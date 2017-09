Roxana Georgiana Parașcanu, canotoarea din Pogana, medaliată cu aur la Campionatul European de Canotaj U23

Roxana Georgiana Parașcanu, originară din comuna Pogana, a cucerit aurul la Campionatul European de Canotaj U23, în Polonia. Sportiva, legitimată la Dinamo, a urcat sâmbătă pe podium la Kruzwica, după ce echipajul feminin de patru rame al României a trecut primul linia de sosire, în 7:14.25 minute. Din echipa noastră au mai făcut parte Cristina Georgiana Popescu, Alina Ligia Pop și Beatrice Mădălina Parfenie.

Vasluianca nu este la prima astfel de ispravă. În această vară, alături de colegele ei de vâslă, a adus în țară medalia de argint la 2.000 de metri, din cadrul Campionatului Mondial de Canotaj pentru Tineret, care s-a desfășurat în Bulgaria.

Roxana Georgiană Parașcanu s-a îndrăgostit de acest sport în clasa a șasea, într-un mic sătuc în care nu există condiții pentru a face performanță și a avea rezultate: Pogana. Dar cu multă muncă, ambiție și încredere în propriile forțe vasluianca noastră a demonstrat că dacă vrei , totul este posibil. Potențialul fetei din cătunul vasluian avea să iasă la iveală extrem de repede, căci după numai trei luni de antrenamente la lotul național de juniori, în august 2010, avea să iasă campioană națională. Era un debut cum nu se mai poate mai bun, mai ales că venea după o perioadă extrem de scurtă de pregătire. S-ar putea spune chiar că, la acea dată, nici nu era încă familiarizată cu acest sport dur. Și totuși, ulterior, avea să confirme că debutul rapid în elita canotajului nu a fost o întâmplare, ci confirmarea zecilor de medalii ce s-au adunat de-a lungul ultimilor șase în vitrina sportivei.

În decurs de șase ani, Roxana Parașcanu a reușit să-și creeze un palmares impresionant, cu peste 50 de medalii (aur, argint și bronz) obținute la diverse competiții de profil naționale și internaționale. An de an s-a pregătit și a luptat intens pentru a dovedi că este una dintre canotoarele care merită să fie incluse în lotul național și să reprezinte, astfel, România, la puternice concursuri europene și mondiale. În 2013 vine și prima recunoaștere internațională. Mai întâi câștigă medalia de aur în barca de 8+1, la Campionatul European de Canotaj pentru Juniori desfășurat la Minsk, în Belarus. Câteva luni mai târziu, a devenit campioană mondială (alături de colegele sale) la campionatul găzduit de localitatea Trakai, Lituania. În 2014, repetă figura și devine campioană europeană (Racice, Cehia) în barca de 4 vâsle și campioană mondială (Hamburg, Germania) în barca de 2 fără. Un an mai târziu (2015) câștigă din nou medalia de aur la Campionatul European, derulat în localitatea Hazewinkel, Belgia.

Visul frumoasei sportive este să urce pe podium la Jocurile Olimpice din 2020, care se vor desfășura în Tokio, Japonia. Pană atunci aceasta va participa la Campionatul Mondial de Seniori, din 27 septembrie, de la Sarasota, Statele Unite ale Americii.

România s-a clasat pe locul I pe națiuni la Campionatul European de Tineret 2017. A obținut 10 medalii din care 8 medalii de aur, una de argint, una de bronz, un loc 8 și un loc 11.

Au cucerit medalii de aur echipajele feminine de patru rame (Cristina-Georgiana Popescu, Alina Ligia Pop, Beatrice-Mădălina Parfenie, Roxana Parascanu — 07:14.25), dublu râme (Mădălina Hegheș, Iuliana Buhuș — 07:57.10), dublu vâsle categorie ușoară (Ionela-Livia Lehaci, Gianina-Elena Beleagă — 07:43.84), patru vâsle (Elena Logofătu, Nicoleta-Ancuța Bodnar, Nicoleta Pașcanu, Georgiana Vasile — 06:54.16) și cele masculine de patru rame cu cârmaci (Florin-Sorin Lehaci, Bogdan-Sabin Baitoc, Ștefan-Constantin Berariu, Ciprian Huc, Adrian Munteanu — 06:42.06), dublu râme (Mihăită-Vasile Tigănescu, Cosmin Păscări — 07:01.44), patru rame (Mugurel Vasile Semciuc, Alexandru Chioseaua, Andrei-Alexandru Tănasă, Sergiu-Vasile Bejan — 06:20.21), opt rame cu cârmaci (Cristian Ivașcu, George Cătrună, Constantin Radu, Constantin Adam, Gheorghe-Robert Dedu, Alexandru-Cosmin Macovei, Alexandru Matinca, Ciprian Tudosă, Adrian Munteanu — 05:56.06).

Argintul a fost câștigat de echipajul feminin de opt rame cu cârmaci (Mădălina-Gabriela Casu, Amalia Bereș, Andrea-Ioana Budeanu, Simona Geanina Radis, Vasilica-Alexandra Rusu, Maria-Magdalena Rusu, Adriana Ailincăi, Maria Tivodariu, Victoria-Ștefania Petreanu — 06:46.44), iar medalia de bronz a revenit lui Marian-Florian Enache, la simplu masculin (07:30.89).

La simplu masculin categorie ușoară, Gabriel-Ionuț Cazacu a ocupat locul 5 în prima semifinală (07:56.80), ratând Finala A a probei.

“România confirmă din nou că este o forță în canotajul european și mondial. Felicit echipajele noastre și pe cei care au contribuit la acest nou succes. Tinerii ne arată astăzi că avem resurse pentru ca România să își mențină cota internațională”, a declarat președintele Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipa. (George PROCA)

Comments

comments