară, managerul demisionar de la Spitalul de Urgență ”Elena Beldiman”, și ajunge tot la conducerea instituției.

Primarul Dumitru Boroș a decis că nu poate fără el, așa că i-a oferit scaunul lăsat liber în Consiliul de Administrație (CA) al spitalului de către Daniela Borș, numită manager interimar în locul lui.

Așadar, Corneliu Decuseară, care s-a declarat depășit de situația încurcată de la spital în momentul în care a demisionat din funcție, va fi înscăunat în CA-ul instituției, unde va avea de gestionat aceeași situație. I s-or mai fi limpezit ideile între timp.

Decizia finală va fi totuși a consilierilor locali, care se vor întruni în ședință, luni, 28 august, având pe ordinea de zi și discutarea acestui proiect de hotărâre.

Reamintim că în urmă cu doar trei săptămâni, cu ocazia unui protest spontan la spitalul bârlădean, Decuseară și-a dat demisia în huiduielile generale ale angajaților supărați că nu-și primesc tichetele de masă. Decizia venea după ce managerul descoperise că instituția în fruntea căreia îl cocoțase Boroș nu are bani nici de unele. Peste 95% din bugetul spitalului reprezintă fondul de salarii, restul banilor fiind insuficienți pentru serviciile de hrană, spălătorie, pază, achiziționarea de medicamente și cheltuielile de spitalizare ale bolnavilor. Bașca datoriile de 9 milioane de lei pe care spitalul le are la toate aceste servicii. Decuseară și-a dat seama că și în situația în care aceste datorii ar dispărea peste noapte, iar instituția ar lua-o de la zero, banii nu vor ajunge niciodată în condițiile în care aproape toți reprezintă sporuri și salarii. Poate doar dacă ar cădea din cer vreun filantrop care să presteze gratis serviciile mai sus enumerate.

Soluția salvatoare ar fi o minte luminată care să știe să negocieze cu decidenții un buget suficient de mare încât să asigure cheltuielile necesare funcționării (măcar la limită) a unui spital de urgențe cum este cel de la Bârlad. Singurul om care și-a declarat disponibilitatea și și-a oferit ideile pentru salvarea spitalului a fost Dionisie Lefter, fostul manager al instituției. Numai că pe el, primarul Dumitru Boroș, nu îl vrea. Care sunt motivele, nu se știe, pentru că Boroș refuză să explice clar de ce dă cu piciorul șansei de a aduce la conducerea spitalului un om care știe exact ce are de făcut.

