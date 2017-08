Drept la replică

Stimată redacție,

În legătură cu proiectul privind validarea domnului Bozianu în funcția de consilier local,consider că între calitatea dumnealui de ANGAJAT AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL și cea de (posibil) consilier local există un conflict. Problema contractului de concesiune a transportului public în Bârlad nu a fost tranșată și ea va genera dezbateri aprinse în perioada următoare Se știe că acest contract a fost modificat ulterior,considerându-se incomplet elaborat-unul dintre responsabili fiind chiar dl. Bozianu – iar transportatorul a cerut modificarea acestuia prin hotărâre de consiliu local. Scopul nedeclarat a fost “ajustarea”-în fapt creșterea- prețului biletului. Însă prețul a fost unul dintre principalele criterii în baza căruia a fost câștigată licitația din 2016. Tocmai de aceea noi considerăm că prezența domnului Bozianu în aceste dezbateri într-o dublă calitate-consilier și reglementator-nu va contribui la fundamentarea unei decizii corecte ,ba dimpotrivă. Chiar și în cazul abtinerii de la vot invocată de unii colegi problema rămâne, știut fiind cazul că votul e doar una dintre modalitățile de influentare a deciziilor în orice for politic. Altele sunt exprimarea punctelor de vedere,discuțiile informale etc. Dl. Bozianu a fost membru în comisia de licitație a ofertelor privind transportul public în Bârlad și este prin fișa postului cel care monitorizează îndeplinirea prevederilor contractuale. Deși contractual a fost semnat de peste un an nu știm încă dacă câștigătorul a dus la îndeplinire obligațiile sale prevăzute până în acum, tot pentru că dl.Bozianu nu a făcut nicio informare în acest sens deși a fost cerută în comisiile de specialitate. Aceste prevederi contractuale sunt la rândul lor revizuite printr-o HCLM a cărei validare nu a venit încă de la Prefectura Vaslui. Dacă hotărârea ar fi invalidată iar dl. Bozianu ar fi validat am putea ajunge în situația hilară în care consilierul local Bozianu îl evaluează pe inspectorul Bozianu. Nu pretind că argumentele mele sunt infailibile însă cred că ele au un temei serios atât juridic cât și etic.

Cu asigurările mele că am fost și sunt preocupat de interesul public în ceea ce întreprind atât ca politician cât și ca profesor vă mulțumesc anticipat pentru găzduirea acestui drept la replică în paginile ziarului dvs și pentru atenția pe care o acordați activității mele.

Consilier local

Prof.Andrei Huiban

