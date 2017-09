Raportul lui Boroș la un an de activitate: vorba multă, sărăcia Bârladului

Au trecut mai bine de 12 luni de cȃnd avocatul Dumitru Boroș ocupă fotoliul de primar al municipiului Bȃrlad, timp suficient pentru ca bȃrlădenii să înceapă să resimtă efectele votului pentru schimbare, pe care l-au dat în data de 5 iunie 2016. Apă și canalizare, locuri de muncă, fonduri europene cu nemiluita și un oraș de provincie modern, fără maidanezi și cu cȃt mai puține probleme – asta e ceea ce a promis candidatul Boroș în campania electorală. Bilanțul, la finalul primului an de mandat, prezentat la sfȃrșitul lunii august, a venit ca o dezamăgire în plus pentru toți cei care au așteptat ca noua administrație să ia praful de pe municipiul Bȃrlad și să deschidă larg porțile pentru dezvoltare și pentru o viață mai bună. Primarul a recunoscut că a fost ʺun an de tatonări și clarificări, cu împliniri dar și cu deziluzii, în care încap și laude și criticiʺ.

După un an în fruntea executivului local, Dumitru Boroș a venit în fața bȃrlădenilor cu un raport de activitate care, deși însumează 12 pagini, nu justifică deloc salariul consistent pe care îl încasează lunar. Cei care au avut curiozitatea să intre pe site-ul primăriei, au găsit un bilanț împachetat frumos, în culorile steagului național, dar cu un conținut relaxat și aerisit, pe alocuri lacrimogen.

Și chiar de nu voi fi un far, ci o candelă, ajunge. Și chiar de nu voi fi nici candelă, tot ajunge, fiindcă m-am străduit să aprind lumina (!?)

Imediat după startul înflăcărat, în care își definește ʺfirea și rostulʺ de primar, printr-un citat al marelui om politic Nicolae Titulescu, Dumitru Boroș ne spune că și-a propus ʺcrearea unei stări de normalitate pentru cetățeni, creșterea calității vieții, cheltuirea cu responsabilitate a banului public și atragerea cetățenilor la actul decizionalʺ. Nimic mai adevărat! Din orice unghi am privi-o, e o propunere de bun-simț, dar care nu aduce cu ea nicio garanție că va fi realizată. În continuare, puțin nostalgic, primarul admite că ʺA trecut un an…ʺ și ne prezintă ʺprincipalele obiective realizate, în curs de realizare sau în perspectiva realizăriiʺ, adică nici mai mult nici mai puțin decȃt un soi de reluare a programului electoral, pentru împrospătarea memoriei celor care au uitat… pentru ce au votat.

Investiții, dezvoltare locală și integrare europeană (!!!), educație, sănătate, grădina zoologică, gestionarea cȃinilor fără stăpȃn, impozite și taxe locale, cultură și culte, spații verzi, colectarea selectivă a deșeurilor, locuințe și locuri de muncă – acestea sunt principalele capitole la care Dumitru Boroș a ținut neapărat să puncteze, după un an de activitate, chiar dacă unele ocupă cȃte o pagină, cum sunt investițiile, dezvoltarea locală și integrarea europeană, iar altele, mai importante pentru bȃrlădeni, doar cȃteva rȃnduri.

La aceeași masă cu PSD, principalul vinovat pentru dezastrul administrativ din Bȃrlad

Deși e un fapt cunoscut acela că primarul a dat mȃna cu PSD-ul, partid căruia i-a oferit, pe tavă, postul de viceprimar, în raportul prezentat bȃrlădenilor Dumitru Boroș a dat vina, pentru lipsa de realizări și pentru întȃrzierea unor proiecte, tocmai pe ʺgreaua moștenireʺ lăsată de administrația PSD. Justificarea lui Boroș este că a depus ʺo muncă imensă, mai puțin văzută, mai puțin spectaculoasă, prin care s-au adus la zi multe lucruri nerezolvate la timp, în anii din urmă꞉ documentații cadastrale, documentații tehnice, inventarul domeniului public și privat, contracte, dispoziții, etc. ʺ Tot Boroș ne dă, însă, asigurări că ʺactualizarea și punerea în legalitate a documentelor administrative este condiția reușiteiʺ pentru proiectele pe care și le-a propus.

Mai mult, primarul se declară mȃndru de echipa pe care spune că a reușit să o formeze, în acest an, în Primărie, ʺo echipă care știe ce are de făcut, care poate (?)ʺ, și în care are deplină încredere.

Care sunt realizările lui Boroș în primul an de mandat

Cine a avut timp să parcurgă cele 12 pagini ale raportului de activitate publicat pe site-ul primăriei Bȃrlad, a înțeles că, în ultimul an, marile realizări au ocolit municipiul.

Dumitru Boroș se laudă, la capitolul Investiții, cu lucrările finalizate sau în curs de execuție din cadrul proiectului de canalizare a cartierelor Munteni și Podeni, proiect al fostului primar PSD Constantin Constantinescu. Boroș amintește și de lucrările executate în oraș cu fonduri de la bugetul local, în valoare de 700 mii lei (în timp ce Primăria a acordat sprijin bisericilor din municipiu în valoare de 200 mii lei!), dar și de iluminatul festiv de sărbători, o investiție de care cei mai mulți dintre bȃrlădeni s-ar lipsi, știind că sume importante de bani ar putea fi folosite pentru rezolvarea altor probleme mai urgente.

Un capitol negru pentru Bȃrlad este cel care privește dezvoltarea locală, căci interesul pentru integrarea europeană, oricȃt de mult ar vrea să ne convingă primarul Boroș, lipsește cu desăvȃrșire în administrația locală actuală. În raportul de activitate al primarului găsim o listă de proiecte mai degrabă scurtă pentru un municipiu cu atȃt de multe restanțe în privința dezvoltării. Pentru că, din cele 8 proiecte de investiții depuse, în acest an, pentru finanțare, numai 3 au fost acceptate, Boroș a simțit nevoia unor scuze, pe care le-a transmis bȃrlădenilor sub forma criteriilor de alocare a fondurilor prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL). Scuze pe care, cine nu știe că regula în PNDL este ʺPrimul venit, primul servitʺ, le-ar putea crede și accepta, fără să arate cu degetul înspre responsabilii din primărie. Noi nu le credem și am arătat, la momentul respectiv, că Dumitru Boroș, singurul primar liberal de municipiu din județul Vaslui, a fost întrecut de 18 primari liberali de comune, la finanțările din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Dacă multe comune vasluiene conduse de liberali s-au mȃndrit atunci că vor păși, în următorii ani, în lumea civilizată, cu proiecte de peste 20 de milioane lei, Boroș a reușit ʺperformanțaʺ să atragă la Bȃrlad fonduri de aproape 3,5 milioane lei, adică nu mai mult de valoarea unui singur proiect care se va derula în mediul rural.

Întotdeauna vinovatul e altul

Și pentru situația dezastruoasă de la Spitalul Municipal de Urgență ʺElena Beldimanʺ, primarul Boroș a găsit un vinovat꞉ ʺmanagementul defectuos, care a generat o criză fără precedentʺ. Bȃrlădenii sunt cei care, de ani buni, resimt foarte bine efectele acestei crize, și nu mai pot fi păcăliți că primăria e curată ca lacrima în problema declasificării spitalului. Degeaba se asfaltează aleile, se taie iarba din curtea instituției și se instalează toalete ecologice, dacă datoriile spitalului către furnizori, în jur de 9 milioane lei, au condus la situația ca 87 de paturi să fie recent desființate, chiar în secțiile de care bârlădenii cred că ar fi cea mai mare nevoie.

Nici problema cȃinilor comunitari, nici cea a locurilor de muncă sau a terenurilor pentru noi locuințe nu și-au găsit rezolvare, în fapt, în primul an de mandat al lui Boroș. Dacă, pe hȃrtie, soluții există, iar în unele cazuri pot fi lesne identificați vinovații pentru ce nu s-a făcut în ultimii 20 de ani, în realitate lucrurile se mișcă greu sau deloc. Raportul de activitate al primarului Boroș cuprinde lucrări de reparații la școli, mici achiziții la Biblioteca Municipală și Grădina Zoologică, studii geo-tehnice, întocmiri de documentații, planuri și intenții, toate însoțite de scuze și explicații cum că s-a vrut, dar nu s-a putut.

Ce alte motive de ʺlaudăʺ mai are Dumitru Boroș? Flori, puieți și spații verzi, pubele în cȃteva cartiere de case, un patinoar, un Monument al Eroilor, o cămilă cu două cocoașe la Grădina Zoologică, 25 de cȃntare electronice la Piața ʺ9 Maiʺ, alei pavate la Cimitirul ʺEternitateaʺ.

A fost, cu adevărat, 12 luni de tatonări și de clarificări pentru un primar lipsit de viziune și cu prea puțină experiență administrativă, căruia bȃrlădenii i-au acordat suficient răgaz să se familiarizeze cu funcția și cu responsabilitățile ei. Au mai rămas trei ani de zile în care Dumitru Boroș poate să demonstreze că nu le-a înșelat încrederea celor care i-au oferit votul, însă bȃrlădenii nu mai par astăzi la fel de creduli și de ușor de mulțumit cu scuze și intenții, iar Bȃrladul se afundă în întuneric fără un gospodar care să aprindă lumina și să înceapă să facă treabă. Pe foarte mulți bani publici!

