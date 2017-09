Piloții bârlădeni au reușit, în premieră, să cucerească bronzul la finalul Campionatului Național de Karting Școlar

Echipajul Cercului de Karting de la Clubul Copiilor „Spiru Haret” Bârlad a reușit o premieră, să câștige bronzul în Campionatul Național de Karting Școlar. Bârlădenii aveau nevoie să se mobilizeze foarte bine la ultima cursă din 2017, disputată la Bacău, în organizarea Palatului Copiilor Reșița, pentru a prinde un loc pe podium în clasamentul general. Ambiția bârlădenilor, dorința copiilor și a stafului de lângă ei a făcut ca acest vis să se transforme în realitate. Cu prestații bune din partea tuturor componenților echipei Cercul de Karting de la Clubul Copiilor „ Spiru Haret” Bârlad a terminat pe locul trei cursa de pe pista „Speed Kart” din Bacău.

La clasa Bambini 50cc au concurat trei piloți bârlădeni. Alexandru Stratica a avut evoluția cea mai frumoasă, ocupând poziția a doua până în penultimul tur. Într-un viraj a fost atunci „ajutat” să intre puțin pe iarbă, ceea ce l-a făcut să piardă podiumul și să termine pe locul patru. Răzvan Iftenie a făcut și el o cursă destul de bună, trecând al VIII – lea linia de sosire. Sergiu Gînju a evoluat și el bine însă o defecțiune tehnică l-a dus până pe locul 15.

Mihnea Oprea a dovedit tărie de caracter la clasa Pufo 60cc, după ce în prefinală o defecțiune tehnică l-a făcut să abandoneze, ceea ce a dus ca în finală să ocupe ultimul loc pe grila de start. În ciuda acestei întâmplări nefericite bârlădeanul a făcut o cursă foarte bună și a reușit să recupereze teren, terminând pe 5. Denis Costache a avut și el probleme cu kartul însă a făcut o cursă curajoasă, motiv pentru care, la aceeași categorie, a terminat pe locul 8.

La clasa Mini 60cc, clasa cea mai spectaculoasă, Bogdan Petru Burlibașa a făcut o cursă foarte bună și în ciuda multor șicanări pe traseu s-a concentrat și a reușit un frumos loc 3. A depășit astfel mulți piloși ambițioși, mini fiind categoria cu cei mai mulți aspiranți la titlu. Cu motoare pregătite special, oricare din primii cinci piloți ar putea fi campion.

La clasa Kadet 80cc Maria Geanina Burlibașa a reușit să termine pe locul 6. A făcut o cursă bună dar cele 26 kg peste limita impusă de regulament și-au spus cuvântul, cu tot efortul și curajul acesteia. Rareș Balan a avut și el o evoluție deosebită, după ce absentase câteva etape. A revenit în forță și a ajutat cu puncte echipa.

Pilotul bârlădean Cosmin Darescu a reușit după mari eforturi să rezolve problemele mecanice și a revenit la categoria lui, KF3. Finala a fost cu multe emoții după ce în primul viraj de la start un carambol l-a aruncat în afara pistei. A remediat însă rapid defecțiunile produse reintrând pe pistă și recuperând o parte din locurile pierdute. A terminat pe locul șapte.

„Doar două puncte ne despărțeau de cea mai bună realizare a kartingului bârlădean de până acum. De un loc pe podium și de rezultatul obținut individual de fiecare pilot în ultima etapă “atârna” medalia de bronz pe echipe. Suntem foarte bucuroși că am reușit această performanță și că am urcat pe podium alături de două echipe redutabile, cu stagii vechi în kartingul școlar. De asemenea am devansat echipe cu potențial și experiență mult mai mare ca a noastră. În final vreau să mulțumesc copiilor , părinților care i-au susținut, Inspectoratului Școlar Județean Vaslui și tuturor celor care au fost alături de noi în obținerea acestui rezultat. Este un loc onorant care demonstrează că munca noastră de-a lungul anilor nu a fost în zadar. A dat roade și suntem pe un drum bun”, a declarat pentru Est News Marius Gîmbuță, directorul Clubului Copiilor „Spiru Haret” Bârlad.

Ediția 2017 a Campionatului National de Karting Școlar a fost câștigată de Palatul Copiilor Brăila. Pe doi s-a clasat Palatul Copiilor Reșita (campioana anilor trecuți). (George PROCA)

Comments

comments