Cumplit accident de circulație în Vaslui! Un motociclist care gonea nebunește a murit, iar prietenul său se zbate între viață și moarte!

Un tanar a murit si un altul se zbate intre viata si moarte, in urma unui cumplit accident de circulatie petrecut in cursul noptii, in fața Spitalului Județean de Urgență Vaslui. Șoferul unui Logan, care nu a acordat prioritate la schimbarea directiei de mers, a fost lovit in plin de o motocicleta care circula cu viteza năucitoare catre centrul orasului. Masina s-a rasturnat, iar cei doi tineri de pe motocicleta, de 24 si 28 de ani, s-au zdrobit de asfalt. Unul dintre ei a fost resuscitat chiar in fata spitalului, iar celalalt, in stare grava, a primit ingrijiri la UPU.

Accidentul s-a petrecut cu putin inainte de miezul noptii. Motociclistul si prietenul sau circulau cu viteza catre centrul orasului, iar la un moment dat, un sofer care venea din sens opus si care a incercat sa intre in curtea spitalului, le-a taiat calea. Motocicleta s-a infipt practic in portiera dreapta fata, masina s-a rasturnat, iar tinerii au ajuns pe sosea.

Medicii care erau de garda la acea ora au auzit bubuitura si au iesit in fuga in fata spitalului. Una dintre victima era in coma si a fost transportata la Urgente, iar pentru cealalta s-au inceput manevrele de resucitare in strada, tanarul de 28 de ani fiind gasit in stop-cardio-respirator. Eforturile medicilor au continuat la UPU timp de aproximativ o ora, insa fara rezultat.

Intre timp, in curtea si pe holurile spitalului s-au adunat rude si prieteni ale celor doi. Unii au lesinat, altii au devenit agresivi, asa ca a fost nevoie de interventia jandarmilor pentru a calma spiritele. Soferul este in stare de soc. Testat cu aparatul alcooltest, rezultatul a fost negativ. Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si urmeaza sa stabileasca exact imprejurarile in care s-a produs tragedia.

”In timpul garzii, am auzit un sunet puternic de metal. Am crezut ca au scapat baieti de la Ambulanta targa, dar am vazut in fata spitalului o masina rasturnata si mi-am dat seama ca e un accident. Am luat tot ce am putut in fuga si am iesit in strada. Am gasit doi pacienti, unul comatos si unul in stop. Pe cel comatos, doar l-am imobilizat si l-am dirijat in UPU, iar pentru cel in stop cardio-respirator, am avut noroc ca ambulanta SMURD era in curte pentru ca adusese un pacient si am initiat manevre resuscitare. Pacientul a fost intubat, s-a inceput masaj cardiac, s-a administrat adrenalina. Manevrele au fost continuate in Urgente timp de o ora, dar fara rezultat. Pentru al doilea pacient, asteptam rezultatele CT. Pana acum stim ca e fractura femur, insa sunt multe leziuni care ne depasesc pe noi ca spital judetean. Asa ca, am luat legatura cu centrul de trauma de la Iasi, pentru a-l transfera. Viata lui e in pericol. Soferul era in stare de soc. Clinic, nu are leziuni vitale, dar e in soc. Familiile celor doi pacienti au avut si ei nevoie de ajutor, li s-a facut rau si am epuizat stocul de tranchilizante”, ne-a declarat dr. Gabi Olaru, de la UPU Vaslui.

