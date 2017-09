Donație a fostului manager Ștefan Constantinciu pentru spitalul bârlădean

de Mihaela NICULESCU

De câteva zile, sala de nașteri a secției Obstetrică – Ginecologie din cadrul Spitalului „Elena Beldiman” are în sfârșit un monitor pentru funcțiile vitale ale gravidei în travaliu. Aparatul, care ar fi trebuit să existe în spital de multă vreme, este o donație făcută de Ștefan Constantinciu, fost manager al spitalului bârlădean.

Până acum, monitorizarea funcțiilor vitale ale gravidei în sala de nașteri se făcea manual. De câteva zile, medicii pot afla instantaneu care este temperatura corpului, tensiunea arterială, pulsul, activitatea inimii, dar și saturația de oxigen din sângele gravidei.

„Nu știu exact a câta donație este, pentru că din 2013 până în prezent am încercat să mă implic în îmbunătățirea dotării Spitalului «Elena Beldiman». Dacă de fiecare dată am achiziționat ceea ce am crezut că lipsește și este prioritar pentru anumite secții ale spitalului, de această dată am ținut cont de propunerea personalului medical de la secția Obstetrică – Ginecologie. Este, într-adevăr, un aparat absolut necesar pentru femeile gravide care sunt în travaliu, cu valori mari ale hipertensiunii arteriale, fie că suferă de anumite afecțiuni cardiace, fie că hipertensiunea a apărut în timpul sarcinii. Am făcut această donație chiar de ziua mea, pe 31 august, fiind convins că am făcut un dar comunității din care fac parte”, ne-a declarat Ștefan Constantinciu.

Aparatul de monitorizare a funcțiilor vitale achiziționat zilele trecute este unul dintre cele mai performante aparate aflate pe piață, de proveniență japoneză, și a costat 10.300 de lei. Medicii specialiști sunt încântați de această achiziție, fiindu-le un ajutor de nădejde în gestionarea activității medicale în cazul nașterilor, grație acestuia putând fi evitată preeclampsia (o complicație ce poate apărea în perioada sarcinii).

Cadrele medicale de la secția Obstetrică – Ginecologie au dorit foarte mult ca secția în care lucrează să fie dotată cu un asemenea monitor și au donat cei 2% impozit pe venit din dorința de a fi cumpărat monitorul respectiv. Nu s-a strâns suma necesară achiziționării și chiar dacă s-ar fi întâmplat așa ceva banii nu puteau fi folosiți decât la anul, conform legislației în vigoare.

Orice sponsorizare este binevenită, având în vedere nevoile mari ale spitalului și bugetul extrem de redus al instituției. Recent, câteva firme private au donat pentru blocul operator instrumentar nou, care a înlocuit parțial ustensilele vechi de zeci de ani care erau încă folosite la intervenții chirurgicale.

Comments

comments