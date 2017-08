(Video) Poftiți de vă plimbați pe minunatele trotuare ale Bârladului!

de Simona MIHĂILĂ

Cârcotași foc, ziariștii ăștia din Bârlad! Nu văd nimic din frumusețile orașului. Doar gropi, noroi, străzi inundate, câini vagabonzi și aleși locali care nu fac nimic.

Foarte rar vorbesc ticăloșii de gazetari despre partea frumoasă și nevăzută a Bârladului. De exemplu, noi, de la Est News, nu am pomenit decât de vreo câteva ori că Bârladul se situează pe locul trei în topul orașelor mijlocii la capitolul spații verzi. Adică avem foarte, foarte multă verdeață și nu ne dăm seama!

Ne-am convins că statistica nu minte, abia după ce am hotărât să colindăm în lung și în lat străzile urbei. Ne-am încăpățânat să nu ne mai lăsăm copleșiți de gropi și gunoaie și am strâns tare din ochi ori de câte ori eram în pericol să cădem pradă revoltei. Bine, din cauza asta am mers mai mult cu ochii închiși, dar și când i-am deschis! Splendoare în iarbă și nimic altceva! Ne-am trezit parcă pe altă lume, plină de tufe imense din plante (cel mai probabil nedescoperite de botaniști), cu frunze late cât un sombrero. Pentru o clipă am crezut că pașii ne-au purtat într-o margine de pădure amazoniană din Surinam, dar ce surpriză! Eram chiar la Bârlad, și am avut plăcerea să constatăm că tufele de boscheți țâșniseră prin asfaltul proaspăt turnat pe străzile din cartierul Mihai Eminescu. Asfalt gras, ce să mai discutăm! Calitate! Doar nu degeaba a fost turnat cu bani europeni.

Mai mergem ce mai mergem și altă splendoare ni se dezvăluie privirii: zeci, poate sute de metri din aceeași vegetație luxuriantă împodobea, de astă dată, trotuarele. Farmecul e ca straturile au răsărit fix în mijlocul acestora, crescând în voie, falnice și abundente. Câtă bucurie! Numai lianele lipseau din peisaj, dar pentru copiii cartierului care se joacă la umbra arbuștilor crescuți în asfalt (vezi video), producția de scaieți e la fel de atractivă.

Înainte de a da frâu liber cârcotelilor gazetărești, am înteles un adevăr profund: noua administrație de la Bârlad a început să lucreze la marele plan al primarului Dumitru Boroș, dezvăluit în campania electorală. Acela de a transforma Bârladul într-o atracție turistică. E clar: aplicația de tip ”ghid turistic” pe telefon, de care pomenea primarul în campanie, trebuie să aibă un punct de plecare, cum ar fi acest colț de pădure virgină răsărită în asfalt.

