Comunicat de presă PNL – Începutul anului școlar

Peste câteva zile va începe noul an școlar și chiar joi, 7 septembrie, în sedința de Guvern, domnul ministru al Educației Naționale, Liviu Pop, anunță că mai are nevoie de alte 2 luni de zile, pentru ca elevii de clasa a V-a, de exemplu, să primească manuale. Părea foarte sigur pe sine domnia sa, în vară, când declara public faptul că, pe 11 septembrie, toate manualele vor fi în posesia elevilor. Aceasta este doar una dintre numeroasele promisiuni deșarte, pe care membrii Guvernului PSD le fac, cu o lejeritate, ba chiar și cu un entuziasm, greu de înțeles pentru toată lumea. Vorbe goale, schimbări ciudate și decizii buimace – asta fac pesediștii, de când au ajuns la guvernare.

La noi, la Vaslui, de exemplu, am observat aceeași exaltare cu care PSD-ul declară că începe noul an școlar, în condiții “grozave”, spun ei. Pare că pentru ei nu mai contează că elevii nu au manualele promise sau că nu mai puțin de 304 școli și grădinițe din județ nu au autorizație sanitară de funcționare. Social-democrații din conducerea județului – Consiliul Județean Vaslui, respectiv Inspectoratul Școlar, ignoră cu nonșalanță faptul că aceste 304 instituții de învățământ nu au condiții minime de igiena, de funcționare, clădirile sunt dărăpănate, apa se cară cu găleata și toaleta este în spatele școlii. Pesediștii însă se uită doar la școlile și grădinițele modernizate și se laudă că vor oficia un debut de an școlar extraordinar. Din datele deținute de noi, știm însă că mai puțin de jumătate din unitățile de învățământ (46%) au asigurat combustibilul pentru sezonul rece în totalitate, iar 15% din unitățile de învățământ din județul Vaslui nu au nicio cantitate de combustibil pe stoc. De asemenea, școala începe pentru profesori cu aceleași nemulțumiri salariale, acumulate, de data aceasta, pe fondul unor promisiuni populiste și fără nicio susținere. Nu trebuie uitați nici cei 710 absolvenți de clasa a XII-a, pe care, imediat după terminare, în vara acestui an, i-a preluat Agenția de Șomaj Vaslui. În lipsa unor proiecte pentru absorbția pe piața muncii a tinerilor, un sfert dintre absolvenții de liceu din Vaslui s-au mutat la Șomaj, în 2017.

La Huși am vazut că primarul Ioan Ciupilan este foarte încântat, întrucât a inaugurat Campusul Colegiului Cuza Vodă. Personal, felicit conducerea acestei școli de prestigiu, pentru toată munca depusă în acești ani, dar vreau să îi reamintesc primarului Ioan Ciupilan că acest obiectiv este o inițiativă și un proiect LIBERAL. A fost inițiat în mandatul primarului PNL de Huși, din perioada 2004 – 2008 și continuat în mandatul lui Ciupilan, doar după foarte mari dispute în Consiliu Local, în care consilierii PNL luptau pentru realizarea Campusului (finanțat în mare parte din fonduri europene), iar primarul Ciupilan se opunea vehement. Ciupilan afirma atunci că acest campus va ruina bugetul, va sărăci orașul, încercând să învrăjbească hușenii față de o asemenea investiție deosebit de utilă pentru copiii întregii zone. Mărturie în acest sens stă presa vremii, care a consemnat aceste împotriviri ale primarului Ciupilan. Acum văd că e fericit și a alergat la inaugurare, declarându-se “mândru” de ceea ce s-a realizat. Și noi, membrii PNL – mai cu seamă consilierii locali care au susținut ferm acest proiect pentru beneficiul copiilor întregii zone Huși, ne bucurăm că s-a dus la bun sfârșit, proiectul inițiat și susținut de consilierii PNL Huși. E foarte important de clarificat acest aspect, “uitat” în mod intenționat de primarul Ciupilan, gata, după cum bine se vede, să se laude cu proiectele altora.

Dincolo de aceste neajunsuri, pentru rezolvarea cărora noi, liberalii, vom depune eforturi, chiar și din postura de partid de opoziție, țin să felicit cadrele didactice, părinții și elevii care, prin tot efortul lor, fac din învățământul vasluian, de multe ori, un motiv de mândrie, la nivel național, chiar dacă, adesea, condițiile în care își desfășoară activitatea sunt nedemne de aceste performanțe. Le doresc tuturor un nou an rodnic, plin de realizări și succes în toată munca lor!

Cu deosebit respect,

Dr. Nelu Tătaru,

Președintele PNL Vaslui

