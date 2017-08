Adolescenta cu sindrom Down din Bârlad care face voluntariat la fundația care a ajutat-o să devină un om aproape normal

de Mihaela NICULESCU

Mălina, o adolescentă de 17 ani, elevă în ultimul an la Școala Profesională (profilul Turism și alimentație) din cadrul Liceului „Ion Holban” din Iași, este o bârlădeancă pe care afecțiunea cu care a fost diagnosticată de mică, sindrom Down, nu o împiedică să îi ajute pe cei în nevoie. Pe timpul vacanței, fata a decis să nu stea acasă, ci să facă voluntariat în cadrul Fundației Cristi’s Outreach, acolo unde și ea a beneficiat de ajutor încă de când era mică și unde s-a recuperat în proporție de 90%.

„De mică, visam să lucrez la fundația aceasta care m-a ajutat. Mi-era dor de doamna Nico, pe care o iubesc foarte mult și de care nu mă pot despărți. Am venit să ajut copiii cu probleme, pentru că și eu la rândul meu am fost ajutată atunci când am avut nevoie”, ne-a mărturisit Mălina.

”Doamna Nico” este terapeuta Nicoleta Caravelea Ababei – președinta fundației, cea care s-a ocupat de Mălina, încă de când fetița avea doar un an și opt luni. Până la vârsta de șase ani, Mălina a beneficiat de ședințe de terapie ABA care au fost determinante pentru progresul remarcabil pe care l-a făcut, acela de a reuși să fie independentă în proporție de 90%. Este motivul pentru ca re atât adolescenta, cât și familia ei, îi sunt recunoscătoare terapeutei Nicoleta Caravelea Ababei, care în urmă cu 15 ani deși se ocupa de copiii cu autism, a acceptat să se ocupe și de Mălina, un copil diagnosticat cu sindrom Down.

„Pur și simplu, dintr-o întâmplare, mama Mălinei a ajuns la fundația noastră pe când eram la începuturi și unde beneficiau de terapie ABA cinci copii orfani diagnosticați cu autism. Voia să facă orice pentru ca fetița ei să se facă bine și m-a rugat să mă ocup de ea, cunoscând beneficiile terapiei ABA. Deși fundația noastră se adresează doar copiilor cu autism, terapia ABA este una de succes și în cazul copiilor cu Sindrom Down. Din păcate, nu mulți părinți cunosc acest lucru și tot din păcate, fundația noastră nu se poate ocupa de atât de mulți copii câți ar avea nevoie. Această terapie nu este aplicată în alte centre din Bârlad, deoarece cursurile pentru pregătirea terapeuților sunt destul de mari, iar numărul specialiștilor este mic. Specialiștii de la Cristi’s Outreach au în fiecare zi de miercuri și vineri discuții pe Skype cu specialiști americani, pe tema cazurilor la care lucrează. Aplicarea terapiei ABA (Analiza Comportamentală Aplicată), a făcut minuni în cazul Mălinei”, ne-a spus Nicoleta Ababei.

Sindromul Down nu o împiedică pe Mălina să se descurce singură, la peste 100 de kilometri de familia ei

Atât de benefică a fost terapia pentru Mălina, încât fata locuiește departe de părinți (la Iași), își face singură curățenie în cameră, din când în când își face și de mâncare.

Părinții Mălinei sunt mândri de fata lor. Este un copil aproape normal care încearcă să urmeze exemplul surorii ei mai mari, care este medic veterinar. În general, copiii cu acest sindrom încearcă să imite preocupările membrilor familiei, luându-i drept exemplu.

„Mălina este un copil cald, răbdător, un copil ascultător, mereu cu zâmbetul pe buze, pozitiv, care nu a creat niciodată probleme. Eu sunt fericită că am așa un copil. Este un dar de la Dumnezeu. Dacă simte că este iubită, dă și mai mult, te copleșește cu dragostea ei. Este o minune! Nu cunoaște ce înseamnă răutatea și crede că toată lumea este bună. Datorită terapiei ABA, de care a beneficiat din fericire de când era foarte mică, dar și a terapiilor aplicate în afara Fundației <<Cristi’s Outreach>>, la Asociația <<Myosotis>> și Centrul <<Miracol>>, fetița mea reușește acum să se descurce singură și să facă lucruri pe care mulți copii normali nu le fac. Pe lângă grija terapeuților, Mălina a avut parte și de cea a profesorilor de la Școala <<George Tutoveanu>>, unde a învățat. Au fost destul de înțelegători, astfel încât Mălina a reușit să se integreze în colectivul clasei fără să simtă că este diferită. Este adevărat că la Iași, unde învață acum, studiază elevi cu nevoi speciale, cu diverse afecțiuni congenitale, ea fiind singura elevă cu Sindrom Down. Cu toate acestea, s-a integrat destul de bine și relaționează foarte bine, în special cu elevii din clasele mai mici, pe care simte nevoia să-i ocrotească”, a mărturisit mama Mălinei.

Între meseria de medic veterinar, vânzătoare de haine pentru copii și de maseuză

Fata este preocupată încă de pe acum de alegerea meseriei, deoarece nu-i plece în mod special profilul pe care îl va absolvi. Ea și-ar fi dorit să fie medic veterinar ca sora sa, dar este conștientă că este destul de greu. I-ar mai plăcea să fie vânzătoare de haine de copii, la fel ca mama ei, sau maseuză. Mama Mălinei se preocupă deja pentru a-i facilita pregătirea la un specialist, convinsă că aceasta ar fi o meserie potrivită pentru ea.

„Cu banii pe care îi voi câștiga, vreau să o ajut pe mama dar și pe tatăl meu care a fost nevoit să plece la muncă în Anglia. Voi face voluntariat în continuare cu copiii de la Cristi’s Outreach pentru că eu cred că și eu pot să le dau o mână de ajutor. Bunătatea este cea mai mare calitate a unui om. Așa cred eu.”, a mai adăugat Mălina.

Sufletul adolescentei Mălina este la fel de pur ca și florile arbustului al cărui nume îl poartă. Bunătatea și sinceritatea sunt calitățile Mălinei, care însă ar putea-o face vulnerabilă într-o lume în care nu întotdeauna oamenii sunt sinceri. Prin grija familiei și a terapeuților care i-au fost alături și care au reabilitat-o pe fetița cu Sindrom Down, Mălina va reuși să se descurce în această lume imperfectă.

Comments

comments