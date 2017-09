EXCLUSIV Omul de afaceri bârlădean Daniel Andrei, câștigătorul Loto 6/49. ”Știam că va veni momentul când voi câștiga!”

de Simona MIHĂILĂ

Bârlădeanul care a câștigat marele premiu Loto 6 din 49, în valoare de peste 2,6 milioane de euro, este omul de afaceri Daniel Andrei. Vestea că este câștigătorul categoriei întâi a aflat-o în timpul transmisiei la televizor a extragerii de joi seară.

”Mă uitam la televizor în acele momente. Urmăream transmisia. Nu neg că am avut ceva emoții. Am fost emoționat, recunosc. Dar nici nu neg că am știut dintotdeauna că va veni și momentul în care voi câștiga”, ne-a declarat câștigătorul marelui pot de peste 2,6 milioane de euro.

Daniel Andrei a mai dezvăluit pentru Est News că joacă la loto, în mod regulat, de 26 de ani. De-a lungul anilor a câștigat și sume mari, dar și sume mici. Ultima dată a câștigat 1.600 de lei (16 milioane de lei vechi) chiar săptămâna trecută.

Cu banii câștigați, Daniel Andrei are de gând să-și împlinească un mai vechi vis: ”Este legat de o investiție, asta e clar. Pentru început, am de gând să construiesc un bloc sau două de locuințe în Bârlad, pe care să le vând sau să le închiriez. Această experiență prin care am trecut îmi demonstrează că Loteria Română este o instituție corectă. Eu am pus biletul încă de marți, iar extragerea a fost joi. Deci biletul meu se afla în baza de date”.

Pentru biletul pe care l-a jucat, Andrei a bifat 8 numere la întreg (28 de variante) și 6 variante la Noroc, prețul biletului fiind de 148 de lei. Pe langa premiul de categoria I, omul de afaceri bârlădean a mai obtinut si 12 castiguri de categoria a II-a si 15 castiguri de categoria a III-a, valoarea totala a castigului fiind de 11.956.612,95 lei (peste 2,6 milioane euro).

Daniel Andrei a candidat în 2012 pentru funcția de primar al orașului din partea PPDD. Numele său rămâne, însă, strâns legat de mediul de afaceri local, fiind unul dintre cei mai vechi investitori din Bârlad.

