Mistreții fac prăpăd în culturile agricole din județ. Măsurile disperate ale oamenilor de la sate, complet ignorați de autoritățile județului

Sute de hectare de culturi agricole distruse de mistreți, și în acest an, ca și în anii din urmă, fără ca autoritățile județului să ia vreo măsură de limitare a pagubelor ori de despăgubire în vreun fel a proprietarilor afectați. Mulți agricultori din județ au constatat că munca și banii investiți s-au dus pe apa Sâmbetei, devenind hrană pentru porci.

La Băcani, de exemplu, sătenii s-au înarmat cu goarne, tunuri cu carbid, au pornit utilajele agricole și au aprins focuri pe timpul nopții pentru a alunga animalele sălbatice. Din păcate, nu toți agricultorii își permit să păzească zi și noapte culturile, unii fiind bolnavi, alții ocupați, iar alții își păzesc culturile când și cum pot.

„Din 15 hectare, 3,8 le-am cultivat cu porumb. Producția de pe două hectare mi-a fost distrusă și după prima și după a doua semănătură. Nu am văzut în viața mea atât de mulți porci mistreți. Ultima oară am stat șase nopți la rând de pază și nu a venit nici un porc. Peste două zile mi-am găsit cultura distrusă. Am însămânțat a treia oară, de data asta floarea soarelui. S-a întâmplat la fel. Nu mai știu ce să fac! Am cheltuit bani, sudoare și acum sunt nevoit să culeg mai devreme porumbul salvat, de frică să nu mi-l mănânce porcii. Nimeni nu ia nicio măsură. O să fac din nou cerere, măcar pentru a fi scutit de impozitul pe venit. Cum să plătesc impozit pe un venit pe care nu l-am încasat, și nu din vina mea?!”, ne-a declarat Ion Mitescu, un agricultor ale cărui culturi de pe șesul Bogdana au fost distruse de mistreți.

Legi ilogice și funcționari indiferenți

Situația nu este de ieri, de azi, dar comisiile care au venit la fața locului în urma solicitărilor făcute de Primăria Băcani nu au dat dreptate agricultorilor afectați, invocând prevederile legale care spun că agricultorii trebuie să asigure paza terenurilor cultivate.

Vasile Stoica, primarul comunei Băcani, a făcut nenumărate demersuri către Ministerul Agriculturii, către Garda Forestieră Focșani și Vaslui, în raza căreia se află terenurile, către Agenția pentru Protecția Mediului, către Consiliul Județean Vaslui, dar, în urma acestor demersuri, răspunsul a fost unul singur: nu se pot acorda despăgubiri întrucât cetățenii în cauză nu și-au păzit culturile așa cum prevede legea.

„Oamenii sunt disperați. Animalele le-au distrus culturile, iar eu mă simt neputincios, nu am cum să-i ajut. Răspunsul autorităților a fost unul ferm, și anume că nu se acordă despăgubiri întrucât nu s-au amplasat mijloace specifice de îndepărtare a mistreților. În urma cererilor depuse la Primărie de cetățeni, am solicitat reprezentanților instituțiilor amintite să vină în zonă și să constate care este situația. Împreună cu aceștia am mers pe fiecare tarla afectată, iar comisia nu a putut constata decât că nu a identificat urme de pază și în acest caz nu se pot acorda despăgubiri. Printre cei afectați se află și un agricultor care are 50 de hectare de culturi distruse de animalele sălbatice”, ne-a declarat Vasile Stoica, primarul comunei Băcani.

Așadar, în această situație delicată, cei care au avut de suferit nu vor primi despăgubiri, ci sunt buni de plată… Vor achita impozitul pe venitul nerealizat.

Minciuni peste minciuni de la Ocolul Silvic și Garda Forestieră

În vreme ce păgubiții rămân cu buza umflată, reprezentanții Gărzii Forestiere sunt liniștiți, considerând că ei nu au nicio vină și că aplică legile întocmai. Oare cei de la Ocolul Silvic și Garda Forestieră nu au nicio obligație? Porcii mistreți nu trebuie hrăniți? Administratorul fondului cinegetic a trimis către Primăria Băcani toate detaliile în legătură cu obligațiile ce îi revin, care se pare că au fost îndeplinite, conform procesului verbal de constatare a pagubelor întocmit în iunie 2017, în care se precizează că au fost realizate cinci acțiuni de îndepărtare a mistreților, au fost vânate 10 exemplare și au fost împrăștiate 1.700 kg concentrate și 300 kg de sare pentru hrănirea mistreților. Primarul a solicitat administratorilor fondului cinegetic Băcani să comunice ziua în care se aduce hrana pentru porci, dar aceștia i-au replicat că nu au obligația de a-i furniza asemenea informații. De aici a apărut și suspiciunea în legătură cu hrănirea insuficientă sau necorespunzătoare a mistreților.

Realitatea dovedește că porcii mistreți s-au înmulțit foarte mult, hrana este insuficientă, ceea ce determină ca animalele să-și asigure hrana din culturile agricole, sau chiar din satele învecinate, așa cum s-a întâmplat în decembrie, anul trecut, când o fetiță a fost mușcată de un mistreț pe o uliță din Bogdănești. Chiar dacă situația este asemănătoare în mai toate județele țării, agricultorii vasluieni sunt mai afectați, având în vedere că sunt mai săraci, iar bani de care dispun sunt cheltuiți în van pe culturi compromise de mistreți. Primarul comunei Băcani s-a adresat și deputatului bârlădean Daniel Olteanu, care a promis că face o interpelare în Parlament pe această temă.

