Stadionul Comunal “Muntenii de Sus” va găzdui luni un trial, cu scopul de a înființa lotul județului Vaslui la categoria de vârstă 2004, la fotbal

Asociația Județeană de Fotbal Vaslui, cu sprijinul și sub coordonarea Federației Române de Fotbal Vaslui va derula luni, pe stadionul comunal “Muntenii de Sus”, activitățile specifice de selecție pentru “Turneul Speranțelor”, competiție națională destinată jucătorilor U14 (născuți în 2004). Acest demers va avea loc în vederea selecției și formării noilor generații de jucători pentru echipele reprezentative printr-o competiție de elită.

Selecționata județeană va înregimenta la finalul trialului un lot de 20 de fotbaliști și doi portari, lot coordonat de un staff tehnic. “Cred că avem copii foarte talentați în județ, nu doar la 2004, ci la toate categoriile de vârstă. “Turneul Speranțelor” este o modalitate nouă și foarte corectă de a da tuturor posibilitatea de a fi selecționați la naționala Under 15, care se va face la anul. Apreciez transparența și faptul că e destinat nu doar jucătorilor legitimați ci și amatorilor. Poate sunt copii care nu au avut posibilitatea să meargă la fotbal în mod organizat și li se oferă astfel o oportunitate extraordinară. Cei legitimați la un club nu mai depind nici ei de forța echipei la care evoluează și se pot remarca mult mai ușor. Este interesul tuturor celor implicați în fenomenul fotbalistic de a avea o bază de selecție cât mai mare”, a declarat pentru Est News Bogdan Gheorghiță, președintele Asociației Județene de Fotbal Vaslui.

Comitetul Executiv al FRF a aprobat marți înființarea noii competiții naționale. Proiectul elaborat și coordonat de Departamentul de Scouting al FRF, prin managerul Ion Geolgău, are, în același timp, mai multe obiective. “Ne dorim dezvoltarea unei competiții în care cei mai buni se formează jucând împotriva celor mai buni, depistarea talentelor prin aplicarea selecției progresive și definitivare unui sistem optim pentru exploatarea potențialului fotbalistic”, explică Ion Geolgău.

Membrii FRF au primit cu entuziasm inițiativa proiectului care va fi organizat de FRF în parteneriat cu Asociațiile Județene de Fotbal, investiția financiară din partea Federației fiind de 250.000 de euro pentru prima ediție a competiției. Selecțiile vor fi efectuate de referenții locali FRF, Departamentul Scouting, staff-ul echipelor naționale de juniori și membrii Comisiei Tehnice FRF.

Echipele vor avea cel mult 11 jucători în teren și maxim 17 pe tabelul / raportul de joc, dintre care doi portari. Partidele vor avea durata de 90 de minute și vor fi împărțite în trei reprize de câte 30 de minute, cu pauze de 5 minute. Fiecare lot va fi structurat în trei grupuri (A, B, C) pentru a asigura minute de joc egale (de exemplu, repriza I joacă A + B, repriza II joacă B + C, repriza III joacă A + C). Terenul de joc va fi de dimensiuni normale, în totalitate natural/artificial, omologat FRF/LPF. Jocurile se vor disputa în sistem tur – retur, duminica.

Etapa interjudețeană va avea loc în luna octombrie 2017. Etapa regională se va desfășura în perioada martie – mai 2018. Va aduce la start 44 de echipe, venite din 6 regiuni cu 6 județe/echipe și 2 regiuni cu 4 județe/echipe. Județul Vaslui face parte din regiunea 1, alături de județele Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău și Iași. Din regiunea 2 fac parte Buzău, Vrancea, Galați, Brăila, Tulcea, Constanța. Regiunea 3 e alcătuită din Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Dâmbovița, Prahova. Fotbaliștii din județele Argeș, Olt, Vâlcea, Dolj, Mehedinți, Gorj se vor duela în regiunea 4. Regiunea 5 e compusă din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara. Din regiunea 6 fac parte județele Brașov, Covasna, Harghita, Alba, Sibiu și Mureș. Satu Mare, Maramureș, Bihor, Cluj, Bistrița-Năsăud și Sălaj alcătuiesc regiunea 7. Regiunea 8 e alcătuită din București și Ilfov, fiecare cu câte patru selecționate.

Fiecare regiune va fi împărțită în două grupe (A și B) și fiecare grupă are trei selecționate (trei județe). Jocurile din grupă se vor disputa în sistem turneu, fiecare cu fiecare. Din fiecare regiune (grupele A și B) rămân 15 jucători de câmp + 2 portari. În regiunile cu câte 4 echipe, fiecare regiune împărțită în două grupe. Jocurile vor avea loc în sistem turneu (fiecare cu fiecare). Din fiecare regiune vor fi selectați 15 jucători de câmp + 2 portari.

Etapa finală va avea loc după încheierea anului școlar 2017/2018. Competiția va avea atunci 8 selecționate regionale, fiecare formată din 15 jucători + 2 portari. Vor fi două grupe de câte patru selecționate. Jocurile din fiecare grupă se desfășoară în sistem turneu, fiecare cu fiecare, și se completează cu jocurile pentru stabilirea clasamentului final. Duelurile locurilor 4, 3, 2 și 1 din fiecare grupă vor constitui înfruntări pentru locurile 7 – 8, 5 – 6, 3 – 4 și 1 – 2. Din cei 120 de jucători de câmp și cei 16 portari prezenți la Etapa finală, staff – ul echipei naționale U15 împreună cu Departamentul Scouting și membrii Comisiei Tehnice FRF vor forma lotul lărgit România U15 alcătuit din 44 de jucători. Acești 44 de jucători vor proveni, practic, dintr-un total de aproape 3000 de fotbaliști talentați născuți în 2004. (George PROCA)

Comments

comments