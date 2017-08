Poliția Locală Bârlad, pe urmele hoților de deșeuri reciclabile

de Mihaela NICULESCU

Cu toate că selectarea, depozitarea și vânzarea deșeurilor reciclabile sunt, de ani de zile, atributul Companiei de Utilități Publice Bârlad (CUP), zilnic, pubelele sunt golite de persoane fizice, e adevărat că din medii defavorizate, în căutarea de PET-uri, sticle sau carton, pe care le comercializează. Acest fapt este considerat infracțiune și se pedepsește ca atare atât persoana care sustrage deșeurile, cât mai ales depozitul care primește aceste deșeuri și care plătește cantitatea de deșeuri reciclabile aduse de diferite persoane.

La Bârlad, există un depozit ilegal care primește deșeuri reciclabile, undeva în zona pieței. Polițiștii locali au identificat zilele acestea o mașină care transporta deșeuri reciclabile la depozitul ilegal situat în strada Ioan Vodă nr. 12.

„Miercuri, 30 septembrie, am depistat un transport ilegal de deșeuri reciclabile, efectuat de o autoutilitară înmatriculată în Polonia, cu număr de înmatriculare DDZ 32 P7. Am surprins-o cum prelua deșeuri reciclabile de la punctele de colectare din oraș, selectate de alte persoane, în ideea de a le comercializa. Am prins persoana și, fiind vorba de o infracțiune de furt, am înaintat cazul cu documentația aferentă Poliției Municipale pentru a-l prelua și pentru a continua ancheta. Șoferul prins în flagrant este din satul Perieni și ne-a întrebat pe un ton răstit ce lege există în România care să interzică ridicarea deșeurilor reciclabile de la containere. Oamenii ăștia ori nu cunosc legea, ori cred că mai pot fi lăsați în continuare să fure aceste deșeuri care în accepțiunea noii legi a salubrității reprezintă un bun public”, ne-a declarat Iulian Obreja, șeful Biroului Protecția Mediului din cadrul Poliției Locale Bârlad.

Informații în legătură cu aceeași activitate frauduloasă au fost obținute de polițiștii locali și în cazul altei autoutilitare, cu număr de înmatriculare CJ 01 RUI. Aceasta a fost prezentă de foarte multe ori la punctele de colectare selectivă din oraș și a preluat hârtie și cartoane pe care apoi le transporta la punctul de colectare ilegal de strada Ioan Vodă.

„Am monitorizat această mașină, care la un moment dat se afla în trafic, dar goală, după ce transportase deja <<marfa>> la punctul de colectare ilegal. Imediat am mers la fața locului, dar am găsit pe poartă un lacăt mare, așa că am sunat la numărul de telefon afișat pe gard. Nu ne-a răspuns nimeni, dar culmea telefonul imediat a început să sune alături din casa vecină. Este clar că în permanență se află cineva dincolo de porți și că accesul se face într-un mod doar de ei știut și de clienții lor fideli”, a mai spus Iulian Obreja.

Reprezentanții Poliției Locale monitorizează zilnic punctele de colectare selectivă din oraș și mașinile care, din informațiile culese, se ocupă cu preluarea și transportul ilegal al deșeurilor reciclabile. Conform legii salubrității, deșeurile reciclabile sunt considerate proprietatea Consiliului Local Bârlad, iar furtul acestora se pedepsește conform legii ca orice infracțiune de furt

