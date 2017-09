Un vasluian în lotul echipei naționale de fotbal U19

Fotbalistul vasluian Rareș Lazăr a evoluat sâmbătă pentru Naționala României U18 împotriva Macedoniei, scor 3 – 2. Partida a fost amicală și a avut ca scop pregătirea românilor pentru Euro 2018. Cele două formații s-au mai întâlnit și pe 30 august, când Macedonia a învins cu 3 – 1.

Macedonenii au intrat mai bine în meci și la pauză conduceau cu 2 – 0. România nu s-a predat însă, iar golurile marcate de Dragomir, Moldoveanu și Micovschi au dus la întoarcerea scorului.

Rareș Lazăr este legitimat în Liga a 2 -a la FC Mioveni, echipă clasată pe locul 12, la egalitate cu locul 10 și la cinci puncte de podium. A evoluat în patru partide în acest sezon al Ligii a 2-a, dintre care în trei a fost integralist. Nãscut în anul 1999, Lazãr a evoluat pentru echipele de juniori ale FC Vaslui, iar în ultimul sezon al Vasluiului în Liga 1 si-a fãcut debutul la echipa mare. Acesta a revenit în fotbalul românesc după o experiență de 2 ani în Anglia, la echipa U18 a prim divizionarei Tottenham. S-a transferat acolo de la FC Vaslui în 2014. S-a mai aflat în probe la Liverpool FC și Queens Park Rangers.

Fotbalistul vasluian a fost în lotul echipei naționale de fotbal U18, care a disputat ultimul act al turneului internațional ”Roma Caput Mundi”. A evoluat 85 de minute în finala pierdută în fața Albaniei, scor 0 – 2.

Lotul convocat de selecționerul Adrian Boingiu pentru această ”dublă” amicală:

Portari: Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Târgoviște)

Fundași: Denis Hăruț (ACS Poli Timișoara), Cristian Băluță (Viitorul Constanța), Constantin Dima (Sepsi Sf. Gheorghe), Andrei Trușescu (AS Roma), Robet Neciu (Viitorul Constanța), Cristian Podină (ACS Poli Timișoara)

Mijlocași: Radu Boboc (Viitorul Constanța), Vlad Dragomir (Arsenal), Rareș Lazăr (FC Mioveni), Liviu Gheorghe (Dinamo), Mihai Ene (Viitorul Constanța), Radu Bîrzan (FC Argeș), Claudiu Micovschi (FC Genoa), George Merloi (Rennes), Andrei Cordea (Novara Calcio)

Atacanți: Robert Moldoveanu (Dinamo), George Ganea (AS Roma), Andrei Sîntean (Slavia Praga)

În toamnã, selectionata pregãtitã de Adrian Boingiu va evolua alãturi de Rusia, Grecia si Gibraltar în Grupa 10 din prima fazã a preliminariilor Campionatului European pentru juniori Under 19 – Finlanda 2018. Meciurile din aceastã serie se vor juca în Grecia, în perioada 8-14 noiembrie 2017. Echipele care se vor clasa pe locurile 1 si 2 se vor califica în ultima fazã din preliminarii (turul de elitã). În turul de elitã (fazã în care Spania si Portugalia sunt calificate direct), programat în primãvara anului 2018, vor fi sapte serii din câte patru formatii. Reprezentativele care se vor clasa pe locul 1 se vor califica în Campionatul European pentru juniori Under 19 – Finlanda 2018. O parte dintre echipele care vor evolua în turneul final se vor califica în editia din 2019 a Cupei Mondiale pentru tineret Under 20. Formațiile care vor participa în preliminariile și în turneul final EURO 2018 vor fi alcătuite din jucători născuți începând cu 1 ianuarie 1999. (George PROCA)

Comments

comments