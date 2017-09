Școala Gimnazială Băcești, cea mai mare din mediul rural, a fost reabilitată din temelii

Școala generală din Băcești, cea mai mare din mediul rural din județ, a fost reabilitată din temelii astfel încât peste 300 de elevi din întreaga comună vor învăța, de astăzi, în condiții occidentale. Autoritățile locale susțin că, în scurt timp, vor finaliza și lucrările de modernizare a grădiniței din Băcești.

Noul an școlar a începe în condiții deosebite pentru cei peste 300 de elevi de ciclu primar și gimnazial din comuna Băcești, după ce autoritățile locale au reușit să finalizeze reabilitarea unității de învățământ. Începute în urmă cu trei ani, lucrările au presupus consolidarea clădirii pe o suprafață de 1.570 de metri pătrați și schimbarea totală a înfățișării școlii. În plus, cele 14 săli de clasă au fost dotate cu mobilier nou pe care învățătorii și profesorii au pus manualele pentru elevi.

”Mă bucur că, în sfârșit, am reușit să finalizăm acest corp de clădire. Când am semnat contractul în urmă cu trei ani cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, am crezut că terminăm lucrările într-un an. Din nefericire, în anumite instituții ale statului sunt angajați prea zeloși. Îmi cer scuze față de copii, profesori și părinți pentru că elevii au fost nevoiți să învețe în trei schimburi pe perioada lucrărilor. Însă, acum avem una dintre cele mai moderne școli din județ din mediul rural”, a declarat, la inaugurare, primarul comunei Băcești, Horațiu Cărăușu.

La rândul său, președintele Consiliulul Județean, Dumitru Buzatu, și-a exprimat speranța ca, pe viitor, astfel de investiții să se deruleze cu o mai mare rapiditate: ”Deși această investiție a durat trei ani și chiar dacă, uneori, răbdarea depășește niște limite, este bine că s-a finalizat. Sperăm, însă, pe viitor, că aceste lucrări se vor derula cu mai mare rapiditate, fără a mai crea stres celor care participă la procesul de învățământ”.

Valoarea investiției s-a ridicat la aproape 2,3 milioane de lei, fonduri europene venite prin Programul Operațional Regional.

”Ne dorim ca elevii, prin rezultatele lor, să certifice investiția pentru că efortul a fost foarte mare pentru realizarea acestui obiectiv. Ne dorim ca, împreună, să dăm un feedback pozitiv pentru comunitate”, a precizat directorul Școlii Băcești, Anca Gălușcă.

Primarul Horațiu Cărăușu a spus că lucrările de reabilitare sunt pe final și la grădinița din Băcești astfel încât, din această toamnă, preșcolarii vor învăța și ei în condiții occidentale, chiar dacă se află la capătul județului. (Ionuț PREDA)



Comments

comments