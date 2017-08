Creștere alarmantă a numărului de bârlădeni diagnosticați cu toxiinfecție alimentară după ce au mâncat prăjituri de la Cofetăria ”Berlin”

de Mihaela NICULESCU

Se îngroașă gluma! Tot mai mulți pacienți care au făcut gastroenterocolită acută după ce au consumat eclere la Cofetăria ”Berlin” din Bârlad continuă să vină la Spitalul „Elena Beldiman” din Bârlad, prezentând frisoane, greață, vărsături și stare de rău generală, de câteva zile. Dacă ieri vă informam că au fost internați opt pacienți cu toxiinfecție alimentară, între timp numărul persoanelor infectate a crescut la 19: trei copii și 16 adulți. Noutăți apar și din zona sursei de contaminare. Câțiva pacienți au declarat că li s-a făcut rău după ce au consumat produse de la un laborator de cofetărie din zona Gării.

„Până ieri la ora 16.00 au fost raportate la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vaslui un număr de 19 cazuri de suspiciune de toxiinfecție alimentară, dintre care șase sunt minori. Am prelevat probe de la angajații cofetăriei din zona Grădină, dar și de la cei ai laboratorului de prăjituri din zona Gării, pentru că o mamă cu doi copii a declarat că a consumat de acolo prăjituri. De îndată ce vom avea rezultatul analizelor prelevate de la angajații celor două unități de alimentație publică le vom face cunoscute”, a declarat Mihaela Vlada, director DSP Vaslui.

”Probabil, vom închide temporar una sau ambele societăți”

În paralel cu ancheta epidemiologică demarată de DSP și Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Vaslui (DSVSA), au început activitățile de verificare a produselor de cofetărie, dar și a ingredientelor folosite.

„Am trimis ieri la spital o echipă de la DSVSA pentru a sta de vorbă cu părinții copiilor internați, pentru a afla mai multe detalii. De asemenea, o echipă a fost din nou la cofetăria din zona Grădină, iar o alta la laboratorul de produse de cofetărie din zona Gării. Am prelevat probe atât de la produsele finite, cât și de la materia primă folosită. În funcție de condițiile de preparare pe care le vom constata la fața locului, cât și de rezultatul analizelor, pe care îl vom afla astăzi, vom lua măsurile necesare. Probabil, vom închide temporar una sau ambele societăți”, a declarat Mitiu Ciupilan, director executiv al DSVSA Vaslui. Eduard Popica, prefectul județului Vaslui, urmărește cu interes ancheta aflată în derulare și așteaptă să fie luate măsurile care se impun cu cei care se vor dovedi a fi vinovați.

Într-un comunicat trimis ieri redacției noastre acesta menționează: ”Inspectorii Direcției de Sănătate Publică au demarat o anchetă epidemiologică. Au fost prelevate probe din produsele alimentare, de la angajați și de la pacienți, iar la sfârșitul săptămânii vom avea rezultatele de laborator. De asemenea, inspectorii au făcut analize la apă. Așteptăm rezultatele probelor de laborator, pentru a confirma dacă e vorba de toxiinfecție alimentară și pentru a stabili care au fost cauzele îmbolnăvirilor”.

Din cele 19 persoane cu suspiciune de toxiinfecție alimentară, 18 sunt internate la Spitalul Municipal de Urgență Bârlad, iar una, din Roșiești, este internată la Spitalul Județean de Urgență Vaslui.

Situația de la Bârlad, efectul delăsării instituțiilor plătite din banii publică să ne apere viața și sănătatea

Din cauza politicilor nerealiste ale Ministerului Sănătății și Guvernului în privința siguranței consumului de alimente, dar și din cauza lipsei vigilenței autorităților din teritoriu (DSP, DSVSA și OPC), are de suferit din păcate populația. Ceea ce se întâmplă acum la Bârlad este realmente un atentat la sănătatea publică, lucru care începe să devină sport național la români, luând în considerare și cofetăria de la Constanța, unde inspectorii OPC au descoperit, în cursul zilei de ieri că folosea coloranți alimentari vechi de 16 ani!

S-a ajuns ca populația să dea bani ca să se îmbolnăvească, în condițiile în care structurile statului, mai sus menționate, sunt create și plătite special să ne protejeze viața și sănătatea. Consumatorii sunt cei care plătesc și se îmbolnăvesc, iar comercianții câștigă fabulos pentru că reprezentanții autorităților abilitate să vegheze la siguranța populației îi controlează destul de rar și uneori formal, date fiind și prieteniile dintre patroni și unii reprezentanți ai instituțiilor de control. Se întâmplă ca unele organe de control să ajungă la ei o dată sau de două ori pe an, și atunci cu ocazia controalelor tematice. Bârlădenii au avut încredere în autorități, crezând că ele veghează la siguranța alimentară, dar s-au înșelat. Nimănui nu-i pasă într-atât de sănătatea publică de vreme ce unii reprezentanți ai autorităților declară neoficial că în România ”fiecare consumator este pe cont propriu”. In acest caz, de ce-am mai fi interesați să șinem în spate, cu salarii nesimțite, zeci și zeci de inspectori? Care mai este rolul lor, dacă noi suntem pe cont propriu? Pe cont propriu am fi dacă am merge să mâncăm de la groapa de gunoi, domnilor inspectori, nu din unitățile de alimentație publică!



Pe surse, am aflat că sunt și alți bârlădeni care prezintă simptomatologia toxiinfecției alimentare, și ei fiind printre cei care au consumat prăjituri la cofetăria Berlin în weekend-ul trecut. Unii nu au mers la spital pentru că și-au revenit, iar alții vor apela la serviciile medicale ale spitalului bârlădean, întrucât starea de rău persistă de câteva zile. Vom reveni cu amănunte despre acest caz nemaiîntâlnit în Bârladul ultimilor ani.



Comments

comments