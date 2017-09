Start lansat pentru FC Vulturești. Dublă satisfacție pentru Ionuț Pintilie

FC Vulturești, echipă de fotbal nou înființată, a debutat oficial în competițiile județene cu o victorie autoritară, scor 8 – 2, cu Rapid Brodoc, în etapa a doua a Cupei României. FC Vulturești a reușit să ducă scorul la 5 – 0 până la finalul primei reprize. Rapid Brodoc a avut un început bun al reprizei secunde, reușind să învingă apărarea gazdelor de două ori. FC Vulturești nu a cedat însă inițiativa și a rămas în meci, trimițând mingea în plasă de încă trei ori.

Din lotul echipei FC Vulturești fac parte și doi jucători cu o experiență considerabilă în meciurile cu miză. Este vorba despre Ionuț Pintilie, de două ori golgheter al Ligii a IV-a și Mihăiță Apostu, cel mai bun jucător în finala ediției trecute a fazei județene a Cupei României. Ambii vin de la FC Gârceni, echipă care a cucerit toate trofeele puse în joc sezonul trecut: Liga a IV-a, Cupa și Super Cupa României. Din lot mai fac parte jucători de la SMART Negrești sau Viitorul Rebricea. Dar și tineri din sat care vin din urmă și ar putea deveni jucători indispensabili echipei odată ce prind experiență.

Ionuț Pintilie și-a confirmat încă odată statutul de atacant pur sânge, reușind un hattrick în primele 30 de minute. Bucuria sa a fost cu atât mai mare, cu cât el este și antrenorul unei echipe al cărui joc a destabilizat complet echipa adversă. Experiența acestuia și-a spus cuvântul și în forța echipei, prin buna coordonare a coechipierilor. Și celălalt jucător exponențial al echipei, Mihăiță Apostu, a reușit să marcheze. Doi tineri în vârstă de doar 18 ani, și-au trecut numele pe lista marcatorilor duminică. Este vorba de Alexandru Măciucă și Silviu Apetroaei. Au mai înscris Cătălin Apostu și Ionuț Apostu. Lotul echipei este format din 18 echipe, însă alți trei jucători sunt așteptați de antrenorul Ionuț Pintilie. Este vorba de doi portari și un jucător de câmp. Unul va veni de la Bozieni, județul Neamț.

“Nu ne așteptam să câștigăm chiar la această manieră dar aveam încredere că ne putem surclasa adversara. Ne-a ajutat și faptul că am deschis repede scorul. Sub adăpostul acestui avantaj am reușit să ducem scorul la 3 – 0 în doar 20 de minute. Am condus însă ostilitățile pe toată durata partidei. Singurele faze periculoase create de ei au fost cele în care au marcat cele două goluri. Abordăm fiecare partidă cu scopul de a obține victoria. Astfel de rezultate îți dau curaj și avem un moral ridicat. Noi cu ei ar trebui să ne batem la promovare și sper să reușim o evoluție bună și în etapa a 2-a din Liga a V-a. Poate acum nu au avut la dispoziție tot lotul. Vreau să obțin și în Liga a V-a titlul de golgheter și acest lucru să contribuie la realizarea obiectivului echipei. Atuul echipei noastre este grupul, faptul că nu ne certăm și jucăm de plăcere.”, a declarat pentru Est News Ionuț Pintilie, jucător – antrenor la FC Vulturești.

Rezultatul înregistrat nu este o surpriză atât de mare dacă analizăm partidele amicale disputate de FC Vulturești de la înființare, acum o lună și jumătate. În acest timp au înregistrat cinci victorii și o remiză. Au învins cu 10 – 0 și 11 – 0 pe Gloria Todirești. Pe Rebricea au surclasat-o cu 4 – 0 și 9 – 2. Au mai făcut 3 – 3 cu Avântul Zăpodeni într-o partidă în care însă FC Vulturești nu s-a putut baza pe aportul a mai multor jucători importanți.

Celelalte rezultate din Cupa României

În celălalt meci programat în etapa a 2 -a a Cupei României Viitorul Rebricea a învins fără drept de apel la Gloria Todirești, scor 1 – 6. Competiția mai programase alte patru partide care însă nu au avut mai avut loc. Steaua Ivești nu s-a prezentat la partida cu Avântul Băcani și a anunțat că nu se va prezenta nici în Liga a V-a, retrăgându-se din competiție. FC Ghergheleu a obținut și ea calificarea la masa verde, după neprezentarea celor de la SMART Negrești. Același scenariu a avut loc și la partida dintre CS Victoria Muntenii de Jos și Vulturul Bălteni, după ce oaspeții nu au putut ajunge la meci în timp util. Avântul Zăpodeni a pierdut cu 0 -3 disputa cu ACS Moara Domnească, motivul fiind tot neprezentarea. (George PROCA)

Comments

comments